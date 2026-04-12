EE.UU. congela la batalla por Citgo y da margen a Venezuela para reorganizar su defensa legal

En un movimiento poco habitual, representantes del chavismo y de la oposición venezolana solicitaron conjuntamente una suspensión del proceso judicial en Estados Unidos que involucra activos clave del país.

La magistrada Sarah Netburn, del tribunal federal en Nueva York, aprobó la solicitud y ordenó una pausa de 45 días en el expediente donde distintos acreedores buscan avanzar sobre propiedades y fondos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA). La medida no solo frena temporalmente el avance de demandas multimillonarias, sino que abre un margen estratégico para que Venezuela reorganice su defensa jurídica en un momento político especialmente delicado.

El eje del conflicto: quién representa a Venezuela

El punto central de la disputa no es únicamente financiero, sino jurídico: quién tiene legitimidad para representar al Estado venezolano ante los tribunales estadounidenses.

La incertidumbre se intensificó luego de que Washington reconociera en marzo a Delcy Rodríguez como autoridad interina, tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro.

A partir de este cambio, la jueza exigió a las partes aclarar la representación legal del país y de sus empresas, una definición que será determinante para el destino de los activos en litigio.

Citgo, la joya estratégica en riesgo

En el centro del conflicto se encuentra Citgo Petroleum, la filial de PDVSA con sede en Houston y considerada el activo más valioso de Venezuela en el exterior. Junto a Citgo, están en juego cuentas bancarias, dividendos retenidos y fondos asociados a operaciones internacionales de Petróleos de Venezuela.

Los demandantes incluyen tenedores de bonos, acreedores de deuda, empresas afectadas por expropiaciones y otros actores que buscan ejecutar sentencias mediante la incautación de bienes venezolanos en territorio estadounidense.

URVEX anticipó el riesgo: la alerta que marcó el debate

La actual suspensión judicial no surge de manera improvisada. Desde mediados de 2025, la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URVEX, venía alertando sobre el riesgo inminente de que Venezuela perdiera su principal activo externo.

La organización dirigió comunicaciones directas a Donald Trump y emitió un remitido público en el que advertía:

“Desde la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX), alertamos sobre el grave riesgo que enfrenta actualmente CITGO Petroleum Corporation, activo estratégico del pueblo venezolano en Estados Unidos. Esta empresa, clave para la futura reconstrucción económica de Venezuela, está bajo creciente presión judicial de acreedores nacionales e internacionales… Su pérdida significaría dejar a Venezuela sin la posibilidad real de levantarse económicamente tras el fin de la narco-tiranía.”

En ese momento, las acreencias en disputa superaban los 19.000 millones de dólares, configurando un escenario de alta vulnerabilidad patrimonial. Hoy, la decisión de la justicia estadounidense parece alinearse con esa advertencia: evitar que la falta de coordinación interna facilite la pérdida definitiva de activos estratégicos.

Un giro inédito: coordinación para evitar el colapso patrimonial

La carta presentada ante el tribunal refleja un cambio significativo: sectores enfrentados durante años ahora buscan una coordinación mínima para impedir el avance de acreedores.

Desde 2019, estos activos habían sido gestionados por estructuras vinculadas a la oposición en el marco de las sanciones contra PDVSA. Sin embargo, el reconocimiento de Delcy Rodríguez ha abierto una etapa de revisión de ese esquema. Este entendimiento, aunque táctico, responde a una necesidad urgente: proteger el patrimonio nacional ante un riesgo real de desmembramiento financiero.

Reconfiguración del control bajo supervisión de EE.UU.

El nuevo escenario también implica cambios en la gobernanza de las filiales de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Fuentes cercanas al proceso indican que el equipo de Rodríguez prepara una renovación de las juntas directivas, incluida la de Citgo Petroleum, aunque estos movimientos deberán contar con la aprobación del Departamento del Tesoro estadounidense.

Esto confirma el papel de Estados Unidos como actor clave en la supervisión y estabilidad del proceso, aportando seguridad jurídica en medio de la transición.

Próxima fecha clave: 21 de mayo

El tribunal fijó el 21 de mayo como fecha límite para que las partes definan qué equipo legal representará de forma permanente a Venezuela. De esta decisión dependerá la capacidad del país para sostener una defensa coherente y evitar nuevas pérdidas patrimoniales en tribunales internacionales.

Trasfondo político: nueva etapa en la relación con Washington

El caso refleja un cambio profundo en la relación entre Caracas y Washington. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder, Estados Unidos ha adoptado un enfoque más pragmático, reconociendo a Delcy Rodríguez y promoviendo la estabilización institucional. La flexibilización de sanciones, la reapertura de canales diplomáticos y el impulso a la inversión extranjera forman parte de una estrategia orientada a reconstruir la economía venezolana bajo nuevas reglas.

En este contexto, la defensa de activos como Citgo Petroleum se convierte en un elemento central de la reinserción del país en el sistema financiero internacional.

Un objetivo común: proteger el patrimonio nacional

Más allá de las diferencias políticas, la defensa de los activos externos ha emergido como un punto de coincidencia entre chavismo y oposición.

La amenaza de embargos y ejecuciones judiciales ha obligado a ambos sectores a reconocer que la pérdida de bienes estratégicos representaría un golpe irreversible para la recuperación del país.

La actual coordinación busca evitar que la fragmentación institucional facilite el avance de acreedores, y abre la posibilidad de construir una defensa más sólida y coherente ante los tribunales internacionales.

Un futuro aún abierto

La pausa judicial no resuelve el conflicto, pero sí abre una oportunidad decisiva. El futuro de Citgo Petroleum y de los demás activos venezolanos en el exterior dependerá de la capacidad de sostener esta coordinación y consolidar una representación legal clara.

Conclusión

La decisión de la justicia estadounidense marca un punto de inflexión: no solo frena el avance de acreedores, sino que ofrece a Venezuela una oportunidad real para reorganizar su defensa patrimonial. En ese proceso, el rol de Estados Unidos y la anticipación de actores como la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio han sido determinantes para evitar lo que pudo haber sido una de las mayores pérdidas económicas en la historia reciente del país.