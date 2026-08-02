Manos Limpias exige al PP y a Vox un pleno extraordinario y apunta a posibles responsabilidades penales por la «invasión» a Ceuta

El sindicato Manos Limpias, cuyo Secretario General es Miguel Bernard, ha solicitado públicamente al Partido Popular (PP) y a Vox que promuevan la convocatoria urgente de un pleno extraordinario con el objetivo de analizar la reciente entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, un episodio que la organización califica de «invasión» y que considera un asunto de máxima gravedad para la seguridad nacional.

Manos Limpias reclama una respuesta institucional inmediata

Según el comunicado difundido este 2 de agosto de 2026, la organización considera imprescindible que el Parlamento exija explicaciones sobre la actuación de los Servicios de inteligencia españoles y depure las responsabilidades que pudieran derivarse tanto del Gobierno de Marruecos como del Gobierno de España.

Tres exigencias concretas

La propuesta de Manos Limpias plantea que el pleno extraordinario aborde tres cuestiones fundamentales:

Determinar si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tuvo conocimiento previo de la llegada masiva de inmigrantes, exigir responsabilidades al Gobierno de Marruecos, al que considera presunto inductor de la operación. y exigir responsabilidades al Gobierno de España por una posible omisión dolosa o imprudente del deber de impedir o perseguir los hechos.

Para la organización, estos tres aspectos resultan esenciales para esclarecer si existió una actuación negligente o deliberadamente pasiva por parte de las autoridades competentes.

Petición de ceses si el CNI desconocía la situación

El comunicado sostiene que resulta «difícil de creer» que los servicios de inteligencia españoles desconocieran una operación de semejante magnitud.

En consecuencia, Manos Limpias afirma que, si finalmente se demostrara que el CNI no tuvo conocimiento previo de los acontecimientos, deberían producirse ceses inmediatos por responsabilidad política.

En concreto, solicita el relevo de: la directora del CNI; la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Si existía información previa, Manos Limpias habla de posibles responsabilidades penales. Por el contrario, la organización sostiene que, si el CNI sí disponía de información previa y trasladó las alertas a los responsables políticos sin que éstos adoptaran medidas eficaces para impedir los hechos, podría existir una eventual responsabilidad penal.

El sindicato argumenta que la falta de actuación, de acreditarse judicialmente, podría ser constitutiva de delitos previstos en el Código Penal relacionados con la omisión del deber de actuar frente a hechos presuntamente delictivos.

Críticas a la explicación del Gobierno

Manos Limpias rechaza la explicación ofrecida por el Ejecutivo, según la cual la movilización habría sido organizada principalmente a través de redes sociales por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.

Para el sindicato, esa versión pretende desvincular de cualquier responsabilidad a las autoridades marroquíes.

La organización sostiene que, a su juicio, «el más mínimo sentido común» lleva a concluir que las autoridades marroquíes conocían lo que estaba ocurriendo y que incluso lo habrían favorecido. Estas afirmaciones reflejan la posición de Manos Limpias y no han sido acreditadas judicialmente.

Referencia al Código Penal

En su comunicado, el sindicato cita el artículo 10 del Código Penal, que establece que los delitos pueden cometerse por acción u omisión cuando la ley así lo prevé, y vincula dicha referencia con el artículo 408, relativo al delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Asimismo, sostiene que la presunta inacción de las autoridades habría puesto en riesgo la integridad territorial y la independencia del Estado, extremos sobre los que reclama una investigación exhaustiva para determinar si existen responsabilidades.

Manos Limpias pide esclarecer todos los hechos

El Sindicato Manos Limpias, liderado por Miguel Bernard, concluye que la gravedad de lo sucedido exige una respuesta política inmediata y el máximo nivel de transparencia institucional.

La organización considera que únicamente mediante un pleno extraordinario y la depuración de las posibles responsabilidades podrá conocerse si existieron fallos de inteligencia, negligencias políticas o cualquier otra actuación susceptible de ser investigada por las autoridades competentes.