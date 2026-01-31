Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general en Venezuela y promete el cierre de El Helicoide, en medio del escepticismo nacional e internacional

Con la firma de Chávez en alto, Delcy Rodríguez anuncia "amnistía General y cierre de El Helicoide". Foto: El Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general que, según afirmó, permitiría la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos en las últimas dos décadas.

De acuerdo con lo expuesto por Rodríguez, la amnistía abarcaría hechos ocurridos desde 1999 hasta la actualidad, aunque excluiría delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos. El anuncio fue presentado como un “gesto de reconciliación nacional”, en un contexto marcado por fuertes presiones diplomáticas, especialmente desde Estados Unidos y organismos internacionales.

Sin embargo, la falta de un cronograma claro, cifras oficiales verificables y mecanismos independientes de supervisión ha generado profundas dudas. Organizaciones como Foro Penal y familiares de presos políticos recuerdan que anuncios similares en el pasado no se tradujeron en liberaciones efectivas o fueron aplicados de forma selectiva.

El Helicoide, entre la promesa de cierre y el peso de su historia

Uno de los puntos más sensibles del anuncio fue la promesa de cerrar el centro de detención El Helicoide, símbolo emblemático de la represión política en Venezuela. Delcy Rodríguez aseguró que el recinto dejaría de funcionar como prisión y sería transformado en un espacio de carácter social y comunitario.

El Helicoide ha sido señalado durante años por organizaciones nacionales e internacionales como un centro de tortura y detención arbitraria, donde se han documentado tratos crueles, desapariciones temporales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

No obstante, hasta el momento no se ha presentado ningún decreto ejecutivo, plan operativo ni verificación independiente que confirme el cese real de actividades represivas en el lugar. Activistas advierten que un cambio de uso anunciado sin desmantelar las estructuras de seguridad y mando podría ser meramente cosmético.

Reacciones encontradas y presión internacional sostenida

Mientras familiares de detenidos recibieron el anuncio con esperanza contenida, sectores opositores y defensores de derechos humanos insisten en que la amnistía solo será creíble cuando se materialice en excarcelaciones inmediatas, verificables y sin condiciones políticas.

Líderes de la oposición han subrayado que el anuncio se produce en un contexto de creciente presión internacional, y lo interpretan como una respuesta táctica del poder para aliviar sanciones y ganar margen político.

Desde fuera del país, actores internacionales han dejado claro que los gestos declarativos no sustituyen hechos concretos, y que cualquier proceso de normalización estará condicionado al respeto efectivo de los derechos humanos y al desmantelamiento real de los aparatos de represión.

Entre la oportunidad histórica y el riesgo de una promesa vacía

La amnistía general y el cierre de El Helicoide podrían representar un punto de inflexión histórico para Venezuela, pero también corren el riesgo de convertirse en una nueva maniobra discursiva si no van acompañados de acciones inmediatas, transparentes y supervisadas.

Para miles de familias venezolanas, la pregunta sigue siendo la misma: ¿se trata del inicio de una verdadera transición humanitaria o de otro anuncio destinado a ganar tiempo? La respuesta, una vez más, no estará en los discursos, sino en las puertas que se abran —o no— en las cárceles del país.