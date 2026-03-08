Trump impulsa el “Escudo de las Américas”, una coalición militar de 17 países contra el narcotráfico

El Escudo de Las Américas, creado por Trump, convertiría al Caribe en una zona estratégica clave en la lucha contra el narcotráfico. Foto: Diario de Mallorca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una coalición militar regional denominada “Escudo de las Américas”, una iniciativa destinada a coordinar esfuerzos de seguridad entre varios países del hemisferio para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El anuncio se realizó durante una cumbre celebrada en Miami (Florida), en la que participaron líderes y representantes de varios países de América Latina y el Caribe. Durante el encuentro se firmó una declaración que establece los principios de cooperación entre los miembros de la alianza.

Según el plan presentado por Washington, la coalición permitirá:

Intercambio de inteligencia y datos de seguridad entre los países miembros.

Operaciones coordinadas para identificar y desmantelar redes del narcotráfico.

Apoyo militar mutuo cuando un país solicite asistencia contra organizaciones criminales.

Acciones para interrumpir rutas de tráfico de drogas y financiamiento ileg

Trump aseguró que el objetivo es “erradicar los cárteles que amenazan la seguridad del hemisferio”, afirmando que estas organizaciones se han convertido en estructuras armadas capaces de controlar territorios y desafiar a los Estados.

Participación de 17 países

De acuerdo con el gobierno estadounidense, 17 países han expresado su adhesión inicial a la iniciativa, que busca establecer una coordinación permanente entre fuerzas armadas, agencias de seguridad y organismos de inteligencia.

Entre los países representados en la cumbre estuvieron Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guyana y Honduras, además de Estados Unidos.

Sin embargo, varias potencias regionales no participaron en el lanzamiento de la coalición, entre ellas México, Brasil, Colombia..

Estrategia militar y seguridad regional

Durante la cumbre, Trump planteó que la lucha contra el narcotráfico debe adoptar un enfoque más contundente y no descartó el uso de capacidades militares avanzadas de Estados Unidos para apoyar a los países aliados.

El mandatario comparó la estrategia con las coaliciones internacionales que han combatido organizaciones terroristas en otras regiones del mundo y afirmó que los cárteles representan una amenaza similar para la estabilidad del hemisferio occidental.

La iniciativa también forma parte de una estrategia más amplia de Washington para reforzar su influencia geopolítica en América Latina, en un contexto de creciente presencia económica y política de potencias como China en la región.

Implicaciones para Venezuela y el Caribe

La creación del Escudo de las Américas podría tener consecuencias directas para Venezuela y la región del Caribe, tanto en el ámbito de seguridad como en el geopolítico.

Mayor presencia militar en el Caribe

Estados Unidos ya ha incrementado su presencia militar en la región en operaciones contra el narcotráfico, incluyendo despliegues navales y operaciones de interdicción marítima.

Con la nueva coalición, es probable que aumenten:

patrullajes marítimos

operaciones de vigilancia aérea

bases de cooperación militar en países aliados del Caribe

Esto podría convertir al Caribe en una zona estratégica clave en la lucha contra el narcotráfico.

Beneficios para Venezuela

Aunque Venezuela no forma parte formal de la nueva coalición de seguridad hemisférica, la iniciativa podría tener efectos positivos para el país si contribuye a desmantelar las redes criminales que durante años se habrían infiltrado en el aparato estatal.

Durante décadas, diversos informes y acusaciones internacionales han señalado la existencia del llamado “Cártel de los Soles”, un término utilizado para describir redes de narcotráfico vinculadas a altos mandos militares y estructuras del poder venezolano.

Estas redes, según investigaciones judiciales y de inteligencia, habrían facilitado el tránsito de grandes cargamentos de cocaína por territorio venezolano utilizando recursos del propio Estado y la protección de funcionarios corruptos.

En ese contexto, analistas consideran que el “Escudo de las Américas” podría contribuir indirectamente a un escenario más favorable para la recuperación institucional de Venezuela.

Entre los posibles efectos positivos se mencionan:

Debilitamiento de las redes de narcotráfico que operan en la región y que han utilizado rutas venezolanas para transportar drogas hacia Europa y América del Norte.

Mayor control de las rutas marítimas del Caribe, utilizadas históricamente para el tránsito de cargamentos ilícitos.

Apoyo internacional a una eventual reconstrucción institucional, mediante cooperación en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el crimen organizado.

Para algunos expertos, la iniciativa podría representar una oportunidad para que Venezuela, en un eventual proceso de transición política, abandone la imagen de “narcoestado” que ha marcado su reputación internacional durante años y se reintegre plenamente a los mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad.

Un proyecto con impacto continental

La creación del Escudo de las Américas marca un nuevo capítulo en la política de seguridad hemisférica impulsada por Estados Unidos. Si logra consolidarse, la coalición podría redefinir la cooperación militar en América Latina y el Caribe en los próximos años.

Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad de integrar a más países de la región y de equilibrar la lucha contra el narcotráfico con los desafíos políticos y diplomáticos que implica una estrategia militar regional.