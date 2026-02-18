EE. UU. estima un fuerte repunte energético mientras Caracas consolida su apertura económica y diplomática

La administración estadounidense estima que la reactivación del sector petrolero venezolano podría generar más de 10.000 millones de dólares anuales, lo que representa la mayor flexibilización energética desde 2019.

Las nuevas licencias permiten a empresas internacionales ampliar operaciones, invertir capital fresco, recuperar infraestructura y elevar la producción de crudo. Venezuela, que durante años operó por debajo de su capacidad instalada, vuelve a posicionarse como proveedor relevante en el mercado internacional.

Especialistas del sector consideran que el país podría aportar entre el 30 % y el 40 % del incremento global de oferta de crudo este año, en un mercado que busca estabilidad ante tensiones geopolíticas en otras regiones productoras.

Análisis técnico: producción, inversión y proyecciones fiscales para 2026

Producción estimada

Actualmente, la producción venezolana ronda los 850.000 a 900.000 barriles diarios (bpd). Con la flexibilización y la entrada de capital privado, los escenarios técnicos plantean:

Corto plazo (6–9 meses): superar 1.000.000 bpd.

Mediano plazo (12–18 meses): alcanzar entre 1.200.000 y 1.400.000 bpd.

Escenario optimista 2026: aproximarse a 1.500.000 bpd si se consolidan inversiones en la Faja del Orinoco.

Cada incremento de 100.000 barriles diarios, con un precio promedio de 70–75 dólares por barril, podría representar entre 2.500 y 2.700 millones de dólares adicionales anuales en ingresos brutos.

Para 2026, analistas estiman que:

Los ingresos petroleros podrían representar un aumento del 40 % respecto al ejercicio anterior.

El flujo de divisas permitiría reforzar reservas internacionales.

Se abriría margen para estabilizar el tipo de cambio y reducir presiones inflacionarias.

Un aumento sostenido de producción también impactaría positivamente en:

Recaudación tributaria asociada a la actividad petrolera.

Reactivación de la cadena de suministros nacionales.

Incremento del empleo en sectores conexos como transporte, metalmecánica y servicios industriales.

Liberación de consultor energético reduce tensiones

En paralelo, fue liberado sin cargos un consultor energético venezolano-estadounidense que había sido detenido temporalmente en medio de negociaciones vinculadas al sector petrolero.

El episodio generó inquietud inicial en el entorno empresarial, pero su pronta resolución contribuyó a mantener el clima de cooperación necesario para la llegada de nuevas inversiones.

El mensaje que transmiten autoridades y operadores energéticos es de estabilidad institucional en esta nueva etapa de apertura.

Qatar fortalece la agenda diplomática en Caracas

En el plano internacional, el primer ministro de Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani arribó a Caracas para sostener encuentros oficiales con autoridades venezolanas.

Qatar es uno de los actores energéticos más influyentes en el mercado global del gas natural y un inversionista estratégico en múltiples regiones. Su visita refuerza la señal de que Venezuela vuelve a ser considerada un socio potencial en el tablero energético internacional.

El acercamiento abre oportunidades en:

Cooperación energética, financiamiento de proyectos de infraestructura, inversión en gas y petroquímica e intercambio técnico y tecnológico.

Un punto de inflexión económico

La coincidencia de proyecciones favorables, señales de estabilidad jurídica y agenda diplomática activa marca un punto de inflexión para la economía venezolana.

Si las estimaciones se cumplen, 2026 podría caracterizarse por:

Mayor estabilidad cambiaria.

Recuperación del consumo interno.

Incremento del empleo formal.

Rehabilitación progresiva de infraestructura energética.

Aunque persisten desafíos estructurales —infraestructura deteriorada, necesidad de seguridad jurídica sostenida y modernización operativa— el entorno actual sugiere una fase de reactivación con potencial transformador.

Venezuela vuelve a insertarse en la conversación energética global, y el desempeño de los próximos 12 a 24 meses será determinante para consolidar esta nueva etapa.