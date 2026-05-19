Zapatero acorralado judicialmente: narcotráfico, terrorismo, blanqueo y conexiones con el chavismo-madurismo entran en el foco

La caída judicial del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha entrado en una nueva y explosiva fase tras conocerse oficialmente su citación judicial como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales ante la Audiencia Nacional.

Según la cédula de citación emitida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2 de Madrid, dentro de las Diligencias Previas 77/2024-S, Zapatero deberá comparecer el próximo 2 de junio de 2026 a las 09:00 de la mañana en la Sala Polivalente de la Audiencia Nacional, ubicada en la sexta planta de la sede judicial de la calle García Gutiérrez de Madrid.

La Audiencia Nacional formaliza la imputación contra Zapatero

La resolución judicial, firmada mediante auto de fecha 18 de mayo de 2026, identifica expresamente al exmandatario socialista como investigado dentro de una causa relacionada con presuntas operaciones de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El documento judicial señala además que junto a la citación fue remitida “documentación esencial relacionada con la presente causa” en soporte DVD.

La declaración judicial del 2 de junio sacude al PSOE

La investigación representa el golpe judicial más severo sufrido hasta ahora por quien durante años actuó como uno de los principales operadores políticos internacionales del socialismo español y como interlocutor privilegiado de la narcotiranía venezolana de Nicolás Maduro.

La causa adquiere una dimensión especialmente delicada porque conecta directamente con años de denuncias impulsadas desde el exilio venezolano y organizaciones civiles que venían advirtiendo sobre las presuntas relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre Zapatero y las estructuras del chavismo. Estrechamente vinculado a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, quienes actualmente ejercen el interinato en Venezuela pero que siempre han sido piezas de poder y corrupción en estrecha vinculación y «conchupancia» con Zapatero.

URVEX y el exilio venezolano: la primera querella contra el expresidente

En septiembre de 2024, la organización URVEX – Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio promovió la primera querella impulsada desde el exilio venezolano contra el expresidente español. Aquella acción judicial fue presentada por venezolanos nacionalizados españoles y respaldada por dirigentes de la resistencia democrática venezolana.

Luis Ortiz acusa a Zapatero de operar para “blanquear la narcotiranía” de Maduro

Luis Ortiz, presidente de URVEX, sostuvo entonces y ratifica ahora su posición “en el sentido de señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como un miembro importante de la organización criminal transnacional conocida como el Grupo de Puebla, desde donde articuló acciones múltiples para blanquear la narcotiranía que encabezó en Venezuela Nicolás Maduro”.

El Grupo de Puebla entra en el foco de las investigaciones

Aquellas denuncias, inicialmente ignoradas o minimizadas por sectores políticos y mediáticos españoles, terminaron abriendo una grieta que hoy desemboca en una investigación formal de la Audiencia Nacional.

Miguel Bernad y Manos Limpias endurecen la ofensiva judicial

Posteriormente, el sindicato Manos Limpias y su secretario general Miguel Bernad asumieron un papel central en la ofensiva judicial y mediática contra el entorno político relacionado con el caso Plus Ultra y las conexiones entre dirigentes socialistas españoles y estructuras vinculadas al chavismo. Bernad llegó a advertir públicamente que las investigaciones podían terminar afectando directamente al núcleo político del llamado “sanchismo internacional”.

La mayor crisis judicial en la trayectoria política de Zapatero

La citación de Zapatero para declarar como investigado el próximo 2 de junio constituye un hecho político y judicial de enorme magnitud en España, no sólo por tratarse de un expresidente del Gobierno, sino porque pone bajo sospecha una extensa red de relaciones políticas y económicas tejidas durante años entre sectores del socialismo europeo y la narcotiranía venezolano.

Mientras desde el PSOE intentan cerrar filas en torno al expresidente alegando presunción de inocencia, sectores de la oposición consideran que la causa apenas comienza y que podrían aparecer nuevas derivaciones judiciales relacionadas con financiación internacional, operaciones societarias y presuntas estructuras de influencia política vinculadas al Grupo de Puebla y al entorno del chavismo continental.

El caso, que hace apenas dos años era considerado marginal por buena parte del establishment político español, ha terminado convirtiéndose en una de las investigaciones más explosivas y potencialmente devastadoras para la izquierda iberoamericana y para la figura internacional de José Luis Rodríguez Zapatero.