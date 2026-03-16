”Venezuela tumba al campeón Japón y enciende el sueño mundial…”

Venezuela firma una hazaña histórica y elimina al campeón Japón

La selección de Venezuela firmó una victoria memorable al derrotar 8-5 a Japón, vigente campeón del torneo y uno de los equipos más poderosos del béisbol mundial, en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El partido, disputado ante más de 35.000 aficionados en el loanDepot Park de Miami, fue una auténtica batalla entre dos potencias del béisbol internacional. Japón comenzó dominando y llegó a ponerse en ventaja, pero la ofensiva venezolana reaccionó con contundencia para cambiar el rumbo del encuentro y demostrar lo que hace «La pelota caribe»

Los batazos de Ronald Acuña Jr., Maikel García y Wilyer Abreu encendieron el ataque venezolano, mientras el bullpen logró contener a la poderosa alineación japonesa durante las últimas entradas para asegurar la victoria.

El triunfo eliminó al vigente campeón del torneo y provocó una ola de celebraciones entre los aficionados venezolanos dentro y fuera del estadio.

Un duelo espectacular entre dos gigantes del béisbol mundial

El enfrentamiento entre Venezuela y Japón era considerado uno de los partidos más atractivos del torneo.

Japón llegaba como campeón defensor y tres veces ganador del Clásico Mundial, con figuras de talla mundial como Shohei Ohtani. Pero Venezuela respondió con una de las actuaciones más sólidas de su historia reciente.

La ofensiva venezolana logró remontar el marcador y tomar el control del partido gracias a un decisivo jonrón de tres carreras de Wilyer Abreu, que inclinó definitivamente el juego a favor de la selección sudamericana.

El último out del encuentro, con Ohtani como bateador final, selló una victoria que quedará grabada en la historia del béisbol venezolano.

Estados Unidos derrota a República Dominicana y abre la puerta a una final soñada

Horas después del triunfo venezolano, el torneo dio otro giro inesperado.

La selección de Estados Unidos derrotó 2-1 a República Dominicana en un intenso duelo de semifinales, gracias a una gran actuación de su pitcheo y a dos cuadrangulares decisivos.

El resultado dejó fuera a uno de los equipos favoritos del torneo y rompió el escenario que muchos aficionados esperaban: una final entre Venezuela y República Dominicana, considerados los equipos más espectaculares y taquilleros del campeonato.

Ambas selecciones contaban con algunas de las plantillas más valiosas del béisbol internacional, repletas de estrellas de las Grandes Ligas.

Sin embargo, la victoria estadounidense cambió el panorama del torneo y ahora coloca a Estados Unidos en la gran final, a la espera de su rival.

Venezuela buscará ante Italia el pase a la final mundial

Con el camino despejado tras la eliminación dominicana, Venezuela disputará ahora la semifinal contra Italia, una de las revelaciones del torneo.

Si la selección venezolana logra superar ese encuentro, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 podría ofrecer una final histórica entre Venezuela y Estados Unidos, dos de las potencias emergentes del béisbol internacional.

Para Venezuela, el desafío es enorme, pero el equipo llega con la confianza en alto tras eliminar al campeón Japón y demostrar que tiene talento, poder ofensivo y carácter competitivo para aspirar al título.

Un país que vuelve a soñar con el béisbol

El triunfo ante Japón ha provocado una ola de entusiasmo entre los aficionados venezolanos dentro y fuera del país.

En ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto, miles de fanáticos celebraron la victoria en calles, bares y plazas, reviviendo la pasión que el béisbol despierta en la nación.

La selección venezolana está ahora a solo un paso de disputar la final del Clásico Mundial, un logro que podría marcar uno de los capítulos más gloriosos en la historia deportiva del país.

La ilusión está encendida.

Y el mundo del béisbol observa expectante: Venezuela está muy cerca de una final histórica.