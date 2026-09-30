URVEX, admitida como acusación popular en el caso Plus Ultra: «La dimensión venezolana no puede quedar en segundo plano»

La Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (URVEX) ha sido admitida como acusación popular en el denominado caso Plus Ultra, una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión de los últimos años y en la que la denominada dimensión venezolana de los hechos ocupa un lugar relevante.

El auto, dictado el pasado 4 de septiembre de 2026 por el magistrado-juez José Luis Calama, en las Diligencias Previas 77/2024, admite la personación de URVEX condicionada a la constitución de una fianza de 5.000 euros.

La organización, sin embargo, todavía no ha conseguido reunir la totalidad de esa cantidad, indispensable para hacer efectiva su personación. Su presidente, Luis Ortiz, ha reiterado por ello el llamamiento a la comunidad venezolana y española, así como a ciudadanos de cualquier parte del mundo, para que colaboren con una iniciativa que URVEX enmarca en la lucha contra la impunidad.

«Todavía no hemos logrado reunir los 5.000 euros que necesitamos para hacer efectiva la personación. Por eso reiteramos nuestro llamado a la comunidad venezolana, a la sociedad española y a todas las personas, estén donde estén, que quieran colaborar con esta causa», señaló Ortiz.

Para el presidente de URVEX, el objetivo trasciende a la propia organización:

«Esta es, sencillamente, una causa contra la impunidad. Hemos conseguido que URVEX sea admitida como acusación popular y ahora necesitamos la colaboración de quienes consideran importante que podamos estar presentes en este procedimiento y contribuir al esclarecimiento de los hechos».

La dimensión venezolana del caso Plus Ultra

La dirección letrada de URVEX en esta personación corresponde al abogado Luis María Gérez Fernández (ICAM 22.245), de Sweet Water Group, quien destaca la relevancia de que una organización vinculada directamente con el exilio venezolano pueda intervenir en una investigación en la que aparecen personas, capitales y operaciones relacionados con Venezuela.

La causa investiga, entre otros extremos, el destino y las circunstancias que rodearon los 53 millones de euros de financiación pública concedidos en 2021 a Plus Ultra, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Las propias actuaciones policiales de las Diligencias Previas 77/2024 analizan posibles influencias e irregularidades relacionadas con la concesión de aquella ayuda pública.

Para Gérez, la entrada de URVEX puede aportar un conocimiento específico del contexto venezolano:

«La dimensión venezolana de esta investigación no puede quedar en un segundo plano. Cuando una causa presenta conexiones con Venezuela, una organización integrada por venezolanos en el exilio puede aportar una perspectiva y un conocimiento del contexto que deben ser puestos a disposición del procedimiento».

El abogado subraya, no obstante, que serán las pruebas recabadas durante la instrucción las que deberán determinar el alcance de los hechos investigados.

«URVEX no busca una presencia meramente testimonial. Nuestro trabajo debe desarrollarse dentro del procedimiento, sobre hechos acreditables y con absoluto respeto a las garantías procesales. Corresponde al juez determinar la relevancia penal de los elementos que vaya arrojando la investigación».

Zapatero, investigado en la causa

Entre las personas investigadas figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien compareció ante el juez Calama el pasado 17 de junio.

La investigación examina, entre otras cuestiones, su posible intervención en las gestiones relacionadas con Plus Ultra. La defensa del expresidente ha rechazado las irregularidades que se le atribuyen y ha cuestionado distintos aspectos de la investigación.

El propio Calama rechazó el pasado 4 de septiembre el incidente de nulidad planteado por Zapatero al considerar que durante la investigación no se habían vulnerado sus derechos fundamentales. La causa continúa en fase de instrucción.

De 10.000 a 5.000 euros: el juez aplica igualdad de trato

La resolución que admite la personación de URVEX contiene además una decisión relevante sobre la cuantía de la fianza. El instructor consideró inicialmente adecuada una cantidad de 10.000 euros, pero finalmente la redujo a 5.000 euros, atendiendo a que esa era la cantidad impuesta a otras acusaciones populares ya personadas en el procedimiento.

Gérez destaca la importancia jurídica de este razonamiento:

«El criterio es relevante: quienes ocupan una posición procesal equivalente deben recibir también un tratamiento equivalente. Llegar posteriormente a un procedimiento no debería traducirse en una carga económica superior para ejercer la misma acción popular».

La fianza no constituye una tasa ni el pago por acceder al procedimiento. Se trata de una garantía procesal asociada al ejercicio de la acción popular.

URVEX no necesita presentar una nueva querella

El auto contiene otro aspecto de interés: no exige a URVEX presentar una nueva querella para incorporarse al procedimiento. La resolución aplica la doctrina que permite la personación posterior en una causa penal ya iniciada sin necesidad de formular una nueva querella, siempre que se cumplan los requisitos procesales y temporales correspondientes.

Para Gérez, este aspecto reafirma la importancia de la acción popular como instrumento de participación ciudadana en la Justicia:

«La resolución recuerda que la acción popular no queda cerrada exclusivamente a quienes iniciaron el procedimiento. Cumpliendo los requisitos legales, ciudadanos y asociaciones pueden incorporarse posteriormente a una causa y ejercer las facultades que el ordenamiento les reconoce».

URVEX se integrará en la representación agrupada

La entrada de URVEX tampoco supondrá una actuación completamente independiente del resto de las acusaciones populares.

Por resolución de 29 de mayo de 2026, se acordó agrupar las acusaciones populares bajo una única dirección letrada, al amparo del artículo 109 bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

URVEX manifestó en su escrito de personación su conformidad con integrarse en ese esquema, sin perjuicio de trasladar a la dirección común aquellas alegaciones y elementos derivados de su conocimiento específico de la realidad venezolana.

«La agrupación ordena procesalmente la actuación de las distintas acusaciones, pero no elimina aquello que URVEX puede aportar desde su conocimiento singular de Venezuela», explica Gérez.

Los 5.000 euros, el último obstáculo para hacer efectiva la personación

La decisión judicial abre, por tanto, la puerta a la participación de URVEX, pero la asociación tiene ahora ante sí un obstáculo inmediato: reunir los 5.000 euros de la fianza.

Luis Ortiz insiste en que la organización necesita la colaboración ciudadana para completar esa cantidad y poder materializar la oportunidad procesal conseguida.

«No estamos pidiendo ayuda para URVEX como organización. Estamos pidiendo ayuda para poder ejercer una acción que consideramos necesaria. Cada aporte, independientemente de su cuantía, nos acerca a conseguir que la voz de los venezolanos pueda estar presente en esta causa».

URVEX dirige el llamamiento no solamente a los venezolanos residentes en España o en el exilio, sino también a los ciudadanos españoles y de otros países que quieran respaldar su participación en el procedimiento.

Para Ortiz, el mensaje que quiere trasladar la asociación es sencillo:

«Esta causa no pertenece únicamente a URVEX. Es una causa contra la impunidad».

La organización deberá ahora conseguir los 5.000 euros exigidos judicialmente para que la admisión acordada por el juez Calama pueda traducirse en su efectiva personación como acusación popular en el caso Plus Ultra.