El «expediente URVEX» sacude Washington: denuncian opacidad y malversación en la gestión de Horacio Medina

La Fiscalía General a cargo de Pam Bondi, podría ordenar una suspensión administrativa de cualquier venta hasta que se complete una auditoría federal independiente. Foto: Billi Parker

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) ha pasado de la protesta retórica a la acción legal directa. En una serie de misivas de alto impacto enviadas recientemente a la Casa Blanca y a la OFAC, la organización sostiene que la actual vulnerabilidad de CITGO ante los acreedores no es solo producto de deudas heredadas, sino de una «gestión negligente y oscura» por parte de la junta directiva que encabeza Horacio Medina.

El foco en los gastos legales:

URVEX denuncia que bajo el mando de Medina se han autorizado pagos astronómicos a bufetes de abogados en EE.UU. que no han logrado detener el proceso de subasta en Delaware, sugiriendo un posible conflicto de intereses.

La carta a Pam Bondi:

En el documento dirigido a la Fiscal General, URVEX solicita formalmente que se investiguen las transferencias de fondos desde las cuentas de CITGO hacia estructuras paralelas. La organización argumenta que la «protección de activos» se convirtió en un «cheque en blanco» para una élite política sin control institucional real.

Los tres pilares de la acusación: ¿Dónde están los dividendos?

El reportaje de URVEX, que ya circula en los pasillos del Departamento de Justicia, desglosa tres áreas críticas donde la gestión de Medina habría fallado en su deber fiduciario:

Falta de Transparencia en la Caja:

Se cuestiona el uso de los excedentes de flujo de caja generados por las refinerías de Lake Charles, Corpus Christi y Lemont durante el auge de precios de 2024-2025.

Contratos de Asesoría:

URVEX señala la existencia de contratos de consultoría «fantasma» que, según sus investigaciones, habrían servido para sostener estructuras políticas en el exterior bajo el paraguas de la defensa de la filial petrolera.

Omisión en la Negociación de Deuda: La resistencia acusa a Medina de no haber presentado planes de reestructuración viables a tiempo, permitiendo que el juez Leonard Stark avanzara en el proceso de embargo que hoy tiene a la empresa al borde de la fragmentación.

Trump y el «Drenaje del Pantano» en la política venezolana

La llegada de Donald Trump a la presidencia ha cambiado las reglas del juego. Mientras que la administración anterior mantenía un apoyo técnico a la junta ad hoc, el nuevo equipo de seguridad nacional parece inclinado a escuchar las denuncias de URVEX.

«No permitiremos que los activos del pueblo venezolano sigan siendo el botín de unos pocos mientras los acreedores descuartizan la empresa», afirma una fuente cercana al entorno de Pam Bondi, sugiriendo que la Fiscalía General podría ordenar una suspensión administrativa de cualquier venta hasta que se complete una auditoría federal independiente.

La estrategia de URVEX busca que el gobierno de EE.UU. asuma la custodia directa de CITGO, desplazando a la actual junta y congelando los litigios en Delaware bajo el argumento de «fraude administrativo» en la representación de la República.

Se espera pronunciamiento del Tesoro sobre la prórroga de protección a la matriz de CITGO.