Trump decidirá el futuro de Citgo: entre la subasta judicial y las denuncias de corrupción

El Tesoro de EE.UU. mantiene las llaves del control operativo

En este complejo tablero de ajedrez geopolítico, la administración de Donald Trump ha dejado claro que cualquier movimiento sobre CITGO pasa inevitablemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La reciente ratificación de Asdrúbal Chávez al frente de las filiales vinculadas a la refinadora busca proyectar una imagen de continuidad y control técnico, aunque en la práctica, el margen de maniobra sigue estrictamente limitado por las licencias federales.

La tensión aumenta a medida que el Departamento del Tesoro evalúa si extender la protección que impide a los tenedores de bonos y acreedores —como Crystallex y otros gigantes del arbitraje— ejecutar la toma de activos. Para Washington, CITGO no es solo una empresa; es un activo de seguridad nacional que garantiza el procesamiento de crudo pesado en la costa del Golfo.

URVEX presiona a Pam Bondi y exige cuentas claras a Horacio Medina

En medio de la batalla legal en los tribunales de Delaware, ha irrumpido un actor con fuerza política en el exilio: la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX). La organización ha escalado su ofensiva diplomática enviando correspondencias de alto nivel dirigidas personalmente al presidente Donald Trump y a la flamante Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi.

Petición de intervención: URVEX solicita formalmente que el Ejecutivo estadounidense detenga la subasta judicial, argumentando que la pérdida de la refinadora sería un daño irreversible para la reconstrucción futura de Venezuela.

Investigación criminal: La campaña de la resistencia no se limita a la defensa del activo. Han solicitado formalmente a la OFAC y al Departamento de Justicia que se inicie una averiguación profunda sobre el manejo de los fondos de CITGO durante la gestión de la Junta Directiva que encabeza Horacio Medina.

Opacidad financiera: Según las misivas de URVEX, existen serios cuestionamientos sobre el destino de los dividendos y los gastos operativos generados bajo el control de la anterior administración interina, exigiendo una auditoría forense que determine si hubo malversación de activos protegidos por el Gobierno de EE.UU.

La subasta judicial acecha en el horizonte de Delaware

A pesar de los esfuerzos políticos, la presión de los acreedores no cesa. El tribunal de Delaware mantiene en marcha el proceso que podría culminar en una subasta judicial de las acciones de PDV Holding, la matriz de CITGO.

Acreedores en fila:

El monto de las reclamaciones supera con creces el valor de mercado de la empresa, lo que convierte a la subasta en un escenario de «desmembramiento» corporativo si el Gobierno de Trump no impone un veto definitivo.

El factor político: La Fiscal General Pam Bondi tiene ahora sobre su mesa la responsabilidad de responder a las denuncias de URVEX, lo que podría congelar cualquier proceso de venta si se abren expedientes por irregularidades administrativas en la gestión de Medina.

Valor estratégico: Con tres refinerías de alta complejidad y una red de miles de estaciones de servicio, CITGO sigue siendo el activo más sensible y disputado de Venezuela en el exterior, funcionando hoy como el último gran botín de una batalla que es tanto económica como judicial.

La confluencia entre la necesidad de Trump de mantener precios bajos de gasolina y las denuncias de corrupción de URVEX coloca a CITGO en un limbo jurídico que se resolverá, previsiblemente, en los despachos de la Casa Blanca y no solo en los tribunales.