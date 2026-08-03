URVEX plantea convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

La presión migratoria sobre Ceuta y Melilla ha vuelto a demostrar que las fronteras nacionales solo sobreviven cuando existe voluntad política para defenderlas. Mientras numerosos gobiernos europeos endurecen sus políticas migratorias y refuerzan los mecanismos de control territorial, España continúa ofreciendo una imagen de improvisación e incapacidad bajo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, cuya gestión es objeto de duras críticas desde distintos sectores políticos.

Europa reacciona; España improvisa; Venezuela continúa esperando

Al mismo tiempo, el escenario internacional experimenta una acelerada transformación. Los conflictos en Oriente Medio, particularmente los relacionados con Gaza e Irán, avanzan hacia nuevas fases diplomáticas y militares que están redefiniendo el equilibrio de poder en la región, gracias a la gerencia política y a la contundencia con que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump está manejando estos conflictos.

Mientras tanto el tema Venezuela se desarrolla en el atascamiento de un charco de politiquería, demagogia, partidocracia y una narcotiranía que intenta no sufrir el mismo destino de justicia que alcanzó a sus “jefes” Nicolás Maduro y Cilia Flores, el 3 enero.

URVEX: Venezuela no perdió un Gobierno; perdió al Estado

Para la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URVEX, los acontecimientos del 3 de enero constituyen un punto de inflexión que divide la historia contemporánea de Venezuela en un antes y un después. Transcurridos más de seis meses, la organización sostiene que la nueva realidad geopolítica confirma que el proceso de control ejercido por Estados Unidos sobre la crisis venezolana, al que define como un proceso de tutelaje, permite extraer tres conclusiones fundamentales. La primera, que Venezuela fue secuestrada por una narcotiranía de carácter nacional y transnacional. La segunda, que al desaparecer la soberanía efectiva, el Estado de Derecho y la autonomía de las instituciones, Venezuela dejó de funcionar como un Estado plenamente soberano. Y la tercera, que los hechos ocurridos el 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, marcan el inicio del verdadero proceso de liberación nacional, poniendo fin a más de un cuarto de siglo de control criminal sobre el país.

Desde esa interpretación, URVEX sostiene que el denominado proceso de liberación iniciado el 3 de enero demuestra una realidad que, a su juicio, la dirigencia política venezolana se negó durante años a reconocer: un país secuestrado por una organización criminal no podía ser recuperado mediante negociaciones, diálogos o procesos electorales controlados por quienes ejercían el poder.

Sólo por la fuerza se podía….

La organización afirma que el desmantelamiento de esa estructura solo podía producirse mediante una acción de fuerza con una capacidad política, militar y de inteligencia superior a la de los secuestradores, circunstancia que atribuye al liderazgo y a la estrategia del presidente Donald Trump.

Para URVEX, esa actuación no solo desmontó la narrativa del Socialismo del Siglo XXI, demostrando la criminalidad de los liderados por Nicolas Maduro y Cilia Flores, sino que también dejó al descubierto la complicidad de una falsa oposición politiquera que, por acción u omisión, terminó legitimando un sistema que permitió a esa estructura criminal mantenerse durante años al frente de las instituciones que alguna vez representaron al Estado venezolano.

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio sostiene que el error más grave cometido durante las últimas casi tres décadas, ha sido reducir el problema venezolano a una simple confrontación política entre Gobierno y oposición.

Según la organización, esa interpretación permitió ocultar la verdadera dimensión del fenómeno: la captura progresiva del Estado por una estructura criminal responsable de las más atroces torturas y violaciones de los derechos humanos, crimenes de lesa humanidad, destrucción de la economía y provocando el mayor éxodo humano de la historia de Hispanoamérica

El fracaso compartido del Socialismo del Siglo XXI y de la oposición tradicional

La organización no limita sus críticas al chavismo. También responsabiliza a la falsa oposición venezolana de ser cómplices, mediante negociaciones estériles, pactos políticos, agendas partidistas y luchas internas, de prolongar la permanencia de la narcotiranía.

Para URVEX, la denominada «transición democrática» nunca existió. Durante cerca de 30 años, afirma, los venezolanos fuimos engañados por el Socialismo del Siglo XXI en complicidad con la falsa oposición, mediante un interminable ciclo de diálogos, elecciones cuestionadas, mesas de negociación y promesas incumplidas que derivaron en la más alta corrupción y saqueo del país. Mientras tanto, el resultado fue devastador: una economía destruida, servicios públicos colapsados, violación de los derechos humanos, crimenes de Lesa Humanidad, y más de 9 millones de venezolanos condenados al exilio.

La justicia como punto de partida, no como consecuencia

URVEX sostiene que ningún proyecto de reconstrucción nacional podrá consolidarse mientras se mantenga la ausencia de liderazgos capaces de gerenciar políticamente el proyecto de una Nueva Venezuela. Mientras los responsables de la destrucción total del país permanezcan impunes o mientras el patrimonio saqueado continúe fuera del alcance de la justicia.

Por ello, la organización defiende un proceso integral basado en cuatro pilares:

Justicia penal para los responsables de los delitos cometidos.

