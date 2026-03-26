Nicolás Maduro rinde cuentas ante un juez en Nueva York bajo un despliegue de seguridad sin precedentes

Nicolás Maduro en manos de agentes de la DEA el 04 de enero 2026

Este 25 de marzo de 2026 quedará grabado como el día en que el sistema judicial de los Estados Unidos finalmente sentó en el banquillo al narcotirano que mandó en Venezuela con puño de hierro durante más de una década. Nicolás Maduro, capturado el 03 de enero pasado tras una operación coordinada de fuerzas especiales, entró en la sala del tribunal de Nueva York escoltado por agentes del Servicio de Alguaciles (Marshals).

Sin el rictus desafiante de sus alocuciones televisivas, Maduro se limitó a confirmar su identidad a través de un intérprete. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no perdió tiempo y ratificó la acusación de conspiración para inundar EE. UU. con cocaína, utilizando la infraestructura del Estado venezolano para proteger las rutas del narcotráfico en alianza con grupos irregulares colombianos.

La Fiscalía exhibe el rastro del dinero y las rutas del Cártel de los Soles

Durante la audiencia de presentación de cargos, el equipo fiscal presentó una síntesis de las pruebas que sustentan la acusación de narcoterrorismo. Los documentos mencionan registros bancarios, comunicaciones interceptadas y testimonios de antiguos colaboradores de alto rango que ahora cooperan con Washington.

El papel de Cilia Flores:

La fiscalía subrayó que la «Primera Combatiente», también detenida, habría facilitado operaciones financieras para ocultar fortunas en paraísos fiscales.

Vínculos con grupos terroristas:

Se detallaron las reuniones en las que, presuntamente, Maduro autorizó el uso de pistas clandestinas en el estado Apure para el traslado de cargamentos de droga pertenecientes a disidencias de las FARC.

El botín de la corrupción:

Los fiscales estiman que el desfalco al patrimonio público venezolano bajo el mando de Maduro supera los 300.000 millones de dólares, una cifra que ha dejado al país en la miseria más absoluta.

El exilio venezolano toma las calles de Brooklyn entre gritos y lágrimas

Mientras en el interior de la corte se leía el acta de acusación, en las afueras se vivía una catarsis colectiva. Cientos de venezolanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey y Florida se concentraron desde la madrugada frente al edificio federal para presenciar lo que muchos calificaron como «el milagro de la justicia».

Bajo un frío intenso, la multitud ondeaba banderas tricolores y portaba pancartas con los rostros de los presos políticos y de los jóvenes caídos en las protestas de 2014, 2017 y 2019. El ambiente era una mezcla de euforia y dolor contenido. «¡Asesino!», «¡Justicia para Venezuela!» y «¡Míranos a la cara!» eran las consignas que retumbaban cada vez que un vehículo oficial salía del recinto judicial.

Muchos de los manifestantes eran víctimas directas de la persecución de la policía política (SEBIN). Entre la multitud, familias enteras lloraban al recordar a sus parientes fallecidos por falta de medicinas o en centros de tortura, sintiendo que la comparecencia de Maduro representa el primer paso real hacia la reparación de una nación fracturada.

La defensa de Maduro intenta impugnar la jurisdicción del tribunal

Los abogados asignados al narcotirano venezolano intentaron, sin éxito, argumentar que Maduro goza de inmunidad soberana, alegando que su captura fue un acto ilegal de injerencia extranjera. Sin embargo, el juez desestimó los argumentos preliminares, recordando que el Gobierno de los Estados Unidos desconocía su legitimidad como presidente desde mucho antes de su detención.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas con la etapa de descubrimiento de pruebas. Por ahora, Nicolás Maduro permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, sin derecho a fianza, enfrentando una posible cadena perpetua que marcaría el fin definitivo de su era.

El juicio de Maduro no solo busca castigar delitos individuales, sino que funciona como una advertencia global contra la impunidad en el ejercicio del poder autoritario.