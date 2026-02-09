Zapatero de la Moncloa a Caracas. Parte I. Crímenes de lesa humanidad reciclados como “estabilidad”: el plan Zapatero-Delcy

En un momento en que Venezuela debería estar enterrando sus pasados de horror y violencia estatal, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, principal cómplice de Hugo Chávez y Nicolás Maduro además de canciller del delincuencial Grupo de Puebla, parece empeñado en recompensar a los verdugos del chavismo. Así lo señaló, Luis Ortiz, presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio.

Zapatero no media: opera políticamente para sostener el poder

Según Ortiz, desde que llegó a Caracas, en una visita de 40 horas, para reunirse con la presidenta encargada Delcy Eloina Rodríguez, Zapatero ha expresado públicamente su “gran confianza” en la mandataria encargada y ha apoyado lo que llaman un proceso de “diálogo político” y una “ley de amnistía general para presos políticos”. Todo ello ha sido presentado por sus blanqueadores como un avance hacia la paz, cuando en realidad sabemos que esto son sólo maniobras y una gigantesca operación de blanqueo político mutuo.

En opinión del presidente de la Resistencia Venezolana en el Exilio, lo que nadie dice claramente es lo que está realmente en juego: la promoción silenciosa —y políticamente peligrosa— de Miguel Rodríguez Torres, un hombre cuya trayectoria está empapada de sangre, muerte, tortura, represión y terror institucionalizado, como el llamado “hombre fuerte” del sector militar venezolano o padre de “La Tumba”.

Miguel Rodríguez Torres: del aparato de tortura al premio político

Miguel Rodríguez Torres no es un funcionario cualquiera: fue jefe del aparato de inteligencia venezolano (SEBIN) y ministro del Interior y Justicia, posiciones desde las cuales se consolidaron los mecanismos represivos más brutales durante décadas de la narcotiranía chavista. Bajo su mando se dirigió la represión contra estudiantes, opositores y disidentes que incluyó muertes, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales.

La Tumba: el centro del terror diseñado desde el Estado

La instalación clandestina conocida como La Tumba —situada bajo la sede del SEBIN en Caracas— y cuyo padre es Miguel Rodríguez Torres, se convirtió en símbolo de terror: celdas sin luz ni ventilación, aislamiento absoluto, temperaturas extremas, privación sensorial y vigilancia constante utilizados como herramientas deliberadas de tortura psicológica y física.

La Unión De La Resistencia Venezolana en el Exilio ha documentado ampliamente cómo estas prácticas fueron parte de un patrón de represión estatal, con agentes ejerciendo terror como estrategia de control político. Los testimonios y documentos están incluidos en la querella que se interpuso contra Rodríguez Torres en la Audiencia Nacional de España, explicó Ortiz.

Dulce Bravo: violencia sexual y tortura como política de Estado

Uno de los testimonios más desgarradores proviene de Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, una venezolana de 57 años que fue secuestrada, detenida y torturada por oponerse al régimen en 2003. Según su relato en la querella presentada en España, fue por sorpresa capturada en Caracas —con un pañuelo sobre el rostro—, trasladada a un lugar de detención, atada a una silla desnuda, y obligada a soportar agresiones físicas y psicológicas extremas. Durante su cautiverio, le administraron hipnóticos, le escribieron amenazas en el cuerpo y, en un episodio atroz, la violaron múltiples veces. El testimonio de Bravo incluye que los torturadores actuaban bajo órdenes que se remontaban a los altos mandos represivos, entre ellos el entonces jefe del SEBIN y futuro ministro, Rodríguez Torres, quien le habría ordenado aplicar esos métodos represivos y humillantes a otros opositores como ella.

La querella de Bravo, inicialmente admitida por una investigación de la Audiencia Nacional en España, fue tristemente archivada sobre la base de tecnicismos jurisdiccionales, dejando en la impunidad estos relatos de violencia extrema.

