URVEX: “Zapatero es el gran articulador europeo de la estructura criminal del chavismo y terminará respondiendo también ante la Justicia de Estados Unidos”

La reciente imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra ha provocado una contundente reacción de la organización URVEX – Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, que reivindica haber sido pionera en denunciar judicial y políticamente al exmandatario socialista por sus presuntas conexiones con el chavismo internacional.

Luis Ortiz, presidente de URVEX, aseguró que los acontecimientos judiciales conocidos en España “confirman todo lo que el exilio venezolano viene denunciando desde hace años sobre la estructura de poder político, financiero y geopolítico construida por Hugo Chávez, consolidada por Nicolás Maduro y protegida internacionalmente por José Luis Rodríguez Zapatero”.

“Zapatero reforzó la criminalidad del chavismo desde Europa”

Ortiz afirmó que cuando llegó a España hace nueve años entendió “con mucha más claridad cómo operaba la banda criminal que destruyó Venezuela bajo el mando de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

“Comprendí cómo un personaje como José Luis Rodríguez Zapatero asumía el papel de reforzar esa criminalidad a través de plataformas como el Grupo de Puebla y de toda una red de operadores políticos y económicos que terminaron funcionando como mecanismos de legitimación internacional del régimen venezolano”, señaló.

Señaló URVEX que Zapatero habría utilizado su influencia política internacional para favorecer operaciones de lobby, comisiones, intermediaciones económicas y presuntas estructuras destinadas al lavado de dinero procedente de negocios vinculados al chavismo-madurismo.

La querella de 2024 y el inicio de la ofensiva judicial

La organización recordó que en septiembre de 2024 impulsó la primera querella promovida desde el exilio venezolano contra Zapatero, presentada por venezolanos nacionalizados españoles y respaldada por organizaciones democráticas de la diáspora venezolana.

Para URVEX, aquella acción marcó el inicio de una ofensiva política y judicial que hoy encuentra eco en la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra el expresidente español, citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales.

“Víctor de Aldama iba a convertirse en el Alex Saab de Europa”

Luis Ortiz también vinculó el caso con las recientes revelaciones y enfrentamientos protagonizados por Víctor de Aldama dentro de la trama Koldo y las investigaciones sobre corrupción política en España.

A juicio del dirigente venezolano, “Aldama ya había sido escogido desde Caracas por Delcy Rodríguez, por su hermano Jorge Rodríguez y por Nicolás Maduro para convertirse en el Alex Saab de Europa”.

URVEX sostiene que el objetivo de esa estructura era consolidar una plataforma continental para el manejo de negocios estratégicos relacionados con petróleo, oro, comisiones internacionales y operaciones financieras presuntamente destinadas al blanqueo de capitales.

“El dinero de la corrupción chavista-madurista necesitaba una estructura política de protección en Europa, y Zapatero se convirtió en el operador más importante para esa tarea”, aseguró Ortiz.

“Trump ya entendió quién es realmente Zapatero”

El presidente de URVEX afirmó además que las investigaciones podrían extenderse fuera de España y alcanzar dimensión internacional, particularmente en Estados Unidos.

“Así como Donald Trump entendió que Nicolás Maduro era la cabeza de la estructura criminal, también han entendido que José Luis Rodríguez Zapatero es el gran articulador europeo de esa red que conspira contra las democracias occidentales y contra los intereses estratégicos de Estados Unidos”, afirmó.

Ortiz sostuvo que existen señales de que organismos estadounidenses ya estarían observando con atención el papel desempeñado por Zapatero dentro de las relaciones políticas y económicas construidas entre sectores del socialismo iberoamericano y el chavismo.

La mayor crisis política y judicial de Zapatero

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto político en España y se ha convertido en uno de los mayores escándalos que afectan a un expresidente del Gobierno desde la restauración democrática.

La Audiencia Nacional investiga presuntas operaciones vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra, posibles estructuras societarias opacas y movimientos financieros sospechosos relacionados con personas y empresas del entorno del expresidente.

Mientras el PSOE intenta cerrar filas en defensa de Zapatero, organizaciones del exilio venezolano consideran que la investigación apenas comienza y que todavía podrían emerger nuevas conexiones internacionales entre estructuras políticas europeas y el aparato financiero del chavismo-madurismo.

Para URVEX, “la verdad finalmente comenzó a abrirse paso”.