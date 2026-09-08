URVEX entra en el caso Plus Ultra como acusación popular y necesita reunir 5.000 euros para hacer efectiva su personación

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) ha dado un paso decisivo para incorporarse judicialmente al denominado caso Plus Ultra. El Tribunal Central de Instancia de Madrid ha acordado tener a la asociación por personada y parte en las actuaciones en calidad de acusación popular, condicionando la efectividad de esa personación a la constitución de una fianza de 5.000 euros.

La decisión adquiere una especial relevancia para una organización que lleva años denunciando públicamente la actuación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero respecto de la narcotiranía de Nicolás Maduro y que ya promovió anteriormente acciones judiciales contra él. Ahora URVEX pretende llevar esa posición directamente a una causa en la que la Justicia española investiga hechos relacionados con Plus Ultra y en la que han aparecido conexiones empresariales y económicas con Venezuela.

El presidente de URVEX, Luis Ortiz, considera fundamental que los venezolanos tengan presencia propia en un procedimiento de estas características y destaca especialmente el significado de que una organización formada por venezolanos en el exilio pueda ejercer la acusación popular en una investigación donde Venezuela vuelve a ocupar un lugar relevante.

Para Ortiz, no se trata simplemente de observar desde fuera cómo avanza la investigación, sino de estar dentro del procedimiento, conocer las actuaciones en los términos permitidos por la ley y ejercer los derechos procesales que corresponden a una acusación popular.

El tribunal admite la personación de URVEX

La resolución, fechada el 4 de septiembre de 2026, recoge que el procurador Juan Manuel Caloto Carpintero presentó el 24 de agosto el escrito solicitando que URVEX fuera tenida por personada y parte en concepto de acusación popular.

El tribunal acepta la solicitud y establece expresamente que URVEX podrá formar parte de las actuaciones como acusación popular una vez constituya la fianza fijada judicialmente.

La resolución tiene además un detalle significativo. El tribunal explica que inicialmente podría considerarse adecuada una fianza de 10.000 euros, atendiendo a la naturaleza y relevancia de los hechos investigados y a las cantidades establecidas en otros procedimientos. Sin embargo, dado que a otras acusaciones populares ya personadas en la causa se les había exigido una fianza de 5.000 euros, el magistrado decide aplicar la misma cantidad a URVEX.

La organización debe ahora ingresar esos 5.000 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del órgano judicial para completar el requisito establecido por el tribunal.

Luis Ortiz: la voz venezolana debe estar dentro del procedimiento

Para el presidente de URVEX, Luis Ortiz, la personación tiene una dimensión que va mucho más allá de una cuestión procesal. La organización considera especialmente importante que quienes han sufrido y denunciado durante años las consecuencias del régimen venezolano no queden reducidos a simples espectadores cuando una investigación española vuelve a poner sobre la mesa relaciones políticas, económicas y empresariales vinculadas a Venezuela.

URVEX reivindica en este sentido la importancia de representar dentro del procedimiento la perspectiva venezolana. Ortiz subraya el valor de que los venezolanos organizados en el exilio puedan estar presentes judicialmente y ejercer la acción popular en una causa de esta trascendencia, especialmente después de años de denuncias públicas sobre las relaciones de Zapatero con la cúpula de la narcotiranía de Nicolás Maduro.

La organización ha sido particularmente crítica con el expresidente español y lo ha señalado públicamente durante años como “cómplice principalísimo de la narcotiranía de Nicolás Maduro”. Eso explica por qué la asociación considera especialmente relevante poder intervenir ahora en un procedimiento en el que aparece investigado Zapatero.

De las denuncias públicas a estar dentro de la causa

URVEX ya acudió anteriormente a la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de lesa humanidad, torturas y contra la integridad moral relacionados con su actuación respecto al régimen venezolano. Aquella iniciativa fue inadmitida al considerar los tribunales que no existían entonces indicios racionales suficientes para abrir el procedimiento penal solicitado.

La actual causa es jurídicamente distinta y una investigación no demuestra las acusaciones formuladas en la anterior. URVEX insiste, sin embargo, en que su posición respecto de Zapatero no nació con Plus Ultra. La organización lleva años cuestionando su extraordinaria proximidad política a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y reclamando que se investiguen todas las relaciones que puedan tener relevancia jurídica.

La diferencia es que ahora URVEX tiene ante sí la posibilidad de pasar de la denuncia pública a la intervención procesal directa como acusación popular en una causa ya abierta.

5.000 euros para hacer efectiva la acusación popular

Ese paso depende ahora de un requisito muy concreto: reunir los 5.000 euros exigidos por el tribunal como fianza.

La propia resolución judicial recuerda que esta cantidad no constituye una tasa. Se trata de una fianza destinada a responder de las posibles responsabilidades derivadas del ejercicio de la acción popular y cuyo destino habitual, según explica el Auto, es su devolución al acusador popular una vez cumplida su función procesal.

URVEX inicia por ello una campaña para conseguir los fondos necesarios y hace un llamamiento a los venezolanos dentro y fuera de España, así como a quienes quieran respaldar su presencia en la causa, para ayudar a completar los 5.000 euros necesarios para constituir la fianza.

Luis Ortiz sostiene que el objetivo no es financiar una batalla política, sino garantizar que la organización pueda ejercer una posibilidad que ya le ha reconocido el tribunal: estar dentro del procedimiento como acusación popular.

Para una asociación sin fines de lucro, alcanzar esa cantidad supone un esfuerzo económico considerable. De ahí que URVEX plantee la recaudación como una iniciativa colectiva en la que pequeñas aportaciones puedan permitir alcanzar el objetivo.

Sweet Water Group representará a URVEX

La estrategia jurídica de URVEX en esta personación está encomendada al bufete Sweet Water Group, abogado Luis María Gérez Fernández, que representa a la organización en su incorporación a la causa.

URVEX explica que la personación permitirá a la asociación ejercer los derechos que legalmente corresponden a una acusación popular y defender desde dentro de la causa las actuaciones que considere necesarias para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La resolución identifica además al procurador de los Tribunales Juan Manuel Caloto Carpintero como representante procesal de URVEX en las actuaciones.

“No queremos que Venezuela vuelva a quedarse mirando desde fuera”

Para Luis Ortiz, la importancia de esta decisión puede resumirse en una cuestión esencial: que los venezolanos tengan voz propia en una investigación donde Venezuela vuelve a aparecer como elemento relevante.

URVEX considera especialmente significativo poder representar esa perspectiva como organización venezolana en el exilio. Durante años, sostiene Ortiz, numerosas denuncias sobre las relaciones entre determinados actores políticos españoles y el poder venezolano fueron tratadas como cuestiones exclusivamente políticas o periodísticas. La asociación entiende que la apertura de investigaciones judiciales obliga ahora a dejar que sean los tribunales quienes determinen qué ocurrió, qué relaciones tuvieron relevancia y si existe o no responsabilidad penal.

Para Urvex existe una diferencia fundamental entre contemplar una investigación desde fuera y participar en ella mediante los mecanismos que reconoce el ordenamiento jurídico español.

El tribunal ya ha abierto esa puerta.

Ahora URVEX necesita reunir 5.000 euros para poder cruzarla.