Lorent Saleh: superviviente del infierno de “La Tumba”

Para el presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, otra voz que duele como pocos proviene de Lorent Enrique Gómez Saleh, reconocido activista y ex preso político venezolano, que fue entregado a agentes del SEBIN en 2014, secuestrado en Colombia y encarcelado sin juicio durante más de cuatro años en prisiones del Estado venezolano. En su relato, Saleh denuncia que fue llevado a La Tumba —una mazmorra cinco pisos bajo tierra— donde permaneció aislado sin luz natural, sin horarios, sometido a tortura psicológica extrema y condiciones inhumanas durante más de dos años. Luego fue trasladado al infame El Helicoide, otro centro operado por el SEBIN, donde también sufrió torturas, golpizas y vejaciones brutales.

Saleh ha descrito la tortura en estos lugares como un sistema diseñado para quebrar el espíritu humano: aislamiento total, luz blanca permanente, ruidos ensordecedores, privación sensorial y técnicas de “tortura blanca” que buscan destruir la identidad y la dignidad de quienes son detenidos inocentemente por expresar ideas políticas. Esto no es relato abstracto: son experiencias vividas por cientos de presos políticos, y su relato está documentado en entrevistas, ruedas de prensa y denuncias internacionales.

Saleh mismo alertó que la violencia en estas cárceles no es aleatoria, sino parte de un mecanismo del Estado venezolano para intimidar, castigar y doblegar a quienes se oponen al poder central, especialmente en instalaciones como La Tumba y El Helicoide.

Un mensaje brutal a las víctimas: el crimen sí paga

Ortiz considera que permitir que un hombre con este historial —un individuo señalado por múltiples testimonios de tortura, violación, secuestro y violencia física— sea considerado hoy como candidato para un cargo de máximo poder en Venezuela, como el Ministerio de Defensa, es una afrenta brutal a la memoria de las víctimas y una señal clara de que los mecanismos de impunidad siguen operando. Esta posibilidad no sólo legitima a una de las figuras centrales de la represión chavista de la narcotiranía , sino que además refuerza la continuidad de un sistema que ha violado de forma sistemática los derechos humanos de sus ciudadanos.

Organizaciones de derechos humanos en general y URVEX en particular han planteado que estas prácticas represivas forman parte de patrones de abusos que en muchos casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, precisamente por su sistematicidad y efectividad como herramientas de control estatal y justamente esa es una de las causales por las que nuestra organización intentó una querella contra Rodríguez Torres, dijo Ortiz. Por otra parte la justicia internacional y mecanismos como la Corte Penal Internacional han abierto investigaciones generales sobre violaciones en Venezuela, pero no hay procesos judiciales efectivos que hayan sancionado individualmente a Rodríguez Torres por estas atrocidades.

Zapatero encubriendo criminales: Impunidad institucionalizada bajo el disfraz de estabilidad

La visita de Zapatero, lejos de ser un gesto altruista, es una reafirmación de alianzas con los sectores más duros y perversos del chavismo y la narcotiranía que obedecen a lineamientos permanentes del Grupo de Puebla destinados, no a democratizar Venezuela, sino a asegurar que las mismas estructuras de represión sobrevivan bajo una nueva fachada. El respaldo internacional que él otorga pretende blanquear a Delcy Rodríguez y sus cómplices y abre las puertas para que individuos tan inescrupulosos como él, con historial y prontuario de abusos queden en posiciones de poder, lo que representa una traición dolorosa a miles de víctimas, incluidas familias que han perdido hijos, hermanos o seres queridos bajo ese régimen de terror. Es tan perverso Zapatero como Rodríguez Torres, dijo Ortiz.

¿Estabilidad militar? No: lo que busca Zapatero es restablecer, junto con sus cómplices, una estructura que ya ha demostrado sobradamente ser artífice de crímenes contra la humanidad. ¿Paz? No, no puede haber paz mientras los verdugos como Rodríguez Torres sean recompensados con poder y las víctimas como Dulce Bravo, Lorent Saleh y miles y miles de venezolanos más queden olvidadas y sin justicia, concluyó Ortiz.