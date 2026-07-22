Rodríguez Zapatero: el hilo que conduce del caso Plus Ultra a la red político-económica del terrorismo chavista SUMARIO

Hablar hoy de José Luis Rodríguez Zapatero ya no consiste únicamente en analizar el legado de un expresidente del Gobierno de España. Para la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX), significa examinar una pieza clave dentro de un entramado internacional que ha servido de soporte político a algunos de los regímenes más cuestionados del continente americano.

Más allá de la izquierda y la derecha

Durante años se ha querido reducir este debate a una simple confrontación entre izquierda, derecha o la denominada ultraderecha. Sin embargo, desde URVEX sostenemos que esa discusión ha servido para ocultar el verdadero problema: la utilización de la política como instrumento para construir redes internacionales de poder, corrupción e impunidad.

El caso Plus Ultra: un hilo que apenas comienza

Las investigaciones judiciales relacionadas con el rescate de Plus Ultra han situado nuevamente a Rodríguez Zapatero bajo el foco público.

Para URVEX, según su presidente, Luis Ortiz, este procedimiento constituye únicamente un hilo muy fino de una trama mucho más extensa que une a España con la Venezuela gobernada primero por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro.

Desde hace años nuestra organización viene denunciando la existencia de vínculos políticos y económicos que, a nuestro juicio, facilitaron negocios opacos entre ambos países mientras Venezuela sufría el mayor saqueo de su historia, asegura Ortiz.

Obras multimillonarias contratadas y nunca terminadas, contratos públicos sin control efectivo, operaciones relacionadas con el petróleo, el oro y otros recursos estratégicos forman parte de un escenario que todavía espera una investigación completa por parte de las autoridades nacionales e internacionales.

La riqueza de Venezuela como motor de un proyecto político continental

Para comprender el papel de Rodríguez Zapatero resulta imprescindible entender el funcionamiento del proyecto político impulsado desde La Habana y Caracas.

URVEX sostiene que el régimen venezolano pudo consolidarse gracias a dos elementos fundamentales: El primero fue la inmensa riqueza económica de Venezuela, convertida durante años en una fuente prácticamente ilimitada de financiación política. El segundo fue la creación de una estructura internacional destinada a expandir un modelo ideológico bajo la bandera del denominado «socialismo del siglo XXI». Primero apareció el Foro de São Paulo. Posteriormente esa estrategia evolucionó hacia el Grupo de Puebla.

Desde nuestra organización consideramos que ambas plataformas sirvieron para coordinar alianzas políticas regionales y consolidar un modelo de influencia que trascendía las fronteras venezolanas.

Zapatero, una figura estratégica dentro del proyecto

Desde la perspectiva de URVEX, no resulta casual que José Luis Rodríguez Zapatero terminara convirtiéndose en uno de los dirigentes europeos con mayor cercanía a este espacio político.

Su interlocución permanente con el chavismo y con distintos gobiernos latinoamericanos lo transformó, según nuestra valoración, en una figura de enorme utilidad para un proyecto que tenía vocación internacional.

Ese espacio político reunió durante años a dirigentes como los hermanos Castro y Diaz Canel en Cuba, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y otros líderes identificados con el denominado socialismo del siglo XXI.

Al mismo tiempo, este bloque encontró importantes apoyos estratégicos en potencias como China, Rusia e Irán, cuyos intereses geopolíticos coincidían con los de estos gobiernos latinoamericanos.

Las revelaciones internacionales

La reciente desclasificación de documentación por parte de autoridades estadounidenses ha vuelto a colocar sobre la mesa diversas operaciones desarrolladas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Para URVEX, estos documentos refuerzan la necesidad de investigar con profundidad las relaciones políticas, económicas y financieras que durante años permitieron sostener al régimen venezolano y extender su influencia fuera de sus fronteras.

Nuestra organización, insiste Ortiz, considera que la comunidad internacional y en especial Estados Unidos, debe analizar con rigor el alcance de esas conexiones y determinar si existieron responsabilidades que todavía permanecen impunes.

La preocupación por la integridad de los procesos electorales

URVEX también ha expresado públicamente su preocupación por la transparencia de distintos procesos electorales vinculados al entorno político del chavismo.

La organización sostiene que cualquier sospecha sobre la integridad electoral debe ser objeto de investigaciones independientes por parte de las autoridades competentes, con el fin de preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

La justicia internacional aún tiene la última palabra

Desde URVEX creemos que el caso Plus Ultra no constituye el final de una historia, sino apenas el comienzo.

La tragedia venezolana no puede entenderse únicamente como un fracaso político interno. A nuestro juicio, fue posible gracias a una extensa red internacional de apoyos, intereses económicos y complicidades que permitió el saqueo sistemático de los recursos públicos y el fortalecimiento de un régimen ampliamente cuestionado por organismos internacionales por violaciones de derechos humanos.

Por ello, reiteramos nuestro llamado para que las investigaciones judiciales continúen avanzando hasta identificar todas las responsabilidades que pudieran existir, tanto en España, Estados Unidos, como en cualquier otra jurisdicción competente.

Los millones de venezolanos que han sufrido el exilio, la persecución, la pobreza y la destrucción de su país merecen conocer toda la verdad.

Y si esa verdad conduce hasta figuras políticas que durante años gozaron de prestigio internacional, será la justicia, y no la impunidad, la que deba tener la última palabra. (Continuará)