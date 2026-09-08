La ruta del dinero: de Chávez a Zapatero y de Caracas a Madrid

El 20 de enero de 2020, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Dieciocho días después, el 7 de febrero de 2020, José Luis Rodríguez Zapatero estaba en Caracas, en el Palacio de Miraflores, reunido con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cilia Flores.

Para la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX), la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la narcotiranía venezolana nunca fue una simple labor de mediación política. Durante años, la organización ha denunciado públicamente al expresidente del Gobierno español por considerar que su actuación favoreció y legitimó internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro, al que URVEX define como una narcotiranía responsable de la destrucción institucional, económica y social de Venezuela.

La denuncia no quedó únicamente en declaraciones públicas. URVEX llegó a llevar a Zapatero ante la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad, torturas y contra la integridad moral, calificándolo políticamente como “cómplice principalísimo de la narcotiranía de Nicolás Maduro”. Aquella querella fue inadmitida por falta de indicios racionales suficientes para abrir el procedimiento penal planteado por la organización.

Pero la historia de Zapatero y Venezuela no terminó allí.

Hoy su nombre aparece en otra investigación de la Audiencia Nacional que sigue la pista del capital venezolano en Plus Ultra, el rescate de 53 millones de euros de dinero público español, empresarios venezolanos vinculados al sector petrolero y transferencias hacia sociedades de su entorno.

Para URVEX, la pregunta ya no puede limitarse a qué hacía Zapatero reuniéndose durante años con Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez. La pregunta es qué había detrás de esa relación, qué intereses terminaron cruzándose y hasta dónde llegó realmente la conexión entre Caracas y Madrid.

Chávez construyó la red. Maduro la heredó. Zapatero encontró la puerta de entrada

Para comprender esta historia hay que observar la cadena completa: Chávez, Maduro, Delcy Rodríguez, Zapatero, España, Plus Ultra, 53 millones de euros, empresarios venezolanos, transferencias y Audiencia Nacional.

Para URVEX no se trata de una sucesión accidental de nombres. Hugo Chávez construyó durante años una poderosa estructura internacional sostenida por el poder político y la riqueza petrolera venezolana. Nicolás Maduro heredó esa estructura y la convirtió en uno de sus mecanismos de supervivencia política, mientras Delcy Rodríguez pasaba a ocupar una posición central dentro del aparato del régimen.

En ese escenario apareció José Luis Rodríguez Zapatero. Con los años dejó de ser un visitante ocasional para convertirse en uno de los políticos extranjeros con mayor acceso a la cúpula chavista.

Zapatero comenzó a intervenir de manera especialmente visible en Venezuela en 2016, cuando participó, junto a los expresidentes Leonel Fernández y Martín Torrijos, en los intentos de diálogo entre el Regimen de Nicolás Maduro y la oposición. En mayo de aquel año se reunió en Miraflores con Maduro y Delcy Rodríguez y posteriormente participó en las conversaciones desarrolladas en República Dominicana y Venezuela.

Mientras sectores de la oposición venezolana denunciaban que la narcotiranía utilizaba aquellos procesos de diálogo para ganar tiempo y reducir la presión internacional, Zapatero mantuvo intacta su línea directa con Caracas.

Ese es uno de los puntos que URVEX considera fundamentales: mientras aumentaban las denuncias por represión, persecución política y destrucción de las instituciones venezolanas, Zapatero seguía entrando por la puerta de Miraflores y siendo recibido por quienes ejercían el poder.

No se trató de una visita aislada. Fue una relación política sostenida durante años.

De Barajas a Miraflores: 18 días. Hay una secuencia temporal que URVEX considera imposible pasar por alto.

La madrugada del 20 de enero de 2020, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pese a tener prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea por las sanciones que pesaban sobre ella. Allí se encontró con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

El episodio desató una enorme controversia política en España, alimentada además por las diferentes versiones ofrecidas sobre lo ocurrido aquella noche.

Dieciocho días después, el 7 de febrero de 2020, José Luis Rodríguez Zapatero estaba en Caracas, en el Palacio de Miraflores, reunido con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cilia Flores.

No habían transcurrido ni tres semanas desde Barajas y la polémica continuaba plenamente abierta en España. La proximidad temporal fue tan evidente que la prensa española de aquellos mismos días situó la reunión de Zapatero en Caracas en el contexto de la controversia provocada por el encuentro Ábalos-Delcy.

Para URVEX, esta cronología tiene un enorme significado político. La proximidad temporal no demuestra por sí misma que Zapatero viajara a Caracas como consecuencia de lo sucedido en Barajas ni permite afirmar, sin pruebas adicionales, que existiera coordinación entre ambos episodios. Pero tampoco puede borrarse la secuencia: Delcy Rodríguez aterriza en Madrid y se reúne con un ministro y dirigente del PSOE; estalla una crisis política; y apenas 18 días después Zapatero aparece en Miraflores reunido precisamente con Delcy, Maduro y el núcleo duro del poder venezolano.

