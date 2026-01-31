“La amnistía no puede convertirse en un pacto de impunidad”: Luis Ortiz exige justicia y reparación para las víctimas

Las medidas adoptadas en Venezuela obedecen a la presión directa ejercida desde Washington como parte del Plan de estabilización política y económica impulsado por Donald Trump y que lidera, Marco Rubio. Foto: El Periódico

Luis Ortiz, presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URVEX, aseguró que el anuncio de una amnistía general y el supuesto cierre de centros emblemáticos de represión política como El Helicoide, el más grande centro de tortura de América Latina, no obedecen a una convicción interna de la narcotiranía venezolana, sino a la presión directa ejercida desde Washington como parte del Plan de estabilización política y económica impulsado por la administración de Donald Trump y que lidera el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Como se sabe, dijo Ortiz, la primera fase que es la estabilización del país, persigue evitar que Venezuela caiga en el caos tras el colapso institucional y la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro, y en sentar las bases para que el país pueda funcionar sin desorden total, asegurando la estabilidad social y económica y evitando crisis humanitarias y desbordes violentos.

En este sentido y en la búsqueda del control que impida que el país se derrumbe social y políticamente, la administración del presidente Trump ha empleando sanciones, “cuarentenas” petroleras y acuerdos con Delcy Rodríguez como autoridad interina.

“De tal manera que estas decisiones no nacen de un acto de buena fe del régimen, sino de la presión internacional y, en particular, de las instrucciones claras del presidente Trump y del diseño estratégico que conduce Marco Rubio”, afirmó Ortiz.

Según explicó, esta primera fase busca crear condiciones mínimas de descompresión política para avanzar hacia una segunda etapa centrada en liberación, amnistía, reconciliación nacional y recuperación económica, proceso que ha sido sistemáticamente obstaculizado por sectores internos de la narcotiranía.

“Durante años mantuvieron centros de tortura, persecución y desaparición forzada. En los últimos días incluso habían retomado la práctica de la ‘puerta giratoria’: liberan a unos y detienen a otros. Eso demuestra que no había voluntad real de cambio”, denunció.

“La amnistía no borra los crímenes ni exonera a los responsables”

Ortiz fue enfático al señalar que URVEX no concibe la amnistía como sinónimo de impunidad y que uno de los principios fundamentales de la organización es la judicialización de los responsables y la reparación integral de las víctimas.

“Que quede absolutamente claro: la amnistía no significa olvido, ni perdón automático, ni mucho menos impunidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no pueden ser amnistiados”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó de forma directa a chavistas que fueron funcionarios del aparato represivo del Estado venezolano.

“Personas como Miguel Rodríguez Torres y Luisa Ortega Díaz -por citar dos de los miles que hay – tienen responsabilidades claras en muertes, persecuciones políticas, torturas, desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos. Esos hechos deben ser judicializados, ante instancias internacionales”, afirmó.

Ortiz recalcó que cualquier transición seria debe incluir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y advirtió que intentar cerrar el capítulo sin rendición de cuentas solo perpetuaría la fractura social.

Estabilización política, apertura petrolera y exigencia de rendición de cuentas

El presidente de URVEX vinculó estas medidas políticas con el avance paralelo de la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera, elementos que forman parte —según explicó— de la segunda fase del plan de recuperación del país propuesto por el presidente Trump.

“No puede haber reconstrucción económica sin estabilidad política, ni estabilidad política sin justicia. La apertura petrolera y la recuperación de la industria energética solo serán sostenibles si van acompañadas de un proceso real de rendición de cuentas”, señaló.

Ortiz insistió en que los recursos, las inversiones y la confianza internacional no llegarán mientras persistan estructuras de impunidad y mientras quienes dirigieron el aparato represivo sigan sin responder ante la justicia.

“Venezuela necesita reconciliación, sí, pero una reconciliación basada en la verdad y en la dignidad de las víctimas. Ese es el único camino para una transición auténtica”, concluyó.