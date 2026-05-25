Rodríguez Zapatero blindó el plan del narcoterrorismo para destruir a Occidente

Para quienes hemos padecido en carne propia la demolición de una nación próspera, el reciente escándalo en España por el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra no es más que una distracción barata. Una bagatela para entretener a la galería. El mundo biempensante se escandaliza por las migajas de un banquete obsceno, pero los venezolanos venimos del futuro. Sabemos perfectamente que el expediente de José Luis Rodríguez Zapatero no se reduce a unas comisiones de aeropuerto. Lo suyo no es mediación ni descuido: es un guiso ideológico, económico y humano de dimensiones macabras. Su papel ha sido el de un cooperador necesario en el tablero de una corporación criminal.

La alcabala del chantaje y el tráfico de carne humana

La bandera política de Rodríguez Zapatero siempre ha sido la de los presos políticos y su supuesta intermediación humanitaria, por eso lo más execrable de la hoja de servicios de Rodríguez Zapatero en Caracas no se escribe con petróleo ni con oro, sino con la desesperación de los presos políticos. Zapatero no ha sido un «facilitador de liberaciones»; ha operado como el capataz de una aduana de rehenes, un engranaje de extorsión psicológica encargado de quebrar la resistencia de las víctimas y de sus familias.

El caso denunciado públicamente por Lorent Saleh resume con crudeza esa acusación moral y política. Saleh sostiene que Zapatero presionó incluso a su madre para que dejara de denunciar públicamente las torturas sufridas por su hijo en centros de detención como El Helicoide y La Tumba. El mensaje, según el relato del propio activista, era brutal: quien hablara demasiado podía perder cualquier posibilidad de excarcelación.

El chantaje era perverso y directo: o había silencio absoluto ante los crímenes de lesa humanidad de la tiranía, o no había boleta de excarcelación.

No se trataba entonces de una diplomacia orientada a desmontar la represión, sino de administrar políticamente el sufrimiento humano para beneficio de la narrativa internacional de la narcotiranía.

«Zapatero ha hecho de la tragedia y del sufrimiento venezolano un negocio». — Lorent Saleh.

Esa acusación persigue al exmandatario español porque toca el corazón mismo del sistema chavista: convertir el miedo, la cárcel y el secuestro institucional en herramientas de control político.

Esa ha sido la tónica de su «diplomacia»: instrumentalizar el dolor, forzar silencios, coaccionar a los perseguidos para desmentir las atrocidades del régimen y blanquear los rostros de verdugos de la talla de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello. Una lavandería reputacional pagada con la carne y la libertad de seres humanos secuestrados.

El negocio con el hambre del pueblo

Mientras el Derecho Internacional se da golpes de pecho emitiendo comunicados estériles que solo sirven para proteger al tirano, la maquinaria del saqueo continúa. El exmandatario español ha sido la pieza clave para la colocación del petróleo venezolano en los mercados internacionales a precios complacientes, beneficiando de forma sempiterna a todos aquellos factores geopolíticos que conspiran activamente contra Occidente.

¿Qué importan unos millones de dólares en Plus Ultra cuando, tras bambalinas, las jerarquías del régimen pueden firmar transferencias, otorgar concesiones mineras o mover lingotes de oro a discreción para premiar a sus cortesanos? Zapatero ha convivido, negociado y usufructuado el sistema de las cajas CLAP, convirtiendo la necesidad más básica del ser humano —el alimento— en un arma de control social y en un negocio redondo manejado desde las sombras.

El plan maestro de “El Príncipe”: Narcoterrorismo contra Occidente

Pero el trasfondo es todavía más oscuro y trasciende el plano puramente financiero. El objetivo último del eje Castro-Chavista-Madurista, cobijado bajo el paraguas ideológico del Grupo de Puebla, siempre ha sido el desmantelamiento de la civilización occidental y de sus democracias liberales. Para lograrlo, el método no es la guerra convencional, sino la asfixia interna a través del terrorismo y la invasión silenciosa mediante el tráfico de estupefacientes.

Existen testigos vivos, militares que estuvieron parados justo detrás de Hugo Chávez, que presenciaron el momento exacto en que el dictador cubano Fidel Castro le impartía instrucciones precisas: el plan maestro consistía en invadir a Estados Unidos y Europa con cocaína para destruir sus sociedades desde adentro. Ese es el monstruo transnacional que habita detrás de las sonrisas diplomáticas en Caracas, y ese es el sistema que Zapatero ha protegido celosamente bajo el manto de un falso progresismo.

En Washington ya Trump sabe quien es Zapatero y ojalá vengan por él

Para quienes conocen desde dentro el funcionamiento del aparato Castro-Chavista-madurista, esto jamás fue interpretado como simples excesos retóricos ni delirios ideológicos aislados. Se trataba de una doctrina política y criminal orientada a erosionar desde dentro a Occidente mediante narcóticos, descomposición institucional, infiltración política, terrorismo y expansión del caos social.

Ante la vergonzosa complacencia de los organismos internacionales, en Washington las cosas finalmente se han entendido con total claridad. La paciencia hacia los facilitadores de la tiranía se ha agotado. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las agencias de investigación penal de su administración conocen perfectamente el entramado que une a la Moncloa profunda con el Palacio de Miraflores. El tiempo de la impunidad diplomática y de los discursos de falsa paz está llegando a su fin. Viene la hora de la justicia penal, y José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que responder ante la historia —y ante los tribunales— (Y por Dios… ante los venezolanos), por su complicidad macabra en el guiso sangriento que destruyó a Venezuela.