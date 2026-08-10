Para entender lo que ocurrió después hay que regresar a La Habana. Hugo Chávez y Fidel Castro encontraron en ellos al socio que necesitaban. La Cuba “de Fidel” tenía experiencia política, estructuras de inteligencia, décadas de supervivencia frente a Estados Unidos y una maquinaria ideológica perfectamente organizada. y la Venezuela “de Chávez” tenía petróleo.

La combinación fue explosiva.

Chávez puso los recursos. Castro aportó experiencia y estructura. Y de aquella alianza surgió un eje político que, en opinión de URVEX, se convirtió en el centro de operaciones de un proyecto destinado a extender el modelo chavista por Hispanoamérica. No era solidaridad, no era beneficencia: Era poder.

El petróleo: la chequera de la expansión

Chávez entendió que la riqueza petrolera venezolana podía comprar algo mucho más importante que bienes y servicios: podía comprar influencia.

Durante los años de la bonanza petrolera, miles de millones de dólares procedentes de PDVSA fueron destinados a sostener una política exterior agresiva y expansiva. En 2005 nació Petrocaribe, mediante el cual Venezuela suministró petróleo en condiciones preferenciales a países del Caribe y Centroamérica. Llegó a alcanzar 17 países beneficiarios.

El mecanismo era sencillo: Caracas suministraba petróleo barato y financiación; los gobiernos receptores obtenían recursos que difícilmente podían conseguir en otras condiciones; y Chávez ganaba aliados.

Después llegaron los convenios políticos.

Cuba recibió petróleo venezolano y envió “médicos y profesionales”. Bolivia, bajo Evo Morales, se incorporó al ALBA en 2006. Rafael Correa estrechó su alianza con Caracas. Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua en 2007 y convirtió a Venezuela en uno de sus principales aliados. Néstor Kirchner y posteriormente Cristina Fernández de Kirchner construyeron con Chávez una relación política y económica privilegiada. La operación tenía una lógica elemental: dinero venezolano a cambio de influencia política.

No era cooperación: era construcción de poder

URVEX rechaza frontalmente la narrativa según la cual aquellos convenios constituyeron simplemente programas de cooperación entre gobiernos amigos. Una cosa es ayudar a un país en una emergencia. Otra muy diferente es utilizar durante años la riqueza de una nación para construir una red política internacional.

El propio Congreso de Estados Unidos ha documentado que Chávez utilizó la bonanza petrolera para ampliar la influencia venezolana en América Latina y el Caribe y para suministrar petróleo subsidiado a Cuba y otros países de la región.

Y existen acusaciones todavía más graves.

El investigador Harold Trinkunas declaró ante el Congreso estadounidense que Chávez utilizó los ingresos petroleros para construir una red regional de aliados y señaló que el Gobierno venezolano llegó a subsidiar campañas de políticos afines en países como Argentina y España. Ya no estamos hablando simplemente de diplomacia petrolera, estamos hablando de intervención política financiada con recursos públicos venezolanos.

La valija de Argentina. El caso argentino obliga a detenerse.

En 2007, Guido Antonini Wilson fue detenido en Buenos Aires con 800.000 dólares en efectivo. La denominada valija de Antonini provocó una investigación que terminó involucrando a funcionarios y operadores vinculados a Venezuela y Argentina.

Años después, el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal afirmó ante la Justicia española que Venezuela habría enviado 21 millones de dólares para financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Si el dinero de PDVSA fue utilizado para financiar estructuras políticas extranjeras, entonces la operación deja de ser una política exterior convencional. Se convierte en una maquinaria internacional de intervención política.

La red se extendió. El petróleo fue solamente el combustible.

El proyecto necesitaba una estructura ideológica y política capaz de reproducirse fuera de Venezuela. Allí aparecieron el ALBA, Petrocaribe y las distintas plataformas de coordinación de la izquierda latinoamericana.

El Foro de São Paulo proporcionó durante años un espacio de coordinación entre organizaciones políticas de izquierda. Más tarde aparecería el Grupo de Puebla, en un escenario político diferente pero dentro de una tradición de cooperación entre dirigentes y movimientos de izquierda latinoamericanos.

Para URVEX, la cuestión fundamental no es discutir las etiquetas ideológicas.

La cuestión es determinar cómo se utilizó el poder político, económico y financiero venezolano para construir una red internacional capaz de proteger y expandir el proyecto chavista.

Una red que, en la interpretación de URVEX, terminó adquiriendo características delincuenciales y terroristas de alcance internacional, y que utilizó las instituciones democráticas como vehículo de penetración y supervivencia. No era una red de beneficencia. Era una red de poder y destrucción. Para quienes tuvieron que abandonar Venezuela, sus consecuencias no fueron teóricas. Fueron persecución, destrucción institucional, exilio, pobreza y pérdida de libertades.

Y entonces aparece Rodríguez Zapatero

Aquí es donde el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a aparecer. Cuando el expresidente español comenzó a intervenir activamente en la crisis venezolana, la maquinaria ya estaba funcionando.

Cuba estaba dentro de la estructura. Petrocaribe había extendido la influencia venezolana por el Caribe. Bolivia, Ecuador y Nicaragua habían construido alianzas con Caracas. Argentina mantenía una relación privilegiada con el chavismo. El ALBA había creado una plataforma política alternativa. Chávez había construido la red.

Zapatero apareció cuando esa red necesitaba interlocución internacional.

Por eso, para URVEX, estudiar a Zapatero separado del chavismo es un error de perspectiva. La verdadera investigación comienza precisamente cuando se conectan ambos nombres.

Chávez construyó el poder, la red lo expandió y Zapatero entró en escena cuando ese poder necesitaba legitimación, interlocución y cobertura política internacional.

Ese es el hilo que esta investigación seguirá a partir de ahora. Porque detrás de Zapatero no hay solamente un expresidente español actuando como mediador. Hay una historia de poder internacional que todavía está por contar.

Continuará.