El propio Gobierno español consideró necesario aclarar públicamente, después de conocerse el encuentro, que Zapatero había viajado a Venezuela “estrictamente en su condición de ciudadano particular”, sin representación ni mandato del Ejecutivo.

Para URVEX, aquella explicación no elimina la pregunta política de fondo: ¿qué hacía un expresidente del Gobierno de España reuniéndose con la cúpula de Maduro en pleno escándalo por la presencia de Delcy Rodríguez en Barajas?

La fotografía de Miraflores adquiere así una dimensión que va mucho más allá de una visita protocolaria. Muestra a un expresidente español reunido con Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cilia Flores apenas 18 días después de que la presencia de Delcy en Madrid provocara uno de los episodios más controvertidos de las relaciones entre España y el régimen venezolano.

Para URVEX, que llevaba años señalando a Zapatero como “cómplice principalísimo de la narcotiranía de Nicolás Maduro”, aquella imagen no podía interpretarse como una fotografía diplomática más. Era la representación visible del extraordinario nivel de acceso, confianza y proximidad política que Zapatero mantenía con la cúpula chavista.

Y hay un elemento que impide presentar esta relación temporal como una construcción retrospectiva de URVEX: ya el 7 y 8 de febrero de 2020, cuando se conoció la reunión de Miraflores, medios españoles situaron expresamente el viaje de Zapatero en el contexto de la polémica provocada por el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas.

URVEX no sostiene que 18 días demuestren una conexión causal. Sostiene algo diferente: cuando los mismos protagonistas aparecen, con apenas 18 días de diferencia, a ambos lados de una crisis que conecta Caracas y Madrid, existe una secuencia política que merece ser investigada y no despachada bajo la etiqueta de la casualidad.

Entonces apareció Plus Ultra

Un año después llegó otro capítulo.

En 2021, en plena pandemia, Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros de dinero público español procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

La aerolínea tenía una característica especialmente relevante para esta historia: en su estructura accionarial había entrado capital venezolano.

Años después, la Audiencia Nacional investiga esa entrada de capital, quién estaba detrás de determinadas operaciones y qué conexiones existieron entre empresarios venezolanos y el entorno de Zapatero.

En agosto de 2026, el juez José Luis Calama ordenó a la UDEF reconstruir la evolución accionarial de Plus Ultra desde su creación en 2011, prestando especial atención a la entrada de capital venezolano en 2017 y a sus posibles conexiones con una presunta trama de tráfico de influencias. También se investigan transferencias realizadas por empresarios venezolanos vinculados al sector petrolero hacia sociedades del entorno del expresidente.

Para URVEX, aquí se produce un cambio sustancial. Ya no estamos hablando únicamente de fotografías en Miraflores, declaraciones políticas o denuncias formuladas por venezolanos en el exilio. Estamos ante una investigación judicial española que ha ordenado seguir sociedades, capitales, empresarios y transferencias.

“Pro Sánchez y pro Maduro”

Uno de los elementos más reveladores apareció en conversaciones intervenidas a responsables de Plus Ultra. Según los informes policiales incorporados a la investigación, cuando responsables de la aerolínea buscaban cómo conseguir apoyo del Gobierno español pusieron sobre la mesa dos nombres: José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre Zapatero llegó a escribirse una expresión especialmente significativa: “pro Sánchez y pro Maduro”.

La frase no pertenece a URVEX. Es una expresión atribuida por la investigación policial a personas vinculadas a Plus Ultra y resulta relevante porque muestra cómo era percibido Zapatero por quienes buscaban acceso al poder político español: como una figura próxima simultáneamente al entorno de Pedro Sánchez y al de Nicolás Maduro.

Para URVEX, aquella definición dibuja con extraordinaria crudeza el puente político que la organización lleva años denunciando entre Caracas y Madrid y obliga a investigar hasta el final qué papel desempeñaron realmente esas relaciones.

53 millones de euros de dinero público

El rescate finalmente se aprobó: 53 millones de euros de dinero público español.

El 19 de mayo de 2026, Zapatero fue citado como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros conexos dentro de la causa Plus Ultra. El expresidente niega haber intervenido en el rescate y sostiene que nunca habló con el Gobierno ni con la SEPI para conseguirlo.

Será la Justicia quien determine si existe responsabilidad penal.

Pero la investigación no terminó con su negativa. La Audiencia Nacional ha ordenado seguir el capital venezolano, reconstruir operaciones societarias y examinar transferencias vinculadas a empresarios venezolanos y sociedades del entorno de Zapatero.

