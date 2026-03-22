Desenmascaran a Asdrúbal Chávez: el «capo» del desfalco de PDVSA que Caracas pretende imponer en CITGO

Asdrúbal Chávez y Tarek El Aissami; Los dos ligaditos de la Criptocorrupción

El cinismo de Miraflores: Caracas impone a un sancionado al frente de las filiales

En un movimiento que desborda desfachatez, el régimen de Caracas que encabeza Delcy Eloina Rodríguez, ha ratificado este 18 de marzo de 2026 a Asdrúbal Chávez como cabeza de las filiales vinculadas a CITGO. Para la inteligencia estadounidense y la Unión de la Resistencia Venezolna en el Exilio, URVEX, esta decisión no es un movimiento técnico, sino un intento desesperado por colocar a un «operador de confianza» —y cómplice histórico del saqueo— en una posición estratégica para seguir manipulando activos desde las sombras, a pesar de que legalmente tiene prohibido ingresar a territorio estadounidense o tocar el sistema financiero del país.

Un historial marcado por la revocación de visados y sanciones de la OFAC

Sin embargo, el historial de Chávez lo precede como una mancha imborrable. A diferencia de otros funcionarios, la batalla de Asdrúbal Chávez con la justicia estadounidense comenzó mucho antes de la crisis actual. Ya en 2018, el Departamento de Estado le revocó la visa de trabajo mientras se encontraba en Las Bahamas, impidiéndole ejercer la presidencia de CITGO en suelo estadounidense.

Posteriormente, fue incluido en la «lista negra» de la OFAC, lo que implica que cualquier activo bajo jurisdicción de EE.UU. está congelado. Los delitos que sustentan estas medidas administrativas y que forman parte de las averiguaciones en curso incluyen:

Corrupción Pública y Malversación:

Investigaciones del Distrito Sur de Florida y Texas lo vinculan con la aprobación de contratos irregulares durante su gestión como Ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, donde se habrían desviado miles de millones de dólares a través de sobreprecios en servicios petroleros.

Lavado de Activos:

Se investiga su presunta participación en redes de triangulación financiera que utilizaban bancos europeos y paraísos fiscales para «limpiar» dinero proveniente del erario público venezolano.

Conspiración para evadir sanciones:

Tras su salida de la presidencia de PDVSA en 2023, su nombre apareció en los informes de inteligencia financiera relacionados con la trama «PDVSA-Cripto». Se le investiga por facilitar la venta de crudo a través de intermediarios opacos y criptomonedas para burlar el cerco financiero de Washington.

Bondi rastrea las cuentas de un desfalco de 21.000 millones de dólares

La Fiscal General de EE.UU., Pam Bondi, tiene sobre su mesa el expediente que vincula directamente a Asdrúbal Chávez con la trama «PDVSA-Cripto», el mayor escándalo de corrupción de la última década. Mientras el régimen sacrificaba a Tareck El Aissami en una purga interna, Chávez lograba escabullirse bajo un perfil bajo, a pesar de ser señalado como una pieza clave en el desvío de al menos 21.000 millones de dólares.

Las investigaciones federales en el Distrito Sur de Florida y Texas no dejan lugar a dudas sobre sus «habilidades» para el crimen de cuello blanco:

Contratos fraudulentos y sobreprecios:

Chávez autorizó, durante su etapa como Ministro de Petróleo, licitaciones a dedo que drenaron las arcas públicas para enriquecer a una red de testaferros.

Triangulación financiera: Se le investiga por utilizar bancos europeos y paraísos fiscales para lavar el botín del Estado venezolano, ocultando el origen ilícito de fondos que hoy el exilio exige recuperar.

Evasión criminal de sanciones: Bajo su gestión, PDVSA se convirtió en una lavandería de criptoactivos, diseñada exclusivamente para burlar el embargo estadounidense y seguir financiando la maquinaria de poder en Caracas.

URVEX exige cárcel y la aplicación de la Ley RICO

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) ha elevado el tono de su denuncia ante la Casa Blanca. En una misiva incendiaria enviada a Donald Trump y a la Fiscal Bondi, la organización exige que se dejen de lado las sutilezas diplomáticas y se proceda a la captura de Chávez bajo la Ley RICO (delincuencia organizada).

«Asdrúbal Chávez no es un funcionario, es un delincuente de carrera que pretende tutelar activos en suelo estadounidense después de haber desvalijado a su propio país», reza el comunicado de URVEX.

El dilema para la Administración Trump y la Fiscal Pam Bondi

La presión de organizaciones como URVEX cobra relevancia en este punto: exigen que la Fiscal General, Pam Bondi, no solo investigue a la junta de Horacio Medina, sino que procese penalmente a Asdrúbal Chávez por los delitos de fraude al patrimonio público cometidos durante sus años al frente de la industria.

La justicia estadounidense mantiene abiertos varios expedientes sellados (sealed indictments) que podrían hacerse públicos si se decide avanzar hacia una acusación formal por delincuencia organizada (RICO Act), similar a la que enfrentan otros exdirectivos de la estatal petrolera.

El Tesoro anula cualquier intento de gestión operativa de Chávez

A pesar de la ratificación desde Caracas, la administración Trump ha sido tajante: Asdrúbal Chávez no tocará un solo centavo de CITGO. El Tesoro ha recordado que cualquier interacción comercial con este individuo constituye un delito federal para cualquier entidad o ciudadano en EE.UU.

La protección de 90 días concedida a la matriz de la refinadora funciona ahora como una «zona de exclusión» donde Chávez es persona non grata. Washington mantiene abiertos varios expedientes sellados que podrían convertirse en órdenes de captura internacional si el «cleptócrata» intenta poner un pie fuera de las fronteras protegidas por el régimen.

Dato Clave: Asdrúbal Chávez es considerado por Washington como un «Nacional Especialmente Designado» (SDN), lo que convierte cualquier interacción comercial con él en un delito federal para ciudadanos o empresas estadounidenses.