Manos Limpias irrumpe en el caso Adamuz y exige que no se destruyan pruebas del accidente ferroviario

El Juzgado de Guardia de Córdoba ha incoado diligencias para esclarecer el trágico accidente ferroviario registrado en Adamuz, un suceso que ha conmocionado a la comunidad y que ha dejado un balance de víctimas mortales y heridos.

En este contexto, el colectivo Manos Limpias en voz de su secretario General, Don Miguel Bernard, anunció su personación como primera acusación popular en la causa, subrayando la necesidad de garantizar la transparencia y el acceso a la verdad en un episodio que ha generado una notable alarma social.

Advertencia sobre la posible destrucción de pruebas

En una nota de prensa, Manos Limpias alertó que la ejecución inmediata de trabajos de reconstrucción de la infraestructura ferroviaria podría derivar en la pérdida o destrucción de pruebas esenciales para determinar las causas del accidente.

El colectivo insiste en la elaboración urgente de un informe pericial independiente que permita evitar situaciones similares a episodios pasados, como la rápida destrucción de restos en circunstancias polémicas, recordando como antecedente el caso del 11 de marzo de 2004.

“El derecho a conocer la verdad debe prevalecer”

La organización subraya que, más allá de cualquier criterio logístico o de prestación del servicio público, debe prevalecer el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad de lo sucedido, especialmente en un siniestro que ha costado la vida a decenas de personas y cuyos efectos humanos y materiales son aún objeto de recuento.

Solidaridad con las víctimas y sus familias

Manos Limpias expresó también su solidaridad con las víctimas del accidente, sus familiares y todas las personas afectadas por el suceso. “Nuestro apoyo y condolencias más profundas en un momento de dolor colectivo”, indicó la organización, que insiste en la necesidad de depurar responsabilidades si las hubiere y garantizar un proceso judicial riguroso.

La nota concluye instando a evitar decisiones precipitadas que comprometan futuras investigaciones y reiterando la importancia de la transparencia institucional en un episodio que mantiene a la opinión pública a la espera de explicaciones oficiales.