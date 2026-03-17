Venezuela se mide hoy a Estados Unidos en una final histórica del Clásico Mundial tras una gesta inolvidable ante Italia

El béisbol mundial se detiene este 17 de marzo.

Venezuela y Estados Unidos se enfrentan hoy en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en lo que ya se perfila como una batalla deportiva épica entre dos selecciones que llegan en su mejor momento.

El duelo, que se disputará en Miami ante miles de aficionados, no solo definirá al campeón del mundo, sino que enfrentará a dos equipos cargados de talento, poder ofensivo y ambición histórica.

Para Venezuela, se trata de una oportunidad única: levantar por primera vez el título mundial.

La gesta ante Italia que abrió el camino a la gloria

El pase a esta final histórica no fue sencillo.

La selección venezolana tuvo que superar a una combativa Italia, la gran sorpresa del torneo, en un partido que exigió carácter, paciencia y determinación.

Italia golpeó primero y se adelantó 2-0 en las primeras entradas, poniendo contra las cuerdas al equipo venezolano. Pero lejos de rendirse, Venezuela reaccionó con temple de campeón.

El punto de inflexión llegó con un jonrón de Eugenio Suárez, que recortó distancias y encendió la ofensiva.

Una remontada que desató la euforia

La séptima entrada fue simplemente electrizante.

Ronald Acuña Jr. empató el juego con un imparable decisivo, Maikel García impulsó la carrera de la ventaja y Luis Arráez amplió la diferencia. En cuestión de minutos, Venezuela transformó la tensión en dominio absoluto y tomó el control del partido.

El marcador final, 4-2, selló una remontada que ya forma parte de la historia del béisbol venezolano.

Un pitcheo impecable para cerrar una noche perfecta

Si la ofensiva encendió la esperanza, el pitcheo la convirtió en realidad.

El bullpen venezolano fue prácticamente impenetrable, dominando a la ofensiva italiana durante más de siete entradas sin permitir carreras en los momentos decisivos.

El último out desató la locura: Venezuela estaba en la final.

De la sorpresa al sueño: Venezuela va por la gloria mundial

La clasificación no solo confirma el gran momento del equipo, sino que consolida a Venezuela como una de las selecciones más completas del torneo. El equipo ha demostrado: poder ofensivo, profundidad en el pitcheo, y capacidad de reacción en momentos críticos. Ahora, con la moral en alto, se enfrenta a Estados Unidos en un duelo que promete ser histórico.

Una final que paraliza al mundo del béisbol

El enfrentamiento ante Estados Unidos tiene todos los ingredientes: talento de Grandes Ligas en ambos equipos, rivalidad deportiva, escenario internacional y una historia que puede cambiar para siempre.

Venezuela llega tras eliminar al campeón Japón y superar a Italia, mientras que Estados Unidos viene de dejar en el camino a República Dominicana.

Hoy, el mundo del béisbol tendrá un nuevo campeón y Venezuela está a nueve innings de hacer historia.