Existen dirigentes cuya carrera política concluye el mismo día en que entregan el cargo. Otros continúan ejerciendo influencia desde la discreción institucional. José Luis Rodríguez Zapatero siguió un camino diferente.

Cuando abandonó el Palacio de La Moncloa en diciembre de 2011, comenzó una nueva etapa que acabaría otorgándole un protagonismo internacional inesperado. Mientras España lo recordaba como un expresidente, en América Latina empezaba a consolidarse como un interlocutor permanente del proyecto político impulsado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.

Su presencia dejó de ser esporádica para convertirse en una constante. Venezuela pasó a ocupar un lugar central en su actividad internacional y, con el paso de los años, su figura terminó adquiriendo una relevancia que ningún otro expresidente europeo alcanzó dentro del universo político del chavismo.

Chávez comprendió que el poder también se construye fuera de las fronteras

Hugo Chávez entendió muy pronto que el control absoluto del Estado venezolano no garantizaba la supervivencia de su proyecto político. Necesitaba algo más importante: reconocimiento internacional.

Mientras consolidaba su poder interno, comenzó a construir una extensa red de alianzas políticas que se apoyaba en la enorme capacidad financiera que proporcionaban los ingresos petroleros. El objetivo no consistía únicamente en fortalecer relaciones diplomáticas. Se trataba de crear una estructura internacional capaz de defender a la narcotiranía frente a las crecientes denuncias sobre corrupción, autoritarismo y violaciones de derechos humanos.

Desde la perspectiva de URVEX, esa estrategia encontró en determinados dirigentes extranjeros, aliados cuya influencia política trascendía sus propios países.

La aparición del mediador permanente

Con el paso del tiempo, José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a desempeñar un papel cada vez más visible en la política venezolana.

Su participación fue presentada como un esfuerzo orientado al diálogo entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, esa imagen nunca fue compartida por amplios sectores democráticos venezolanos, que cuestionaron reiteradamente su imparcialidad y denunciaron que sus actuaciones terminaban siempre favoreciendo la permanencia de la narcotiranía.

Mientras aumentaban las denuncias internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Zapatero mantenía abiertos los canales de interlocución con el poder. Mientras numerosos gobiernos endurecían su posición frente a Nicolás Maduro, él continuaba defendiendo la vía del entendimiento.

Para URVEX, esa actuación tuvo un efecto político evidente: proporcionó al régimen un interlocutor europeo con prestigio institucional en momentos de creciente aislamiento internacional.

Una presencia que dejó de parecer casual

Durante años, Rodríguez Zapatero apareció en Caracas en los momentos políticamente más delicados, dejó de ser un visitante ocasional de Venezuela para convertirse en un actor habitual de los principales acontecimientos políticos del país.

Su protagonismo comenzó a hacerse especialmente visible en 2016, cuando fue incorporado al proceso de diálogo entre la narcotiranía de de Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Aquellas conversaciones se desarrollaron principalmente en Caracas, con el respaldo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR y el acompañamiento de los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá). El diálogo pretendía ofrecer una salida política a la profunda crisis institucional venezolana, pero terminó sin acuerdos de fondo y fue duramente cuestionado por amplios sectores de la oposición, que denunciaron que Madauro utilizaba esas negociaciones para ganar tiempo frente a la creciente presión nacional e internacional.

Dos años más tarde, Zapatero volvió a situarse en el centro de la escena política durante las negociaciones celebradas en Santo Domingo, entre 2017 y 2018, bajo el auspicio del presidente dominicano Danilo Medina. En esas conversaciones participaron representantes de la narcotiranía de Nicolás Maduro y de la llamada oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática. El proceso concluyó sin un acuerdo definitivo después de que la oposición decidiera no firmar el documento final, alegando que no existían garantías suficientes sobre las condiciones electorales ni sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el oficialismo.

