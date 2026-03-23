El duelo de expedientes por Citgo: la «Gestión Medina» frente al «historial Chávez» en EE.UU

Dos modelos de gestión bajo sospecha federal

La batalla por el control de CITGO no es solo una disputa por activos petroleros; es un enfrentamiento entre dos expedientes judiciales que avanzan a ritmos distintos en Washington y Delaware. Por un lado, la gestión técnica del exilio, encabezada por Horacio Medina, hoy cuestionada por la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URVEX, por otro, el operador histórico del chavismo, Asdrúbal Chávez, marcado por sanciones internacionales.

1. Horacio Medina y la Junta Ad Hoc: ¿Negligencia o Corrupción?

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) ha dado un paso al frente al denunciar que la administración de Medina no ha sido el «muro de contención» esperado. Según el dossier entregado a la Fiscal General Pam Bondi, los delitos e irregularidades que se investigan son:

Malversación de Fondos Operativos:

Se cuestiona el destino de millones de dólares en excedentes que debieron usarse para prepagar deuda y evitar la subasta, pero que presuntamente terminaron en gastos de representación y burocracia política.

Conflictos de Intereses con Bufetes:

URVEX señala una «puerta giratoria» entre la Junta y firmas de abogados en EE.UU., sugiriendo que se prolongaron litigios innecesariamente para seguir facturando honorarios astronómicos a costa de CITGO.

Falta de Rendición de Cuentas:

La ausencia de auditorías independientes transparentes durante el periodo 2023-2025 es el eje central de la demanda de URVEX, que busca una intervención federal inmediata.

2. Asdrúbal Chávez: El «Capo» de la Evasión de Sanciones

En la acera de enfrente, el nombre de Asdrúbal Chávez evoca un historial de delitos de mayor escala, vinculados directamente a la estructura de poder en Caracas. Su ratificación busca recuperar el control de las filiales, pero choca con investigaciones federales por:

Lavado de Dinero (Money Laundering):

Vinculado a tramas de sobrefacturación en la compra de crudo y equipos petroleros, utilizando bancos de fachada en jurisdicciones «offshore» para ocultar el origen de fondos públicos.

Violación de la Ley RICO (Crimen Organizado):

EE.UU. lo investiga como parte de la cúpula que permitió el desvío de más de 20.000 millones de dólares en la trama de petróleo por criptomonedas, diseñada específicamente para burlar las sanciones de la OFAC.

Fraude al Sistema Financiero:

Al intentar operar CITGO desde las sombras tras la revocación de su visa, Chávez es señalado de intentar infiltrar el sistema bancario estadounidense mediante testaferros.

Tabla Comparativa: La batalla legal en cargos

Criterio de Investigación Gestión Horacio Medina (Denuncias URVEX) Historial Asdrúbal Chávez (Cargos EE.UU.) Estatus Legal Bajo revisión administrativa / Civil Sancionado OFAC / Criminal (Sealed) Principal Acusación Malversación de activos protegidos y opacidad. Lavado de dinero y conspiración criminal. Impacto en CITGO Riesgo de pérdida por subasta judicial. Bloqueo total de operaciones financieras. Defensa Principal Alegan «persecución política» del exilio. Alega «guerra económica» de Washington. Autoridad que investiga Fiscalía General (Pam Bondi) / OFAC. Depto. de Justicia / Homeland Security.

El factor Trump: ¿Limpieza total o pragmatismo?

La administración de Donald Trump se enfrenta a un dilema: si concede la razón a URVEX e interviene la junta de Medina, podría generar un vacío legal que los acreedores aprovechen para acelerar la subasta. Sin embargo, permitir que el equipo de Asdrúbal Chávez gane terreno es una línea roja innegociable por razones de seguridad nacional.

La Fiscal Pam Bondi tiene ahora la tarea de decidir si inicia un proceso criminal contra la gestión del exilio por el manejo de los fondos, lo que marcaría un hito: por primera vez, EE.UU. investigaría con la misma severidad tanto a la cúpula del régimen como a la dirigencia que debía proteger los activos en el exterior.

Conclusión del análisis: CITGO está atrapada entre una gestión señalada de ineficiente y corrupta por sus propios compatriotas (Medina/URVEX) y una figura sancionada que personifica el descalabro de PDVSA (Chávez). El destino de las refinerías pende de un hilo judicial que solo la Casa Blanca puede cortar.