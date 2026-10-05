Bolsonaro golpea primero: vence a Lula y Brasil se prepara para la batalla final

Flávio Bolsonaro obtuvo 56,1 millones de votos y se impuso a Lula da Silva en la primera vuelta. El 25 de octubre Brasil decidirá mucho más que una Presidencia: el resultado puede alterar el equilibrio político de América Latina y reforzar el nuevo eje regional que encuentra en Donald Trump a su principal referente internacional.

Brasil habló. Y lo hizo de una manera que pocos de los grandes sondeos anticiparon.

Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, el 47,03 %, mientras Luiz Inácio Lula da Silva consiguió 53.876.617, el 45,16 %. Más de 2,2 millones de votos separaron al candidato bolsonarista del actual presidente.

No fue suficiente para resolver la elección en primera vuelta, pero sí para producir un resultado de enorme importancia política: Bolsonaro llega primero a la batalla definitiva del 25 de octubre. Y lo que ocurra entonces trasciende ampliamente las fronteras brasileñas.

Brasil es la mayor potencia de América Latina y una eventual alternancia en el poder modificaría el equilibrio político regional y las relaciones con Estados Unidos.

Dos Proyectos pa ra Amèrica Latina

La segunda vuelta enfrenta dos concepciones profundamente diferentes de la región.De un lado se encuentra la izquierda latinoamericana que durante décadas encontró espacios de coordinación en organizaciones como el perverso Foro de São Paulo devenido posteriormente en el Grupo de Puebla que durante muchos años tuvo como su «canciller», para blanquearlos internacionalmente, al expresidente del gobierno Español, Josè Luis Rodrìguez Zapatero.

Por esos espacios y por los gobiernos vinculados a esa corriente han transitado algunos de los nombres que marcaron las últimas décadas de la màs rancia corrupciòn y violaciòn a los Derechos Humanos: Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, los Castro en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el kirchnerismo argentino y el propio Lula en Brasil.

Del otro lado emerge una derecha que ha recuperado terreno en distintos países y encuentra en el presidente estadounidense Donald Trump un aliado internacional de enorme peso, empeñado en salvar al mundo de la peste socialista. Brasil puede convertirse ahora en una pieza decisiva de ese nuevo tablero.

Venezuela: la advertencia que no debe olvidarse

Para quienes cuestionamos profundamente el proyecto político desarrollado por esta izquierda latinoamericana existe un precedente imposible de ignorar: Venezuela.

Hugo Chávez utilizó la extraordinaria riqueza petrolera venezolana para ampliar la influencia política de su gobierno y construir alianzas con movimientos y gobiernos ideológicamente próximos.

Casi treinta años después, el balance interno no `puede ser màs desolador. La destrucciòn total institucionalmente, años de colapso económico, una prolongada crisis humanitaria y uno de los mayores éxodos de la historia reciente de América Latina y una corrupciòn sin precedentes en la historia del paìs.

Millones de venezolanos abandonaron un país que había recibido durante años ingresos petroleros extraordinarios.

Venezuela no fue el único país sacudido por graves crisis políticas, generadas por la Izquierda

Nicaragua continúa bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo en medio de graves denuncias internacionales por represión y persecución de opositores; Argentina atravesó grandes escándalos de corrupción durante el kirchnerismo; y Bolivia vivió profundas crisis institucionales y corruptelas durante y después del ciclo de Evo Morales, Ecuador en tiempos de Rafael Correa.

Brasil tampoco puede borrar su historia reciente.

Lula fue condenado y permaneció 580 días en prisión por causas de corrupción y no puede borrarse el enorme terremoto político y judicial provocado por los escándalos de corrupción que atravesaron Brasil durante aquellos años. Los hechos son suficientemente contundentes sin necesidad de exagerarlos.

Trump y el nuevo mapa polìtico

La elección brasileña se produce además en un escenario internacional muy diferente. Donald Trump ocupa nuevamente la Casa Blanca y mantiene una estrecha relación política con el movimiento bolsonarista. La victoria de Flávio Bolsonaro acercaría considerablemente a Brasilia y Washington y podría contribuir a configurar un nuevo equilibrio político en el continente.

Un Estados Unidos gobernado por Trump y un Brasil gobernado por Bolsonaro representarían dos polos de enorme peso económico, diplomático y estratégico. Por eso esta elección importa mucho más allá de Brasil.

56 millones de votos y una batalla pendiente

Existe finalmente una cifra imposible de ignorar: 56.104.268 brasileños votaron por Flávio Bolsonaro. El candidato terminó por delante de un presidente en ejercicio y llevó la decisión al 25 de octubre.

Por el bien general deberà ganar Flavio Bolsonaro

Los millones de votos obtenidos por los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta serán ahora determinantes. Bolsonaro y Lula deberán ampliar sus respectivas bases y convencer a quienes ayer escogieron otras opciones.

Brasil tendrá que decidir qué políticas económicas quiere, cómo enfrentará la inseguridad, qué relación mantendrá con Estados Unidos y qué papel desea desempeñar en América Latina.

Los venezolanos conocemos especialmente bien la importancia de esas decisiones.

Sabemos que las instituciones pueden deteriorarse gradualmente, que una economía extraordinariamente rica puede empobrecerse y que reconstruir un país resulta infinitamente más difícil que evitar su destrucción.

El 4 de octubre Brasil produjo un resultado que pocos anticiparon: Bolsonaro derrotó a Lula en la primera vuelta.

El 25 de octubre llegará la decisión definitiva. Brasil tendrá la palabra y Venezuela les dice, por experiencia propia, «esta plaga socialista es mortal»