La figura de Zapatero continuó siendo objeto de controversia durante las elecciones presidenciales de mayo de 2018, en las que Nicolás Maduro se adjudicó un segundo mandato. Aquellos comicios fueron rechazados o no reconocidos por numerosos gobiernos y organismos internacionales debido a las denuncias sobre la falta de garantías democráticas, la inhabilitación de dirigentes opositores y la ausencia de condiciones de competencia consideradas equitativas. Aunque José Luis Rodríguez Zapatero no integró una misión oficial de observación electoral de la Unión Europea ni de otros organismos internacionales, sí estuvo presente en Venezuela durante ese proceso y realizó declaraciones públicas defendiendo la celebración de las elecciones, una posición que fue utilizada por el Regimen venezolano para respaldar la legitimidad de la convocatoria y que recibió fuertes críticas de sectores de la oposición.

Su presencia volvió a ser relevante en distintos intentos posteriores de negociación política impulsados entre el oficialismo y la oposición, manteniendo una interlocución constante con las máximas autoridades del Regimen venezolano. Esa continuidad llevó a que numerosos dirigentes opositores y organizaciones de la sociedad civil cuestionaran su papel como mediador, al considerar que su actuación había dejado de ser percibida como neutral.

Para URVEX, la reiterada participación de José Luis Rodríguez Zapatero en los principales episodios políticos del chavismo constituye uno de los elementos que exige un análisis más profundo. Nuestra organización sostiene que la dimensión de esa relación supera ampliamente la de una simple mediación diplomática y forma parte de un entramado político cuya verdadera amplitud todavía está pendiente de ser plenamente esclarecida.

Para URVEX, esa continuidad plantea interrogantes que siguen sin recibir una explicación suficiente.

¿Por qué un expresidente español terminó desempeñando un papel tan activo y tan prolongado en la política interna de otro país?

¿Por qué ninguna otra figura política europea asumió una función comparable?

Son preguntas que, a juicio de nuestra organización, merecen una investigación mucho más profunda.

La legitimidad como instrumento de supervivencia

Todo régimen sometido a un creciente aislamiento internacional necesita construir espacios de legitimidad. No basta con controlar las instituciones nacionales. Tampoco es suficiente disponer de recursos económicos.

Resulta imprescindible contar con interlocutores que permitan transmitir la imagen de que el diálogo continúa abierto y de que aún existen mecanismos políticos capaces de resolver los conflictos.

Desde URVEX sostenemos que José Luis Rodríguez Zapatero terminó desempeñando precisamente esa función. Su presencia fue utilizada como un elemento de validación política mientras Venezuela continuaba profundizando una crisis institucional que provocó el éxodo de cerca de 9 millones de ciudadanos y un progresivo deterioro de las libertades públicas.

El nacimiento del Zapatero internacional

La transformación de José Luis Rodríguez Zapatero no puede entenderse únicamente como la evolución natural de un expresidente interesado por América Latina.

Para URVEX, su creciente protagonismo respondió a una estrategia política mucho más amplia, diseñada para proporcionar al proyecto chavista un puente permanente hacia Europa y una voz con capacidad de influir en determinados espacios internacionales. Ese papel convirtió a Zapatero en una figura distinta de la que conocieron los españoles durante sus años de gobierno.

Había nacido el Canciller del chavismo

Un personaje cuya influencia ya no dependía de los votos obtenidos en España, sino de su capacidad para convertirse en un actor relevante dentro de una compleja red de relaciones políticas que unía a Caracas con buena parte del continente americano y con determinados sectores de la política europea.

La historia apenas comienza

Reducir la relación entre José Luis Rodríguez Zapatero y el chavismo a unas simples labores de mediación supone, según la valoración de URVEX, dejar sin responder algunas de las preguntas más importantes de la política iberoamericana de las últimas dos décadas.

El caso Plus Ultra, las investigaciones judiciales que continúan desarrollándose en España y la aparición de nuevos documentos y testimonios han vuelto a situar el foco sobre unas relaciones que durante demasiado tiempo apenas fueron objeto de escrutinio público.

Porque la cuestión ya no consiste únicamente en conocer qué papel desempeñó Rodríguez Zapatero en Venezuela. La verdadera pregunta es otra.

¿Cómo llegó un expresidente del Gobierno de España a convertirse en una de las figuras internacionales más próximas al régimen chavista y cuáles fueron las consecuencias políticas de esa relación?

Esa respuesta comenzará a construirse en el próximo capítulo de esta investigación.

Continuará…