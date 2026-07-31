MANOS LIMPIAS EXIGE A LA UNIÓN EUROPEA DECLARAR EL ESTADO DE EMERGENCIA EUROPEO POR LA CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA

La grave crisis migratoria que atraviesa Ceuta ha provocado la reacción del sindicato Manos Limpias, que ha solicitado formalmente a las instituciones de la Unión Europea la declaración del estado de emergencia europeo, al considerar que la llegada masiva de inmigrantes no representa únicamente un problema para España, sino un desafío directo para toda la frontera exterior comunitaria.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, sostiene que la magnitud de la situación exige una respuesta inmediata de Bruselas y una actuación coordinada de todas las instituciones europeas para hacer frente a una crisis que, a su juicio, ha desbordado completamente la capacidad de respuesta de las administraciones españolas.

Manos Limpias reclama una respuesta inmediata de la Unión Europea

«Pedimos a la Unión Europea que declare el estado de emergencia europeo ante los miles y miles de inmigrantes que están llegando a Ceuta y que, al mismo tiempo, exija las responsabilidades políticas correspondientes al Gobierno de España«, afirmó Bernad.

Miguel Bernad cuestiona el fallo de los servicios de información españoles

El dirigente del sindicato también cuestionó el funcionamiento de los servicios de inteligencia y de información del Estado. «Es insólito que los servicios de información españoles hayan sido incapaces de detectar esta invasión, que afecta no solo a España sino al conjunto de la Unión Europea», declaró.

Las manifestaciones de Manos Limpias se producen en un momento especialmente delicado para Ceuta. En los últimos días, la ciudad autónoma ha recibido una llegada masiva de personas procedentes principalmente de Marruecos, muchas de ellas accediendo por vía marítima a través de la zona del Tarajal. Las instalaciones de acogida se encuentran al límite de su capacidad, mientras que el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados afronta una presión sin precedentes.

Diversas organizaciones humanitarias trabajan sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes de cientos de personas que permanecen sin alojamiento suficiente, proporcionando asistencia sanitaria, alimentación, agua y apoyo básico. Al mismo tiempo, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil mantienen operaciones constantes de rescate debido al elevado riesgo que supone esta ruta migratoria, en la que se han registrado víctimas mortales durante los últimos días.

Ceuta, desbordada ante la mayor presión migratoria de los últimos años

La presión sobre una ciudad de apenas 84.000 habitantes ha llevado a las autoridades ceutíes a reclamar más recursos al Gobierno central. El presidente de la Ciudad Autónoma ha calificado la situación como una emergencia humanitaria y social que requiere una respuesta extraordinaria por parte del Estado y de las instituciones europeas.

Para Manos Limpias, la dimensión de esta crisis evidencia un grave fallo en los mecanismos de prevención y control fronterizo. El sindicato considera que las instituciones europeas deben asumir un papel activo, tanto en la gestión de la emergencia como en el análisis de las posibles responsabilidades políticas derivadas de una situación que afecta a una de las principales fronteras exteriores de la Unión Europea.

La crisis reabre el debate sobre la seguridad de las fronteras europeas

Mientras continúan llegando embarcaciones y personas a las costas ceutíes, el debate sobre la capacidad de España para gestionar la presión migratoria y la implicación de Bruselas adquiere una nueva dimensión. La petición formulada por Manos Limpias abre ahora un nuevo frente político al reclamar que la Unión Europea no solo intervenga para afrontar la emergencia, sino que también evalúe la actuación del Ejecutivo español ante una crisis que, por su alcance, trasciende el ámbito nacional y compromete la seguridad y la gestión de una frontera común europea.