Para URVEX, ese es precisamente el terreno donde debe profundizarse: dejar atrás los discursos políticos y seguir las sociedades, las relaciones y, sobre todo, el dinero.

Empresarios venezolanos y transferencias

Entre los empresarios venezolanos que aparecen en la investigación figuran los hermanos Amaro Chacón, vinculados al sector petrolero. Según las informaciones publicadas sobre la causa, se investigan transferencias cercanas al millón de euros desde empresas relacionadas con estos empresarios hacia sociedades del entorno de Zapatero.

La UDEF deberá reconstruir ahora la trayectoria de ese dinero y determinar qué naturaleza tuvieron esas operaciones.

Para URVEX, ese seguimiento resulta esencial porque durante años la organización ha denunciado que las relaciones internacionales construidas alrededor del régimen de Maduro no podían analizarse exclusivamente en términos ideológicos o diplomáticos. Cuando en una misma historia comienzan a aparecer empresarios, sociedades, movimientos de capital, influencia política y dinero público, la obligación es profundizar.

URVEX denunció a Zapatero cuando pocos querían hacerlo

La posición de URVEX respecto de José Luis Rodríguez Zapatero no nació con Plus Ultra ni con la actual investigación. La organización lleva años denunciándolo públicamente y señalándolo como uno de los principales apoyos internacionales del régimen de Nicolás Maduro.

Esa posición llegó a los tribunales cuando URVEX presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra el expresidente por presuntos delitos de lesa humanidad, torturas y contra la integridad moral, calificándolo políticamente como “cómplice principalísimo de la narcotiranía de Nicolás Maduro”.

La Audiencia Nacional inadmitió aquella querella en octubre de 2024 y la Sala de lo Penal confirmó posteriormente la decisión. El tribunal consideró que no existían indicios racionales suficientes para abrir un procedimiento penal contra Zapatero por aquellos delitos y señaló que la querella se sustentaba fundamentalmente en informaciones periodísticas.

En este sentido es importante destacar que una inadmisión no equivale a una sentencia absolutoria sobre el fondo de la acusación. La Audiencia Nacional no declaró que los hechos denunciados por URVEX fueran falsos; determinó que entonces no existía base objetiva suficiente para abrir aquel procedimiento penal contra Zapatero.

Dos años después, el nombre del expresidente vuelve a aparecer en la Audiencia Nacional, esta vez como investigado dentro de una causa diferente relacionada con Plus Ultra y un presunto tráfico de influencias.

Una causa no demuestra las acusaciones formuladas en la otra y ambas deben mantenerse jurídicamente separadas. Pero existe un hecho político que URVEX considera imposible ignorar: el hombre al que la organización llevaba años señalando por su extraordinaria proximidad al régimen de Maduro aparece ahora bajo investigación judicial en una causa donde vuelven a cruzarse Venezuela, empresarios venezolanos, dinero, influencia política y poder español.

Seguir el dinero

La cadena está sobre la mesa. Chávez construyó una estructura internacional de poder; Maduro la heredó; Delcy Rodríguez se convirtió en una de sus principales figuras; Zapatero mantuvo durante años acceso directo a Miraflores; Plus Ultra recibió 53 millones de euros de dinero público español; empresarios venezolanos aparecen ahora en una investigación judicial; se investigan transferencias hacia sociedades del entorno del expresidente y la Audiencia Nacional ha ordenado a la UDEF reconstruir el movimiento del capital.

Para URVEX, esto nunca fue una historia de solidaridad internacional ni una sucesión inocente de fotografías y coincidencias. Es una historia de poder, influencia, relaciones políticas y dinero que atraviesa el Atlántico y conecta Caracas con Madrid.

La Justicia tendrá que determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. El periodismo tiene otra obligación: seguir las huellas y formular las preguntas que el poder preferiría no responder.

¿Por qué Zapatero mantuvo durante tantos años semejante nivel de acceso a la cúpula de Maduro? ¿Qué explica la extraordinaria confianza política que Miraflores depositó en un expresidente español? ¿Qué papel desempeñaron realmente sus relaciones en el eje Caracas-Madrid? ¿Qué hay detrás de las transferencias que ahora investiga la Audiencia Nacional? ¿Y hasta dónde llegará el rastro del dinero cuando la UDEF termine de reconstruirlo?

Las respuestas todavía están por conocerse.

Pero las huellas vuelven una y otra vez a los mismos lugares: Caracas, Miraflores, Madrid, Delcy Rodríguez, Zapatero, Plus Ultra, empresarios venezolanos, 53 millones de euros y una investigación abierta en la Audiencia Nacional.

URVEX lleva años siguiendo esas huellas.

Ahora las sigue también la Justicia española.

Continuará.