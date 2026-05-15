El “Estado 51” es una corriente política real

"Venezuela como Estado 51" cobra fuerza y gran parte de la población venezolana vé esta posibilidad como la salida a la destrucción del país

La propuesta lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos ya no se limita únicamente a una frase polémica o a una estrategia mediática. Lo que comenzó quizás como una declaración provocadora toma forma dentro de ciertos sectores del exilio venezolano y de una parte importante de la población agotada tras décadas de colapso político y económico.

Mientras voceros tradicionales de la autodenominada oposición y representantes de la narcotiranía venezolana han rechazado la idea apelando al discurso histórico de soberanía nacional, otros sectores mucho más radicales y pragmáticos dentro de la resistencia venezolana en el exilio comienzan a plantear abiertamente la posibilidad como una salida definitiva al ciclo de destrucción institucional que vivió el país.

Uno de los nombres que hace meses comenzó a sonar alrededor de esta tesis es el de Luis Ortiz, presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, quien habría impulsado desde febrero la idea de crear una especie de “Comité Promotor del Estado 51”, argumentando que Venezuela necesita una solución estructural permanente y no otro acuerdo político temporal condenado al fracaso.

El agotamiento del modelo “soberanista”

La fuerza que comienza a adquirir esta narrativa no nace necesariamente de un enamoramiento ideológico con Estados Unidos. Nace del agotamiento.

Durante casi 30 años, el chavismo utilizó la soberanía como bandera política mientras destruía las bases materiales y éticas del país: destruyó la industria petrolera, pulverizó la moneda, convirtió hospitales en ruinas, provocó el mayor éxodo de la historia que alcanza a más de 9 millones de venezolanos en el exilio y entregó recursos estratégicos a aliados ideológicos extranjeros.

Por eso el discurso nacionalista perdió total credibilidad para millones de venezolanos y la pregunta que comienza a dominar el debate es brutalmente pragmática:

¿De qué sirve la soberanía cuando el Estado no garantiza comida, electricidad, agua potable, salud ni seguridad?

Ese es el corazón político de esta discusión.

Venezuela: un premio geopolítico y económico gigantesco

Desde el punto de vista económico y estratégico, Venezuela sería probablemente el territorio más valioso incorporado a Estados Unidos en toda su historia moderna.

Las razones son enormes.

1. Las mayores reservas probadas de petróleo del planeta

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, superiores incluso a las de Arabia Saudita. Diversos análisis internacionales estiman que el valor potencial energético venezolano supera varias decenas de billones de dólares.

Eso convierte al país en una pieza crítica para: la seguridad energética estadounidense, la competencia global contra China y el control estratégico del Caribe y América Latina.

2. Gas natural, minerales y tierras raras

Además del petróleo, Venezuela posee: enormes reservas de gas natural, oro, coltán, hierro, bauxita, diamantes y minerales estratégicos para la industria tecnológica y militar.

En pleno siglo XXI, donde la guerra económica gira alrededor de energía y minerales críticos, Venezuela representa un activo geopolítico extraordinario.

3. Posición geográfica privilegiada

Venezuela tiene salida directa al Caribe, cercanía inmediata con el Canal de Panamá y conexión natural con Sudamérica.

Militar y comercialmente, sería una plataforma estratégica de primer orden para Estados Unidos en el hemisferio occidental.

4. Potencial agrícola y turístico gigantesco

El país posee: enormes reservas de agua dulce, tierras agrícolas fértiles, biodiversidad única, costas caribeñas, selvas, montañas y potencial turístico comparable con destinos de primer nivel mundial.

La tragedia venezolana no fue falta de riqueza. Fue destrucción institucional.

El argumento pragmático: “preferimos prosperidad antes que discursos”

La gran diferencia histórica es que buena parte de la población venezolana ya no analiza la política desde la ideología tradicional. La analiza desde la supervivencia.

Muchos venezolanos observan hoy la posibilidad de una integración extrema con Estados Unidos no como una “traición”, sino como una oportunidad de: estabilidad monetaria, seguridad jurídica, inversión, reconstrucción institucional, acceso a salud moderna, infraestructura, y calidad de vida.

Esa es la razón por la cual el discurso del “Estado 51” encuentra eco incluso entre sectores populares que hace años habrían reaccionado con indignación automática.

El razonamiento es simple:

“La soberanía chavista solo produjo miseria”.

“El petróleo ya se lo robaron”.

“El país ya fue entregado a intereses extranjeros durante décadas”.

“Al menos con instituciones funcionales habría prosperidad”.

Ese sentimiento aparece incluso en debates ciudadanos recientes en redes y foros venezolanos, donde muchos usuarios admiten que, aunque el escenario parezca improbable para algunos, consideran que cualquier modelo capaz de garantizar estabilidad sería preferible al colapso vivido bajo el chavismo.

El verdadero cambio psicológico

Quizá el elemento más importante no es jurídico ni diplomático. Es psicológico.

Por primera vez en la historia contemporánea venezolana, una parte significativa de la sociedad comienza a cuestionar si la soberanía tiene valor por sí sola cuando el Estado fracasa completamente en proteger la vida de sus ciudadanos.

Ese cambio mental es enorme. Porque destruye el núcleo emocional sobre el cual el chavismo construyó durante décadas su legitimidad política: el monopolio del patriotismo.

Y allí está el verdadero terremoto político que abrió Donald Trump.