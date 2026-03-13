Venezuela firma un acuerdo histórico con Repsol para convertir al país en potencia energética.

El plan de Repsol prevé elevar la producción de gas hasta 640 millones de pies cúbicos diarios en los próximos años. Foto: Alnavio

Venezuela apuesta por el gas: un acuerdo estratégico con Repsol abre una nueva etapa energética

Venezuela firmó un acuerdo estratégico con la petrolera española Repsol para impulsar la producción de gas natural y fortalecer el sector energético del país, en un movimiento que marca una nueva fase de apertura económica tras los cambios políticos registrados en 2026.

El convenio fue anunciado por la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, quien destacó que el objetivo es incrementar la producción de gas, garantizar el suministro interno y abrir el camino a nuevas exportaciones energéticas.

El proyecto se centra en el desarrollo del bloque gasífero Cardón IV gas project, operado conjuntamente por Repsol y la petrolera italiana Eni, uno de los yacimientos más importantes del Caribe venezolano.

Qué contempla el acuerdo energético

El convenio firmado entre el gobierno venezolano, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Repsol contempla varias líneas de acción para reactivar el sector gasífero:

1. Aumento de la producción de gas natural

La producción del proyecto Cardón IV se sitúa actualmente en torno a 580 millones de pies cúbicos diarios de gas, y el plan prevé elevarla hasta 640 millones de pies cúbicos diarios en los próximos años.

2. Expansión de infraestructura energética

El acuerdo incluye inversiones para: modernizar plataformas costa afuera, ampliar plantas de procesamiento de gas y mejorar sistemas de transporte y distribución.

3. Exportación de gas y condensados

El plan contempla la posibilidad de exportar gas y condensados hacia mercados regionales, incluyendo: el Caribe, Colombia y Europa a través de socios energéticos.

4. Fortalecimiento del sistema eléctrico venezolano

Una parte importante del gas producido se destinará a alimentar plantas termoeléctricas, clave para estabilizar el suministro eléctrico del país.

Producción energética y valor económico del proyecto

El proyecto Cardón IV es actualmente uno de los pilares del sistema energético venezolano.

Este bloque produce aproximadamente: 580 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y unos 16.000 barriles diarios de condensados, un subproducto valioso del gas.

Este volumen representa alrededor del 35% del gas que consume el mercado interno venezolano, abasteciendo industrias, refinerías y plantas eléctricas.

Si el proyecto alcanza la meta de 640 millones de pies cúbicos diarios, el valor económico anual del gas podría superar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, dependiendo de los precios internacionales del gas natural.

Además, el desarrollo del sector gasífero permitiría: diversificar los ingresos energéticos del país, reducir la dependencia exclusiva del petróleo y aumentar las exportaciones energéticas.

Impacto económico y social para Venezuela

El acuerdo también tiene implicaciones directas para la economía venezolana.

Generación de empleo

El desarrollo del proyecto gasífero podría generar: miles de empleos directos en operaciones offshore y decenas de miles de empleos indirectos en servicios petroleros, transporte e infraestructura.

Estabilidad energética

El gas natural es clave para el sistema eléctrico venezolano, ya que alimenta varias plantas termoeléctricas.

Aumentar la producción podría: reducir apagones, mejorar el suministro eléctrico e impulsar la actividad industrial.

Inversión extranjera

El acuerdo con Repsol también envía una señal importante a los mercados internacionales: Venezuela vuelve a atraer capital energético extranjero tras años de sanciones y aislamiento.

Una nueva etapa para el gas venezolano

El convenio con Repsol forma parte de un proceso más amplio de recuperación del sector energético venezolano, que busca aprovechar las enormes reservas de gas del país, consideradas entre las mayores de América Latina.

Las autoridades venezolanas aspiran a que el desarrollo de proyectos gasíferos convierta al país en un exportador relevante de gas en el Caribe y América Latina durante la próxima década.

Con la reactivación de inversiones internacionales y la expansión de proyectos como Cardón IV, Venezuela intenta consolidar una nueva estrategia energética basada no solo en petróleo, sino también en gas natural.