Manos Limpias reclama transparencia judicial

Manos Limpias irrumpe en el caso Adamuz y exige que no se destruyan pruebas del accidente ferroviario

El Juzgado de Guardia de Córdoba ha abierto diligencias por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde varias personas perdieron la vida. El colectivo Manos Limpias se ha personado ya como primera acusación popular y advierte del riesgo de destruir pruebas esenciales si la reconstrucción de las vías se realiza de forma precipitada. La organización pide una investigación pericial independiente y expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Manos Limpias irrumpe en el caso Adamuz y exige que no se destruyan pruebas del accidente ferroviario
Archivado en: La Otra Mirada

El Juzgado de Guardia de Córdoba ha incoado diligencias para esclarecer el trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz, un suceso que ha conmocionado a la comunidad y que ha dejado un balance de víctimas mortales y heridos.

En este contexto, el colectivo Manos Limpias en voz de su secretario General, Don Miguel Bernard,  anunció su personación como primera acusación popular en la causa, subrayando la necesidad de garantizar la transparencia y el acceso a la verdad en un episodio que ha generado una notable alarma social.

Advertencia sobre la posible destrucción de pruebas

En una nota de prensa, Manos Limpias alertó que la ejecución inmediata de trabajos de reconstrucción de la infraestructura ferroviaria podría derivar en la pérdida o destrucción de pruebas esenciales para determinar las causas del accidente.

El colectivo insiste en la elaboración urgente de un informe pericial independiente que permita evitar situaciones similares a episodios pasados, como la rápida destrucción de restos en circunstancias polémicas, recordando como antecedente el caso del 11 de marzo de 2004.

“El derecho a conocer la verdad debe prevalecer”

La organización subraya que, más allá de cualquier criterio logístico o de prestación del servicio público, debe prevalecer el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad de lo sucedido, especialmente en un siniestro que ha costado la vida a decenas de personas y cuyos efectos humanos y materiales son aún objeto de recuento.

Solidaridad con las víctimas y sus familias

Manos Limpias expresó también su solidaridad con las víctimas del accidente, sus familiares y todas las personas afectadas por el suceso. “Nuestro apoyo y condolencias más profundas en un momento de dolor colectivo”, indicó la organización, que insiste en la necesidad de depurar responsabilidades si las hubiere y garantizar un proceso judicial riguroso.

La nota concluye instando a evitar decisiones precipitadas que comprometan futuras investigaciones y reiterando la importancia de la transparencia institucional en un episodio que mantiene a la opinión pública a la espera de explicaciones oficiales.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

NEUMÁTICOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Aceites y fluidos Neumáticos Transporte y accesorios
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]