Recuperación de los activos robados al patrimonio nacional.

Reparación para las víctimas.

Reconstrucción institucional bajo un nuevo modelo político y jurídico.

Para la organización, sin justicia no habrá reconciliación; sin recuperación del patrimonio nacional y reparación -que ya ha comenzado sin lugar a dudas,con la captura de Nicolás Maduro, Cilia Flores, Alex Saab, el Pollo Carvajal y otros- no podrán garantizarles a los venezolanos, los que hoy se encuentran en el territorio y a los casi 9 millones que estamos en el exterior, la posibilidad de tener una calidad de vida y un futuro próspero y finalmente, sin instituciones nuevas no habrá futuro.

La propuesta que rompe todos los esquemas

Es precisamente desde ese diagnóstico desde donde nace la propuesta más disruptiva de URVEX. La organización considera que Venezuela debe abrir un gran debate nacional e internacional sobre la posibilidad de solicitar su incorporación a Estados Unidos como el estado número 51.

No se trata, sostiene, de una provocación política ni de una consigna propagandística. Se trata de analizar, sin prejuicios ideológicos, cuál es el modelo institucional capaz de ofrecer, a corto, mediano y largo plazo, garantías reales de libertad, seguridad jurídica, inversión, desarrollo económico y estabilidad para las próximas generaciones.

URVEX sostiene que conceptos como soberanía, nacionalismo o patriotismo fueron utilizados durante décadas por las élites políticas para manipular emocionalmente a los ciudadanos mientras el país era desmantelado desde dentro.

«El verdadero patriotismo —afirma la organización— consiste en garantizar que los venezolanos puedan vivir con libertad, calidad de vida, prosperidad y seguridad, no en repetir consignas que han servido para justificar la destrucción nacional.»

Un gran comité para construir una nueva Venezuela

Como primer paso, URVEX propone la creación de un amplio comité nacional e internacional integrado por venezolanos que compartan esta propuesta.

Su misión será estudiar los aspectos constitucionales, políticos, económicos y diplomáticos necesarios para desarrollar esta iniciativa y abrir un debate público que, según la organización, ya no puede seguir siendo evitado.

La organización recuerda que más de nueve millones de venezolanos viven hoy fuera del país y que prácticamente toda una generación ha crecido lejos de la tierra donde nació. Para URVEX, esos millones de ciudadanos tienen el mismo derecho que quienes permanecen dentro del territorio, a decidir cuál debe ser el futuro de Venezuela.

Pensar lo impensable

Las grandes transformaciones de la historia nunca comenzaron defendiendo el statu quo. Comenzaron cuando alguien se atrevió a cuestionar aquello que parecía intocable. URVEX sostiene que Venezuela ha llegado precisamente a ese punto. La organización considera que insistir en las mismas fórmulas políticas que fracasaron durante cerca de un siglo solo prolongará el sufrimiento de millones de venezolanos.

Por ello propone abrir un debate nacional sin dogmas, sin complejos ideológicos y sin miedo a explorar soluciones inéditas.

Este es el momento de «tomarle la palabra» al presidente Donald Trump

Para URVEX, ha llegado el momento de abandonar definitivamente los discursos vacíos sobre soberanía, nacionalismo y patriotismo que, durante más de dos siglos de historia republicana, no lograron transformar la inmensa riqueza natural de Venezuela en libertad, prosperidad y bienestar para su pueblo. La organización sostiene que es hora de asumir una nueva visión geopolítica y «tomarle la palabra» al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su propósito de construir una América más fuerte, donde los venezolanos no seamos simples espectadores, sino protagonistas y socios estratégicos. Según URVEX, Venezuela posee, además de su privilegiada ubicación geográfica estratégica, algunos de los mayores recursos energéticos, minerales, agrícolas e hídricos del planeta, además de un extraordinario capital humano dentro y fuera del país, activos que podrían contribuir decisivamente al fortalecimiento de la primera potencia mundial y, al mismo tiempo, garantizar por primera vez que esa riqueza se traduzca en calidad de vida, seguridad, libertad y oportunidades para todos los venezolanos. A juicio de la organización, la actual realidad geopolítica abre una oportunidad histórica —comparable, por su trascendencia, a las grandes transformaciones surgidas tras la Segunda Guerra Mundial— para que Venezuela se incorpore plenamente al proyecto de una América grande, fuerte y próspera, aportando todo aquello con lo que la providencia dotó a ese territorio y asegurando que las generaciones presentes y futuras sean, por fin, las verdaderas beneficiarias de ese inmenso patrimonio.

Porque, según concluye la organización, la verdadera discusión ya no consiste únicamente en cómo salir de una narcotiranía, sino en cómo garantizar que Venezuela jamás vuelva a caer en otra.

Ese, afirma URVEX, es el desafío histórico de nuestra generación.

Únete al Comité Promotor del Estado 51

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) hace un llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, que crean en esta propuesta y deseen participar activamente en la construcción de esta iniciativa histórica. Si quieres formar parte del Comité Promotor del Estado 51, escríbenos hoy mismo a [email protected] El futuro de Venezuela comienza con quienes deciden construirlo.