Shell aterriza en Monagas y activa su operación desde Vepica: el nuevo mapa energético de Venezuela toma forma

Shell fija base en Monagas y se apoya en ingeniería venezolana

La multinacional Shell plc ha dado un paso decisivo en su regreso a Venezuela al instalar parte de su equipo técnico en el estado Monagas, específicamente en la sede de la empresa Vepica, con la que firmó un acuerdo energético el pasado 5 de marzo.

Según confirmó el director senior de Vepica, Julio César Ohep, los representantes de la petrolera ocupan actualmente un piso completo dentro de las instalaciones de la compañía venezolana, lo que evidencia el nivel de despliegue operativo que ya se encuentra en marcha.

Un acuerdo que va más allá de la exploración

El convenio entre Shell y Vepica no se limita a asistencia técnica. Se trata de una alianza integral orientada a: Reactivar campos petroleros y gasíferos en el oriente del país, modernizar infraestructura crítica, optimizar la producción de gas natural en el norte de Monagas e integrar talento local con equipos internacionales

Ohep adelantó que el proyecto “promoverá el desarrollo local y permitirá el intercambio con personal extranjero”, lo que sugiere una estrategia de transferencia tecnológica y formación de capital humano en una industria golpeada por años de deterioro.

Monagas: el nuevo epicentro de la recuperación energética

El estado Monagas vuelve a posicionarse como pieza clave en la industria: Alberga campos maduros con potencial de recuperación inmediata, cuenta con infraestructura operativa, aunque parcialmente deteriorada y permite la producción combinada de petróleo y gas

Para Shell, esta región representa una oportunidad de incrementar producción en el corto plazo sin asumir los costos de exploración desde cero.

El trasfondo político: apertura forzada y pragmatismo energético

La presencia de Shell en Venezuela no puede entenderse sin el contexto político actual. Tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y el inicio de una transición aún inestable, el país ha optado por una apertura acelerada al capital internacional.

Este movimiento responde a tres factores clave:

La urgencia de recuperar producción petrolera

La necesidad de divisas frescas

La presión internacional para estabilizar el mercado energético

En este escenario, alianzas como la de Shell y Vepica marcan un cambio de paradigma: de un modelo estatista cerrado a uno pragmático, basado en cooperación con grandes corporaciones globales.

¿Reactivación real o dependencia renovada?

Aunque el regreso de empresas como Shell representa una oportunidad para reactivar la economía, también plantea interrogantes:

¿Se está construyendo una industria sostenible o una nueva dependencia?

¿Qué control tendrá el Estado sobre estos acuerdos?

¿Quién capitalizará realmente los beneficios de esta apertura?

Por ahora, lo cierto es que el desembarco de Shell en Monagas —operando desde las oficinas de Vepica— no es un gesto simbólico, sino una señal concreta de que el mapa energético venezolano está siendo rediseñado desde sus cimientos.