De Trump a Sánchez y de Milei a Bolsonaro: la derecha avanza y la izquierda se ahoga en corrupción 

Ayer mirábamos hacia Brasil. Flávio Bolsonaro acababa de terminar por delante de Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta y más de 56 millones de brasileños habían colocado al candidato bolsonarista a las puertas de una batalla definitiva que se resolverá el próximo 25 de octubre.

Hoy la noticia cruza el Atlántico

Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y convocado elecciones generales para el 29 de noviembre, adelantando unos comicios que estaban previstos para 2027. El presidente que durante meses había rechazado esa posibilidad ha decidido finalmente devolver la palabra a los españoles.

Sánchez llega a este punto después de perder votaciones fundamentales en el Congreso, particularmente sus decretos sobre vivienda, y ante la imposibilidad de sostener con normalidad una legislatura extraordinariamente fragmentada. Pero una convocatoria electoral anticipada nunca se produce en el vacío. Y estas elecciones llegan cuando el PSOE y su entorno político y familiar enfrentan procedimientos judiciales por corrupciòn de una magnitud difícil de ignorar.

Sànchez convoca elecciones rodeado de casos judiciales

Pedro Sánchez no puede evadir la responsabilidad política y ètica del gobierno y el partido que dirige. Resulta imposible analizar ese adelanto electoral sin observar lo que rodea a este presidente: su esposa, Begoña Gómez, irá a juicio ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación.

Su hermano, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz.

Dos hombres de enorme proximidad a su núcleo de poder socialista, el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, fueron condenados por el Tribunal Supremo a 24 y 19 años de prisión respectivamente por delitos relacionados con el cobro de comisiones en contratos públicos durante la pandemia.

Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización del PSOE y durante años otro hombre de absoluta confianza de Sánchez, permanece encausado en otra investigación sobre el delito de adjudicaciones irregulares de obra pública. Paralelamente, la Audiencia Nacional investiga otros delitos relacionados con personas vinculadas al partido.

Estamos en presencia de una sucesiòn de acciones delictivas, no acciones políticas

Evidentemente esta sucesión de causas por acciones delictivas que han alcanzado a familiares del presidente, antiguos ministros, secretarios de Organización del PSOE y colaboradores que ocuparon posiciones centrales dentro de la estructura socialista conducen a una organizaciòn delictiva, no a una organizaciòn polìtica.

Y a esa lista se ha incorporado un nombre de extraordinario peso histórico y político el mentor y jefe de Pedro Sanchez: José Luis Rodríguez Zapatero quien va acompañado de su esposa e hijas

Zapatero: Plus Ultra, sus hijas y 1,3 millones en joyas

El caso de Zapatero tiene además una dimensión particularmente sensible porque conecta política española, europea, dinero, empresas, oro, petròleo, Clap y Venezuela.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España, UDEF, sitúa al expresidente socialista en la “cúspide” de una presunta red de tráfico de influencias investigada alrededor del rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros de dinero público durante la pandemia. Según los informes policiales incorporados a la causa, Zapatero habría desempeñado un “liderazgo no visible” dentro de esa red. Pero a los venezolanos nos consta que ese liderazgo era muy visible, tanto que lo convirtiò en “el prìncipe” de la Vicepresidenta de la narcotiranía, Delcy Rodrìguez, de lo que darà cuenta Alex Saab.

La investigación sigue creciendo

La UDEF sostiene que el expresidente y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, aparecen como principales beneficiarios finales de fondos investigados. Ambas hijas han sido citadas como investigadas. La investigación alcanza también al patrimonio familiar. Sonsoles Espinosa, esposa de Zapatero, comparte con el expresidente una cuenta bancaria que recibió 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 procedentes de transferencias de empresas que forman parte de la trama investigada.

Y después aparecieron las joyas

Durante el registro del despacho de Zapatero, los investigadores encontraron en una caja fuerte un conjunto de joyas cuyo valor fue estimado inicialmente en aproximadamente 1,3 millones de euros. El hallazgo llevó al juez a abrir una pieza separada para investigar posibles delitos fiscal y de contrabando.

Y ahora los relojes… Delcy es la que da la hora…

Y ahora, un detalle que huele a mucho más que cortesía diplomática: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española, UCO, investiga un Zenith Pilot Cronómetro Tipo CP-2 Flyback, un cronógrafo suizo cuyo precio de lanzamiento rondaba los 8.000 euros, que Delcy Rodríguez habría hecho llegar a José Luis Ábalos a través de Koldo García tras su viaje a Caracas en octubre de 2021. El episodio aparece reflejado en los mensajes incautados a Koldo: al regresar a España envió a Ábalos una fotografía del reloj y le aclaró que se lo habían dado para él; la investigación trata ahora de determinar si este lujoso “presente” fue un caso aislado o formó parte de una práctica más amplia de obsequios venezolanos a dirigentes españoles y, sobre todo, qué gestiones pudieron rodear semejante generosidad.

Plus Ultra, Delcy y la Conexión venezolana

Aquí la historia española vuelve inevitablemente a encontrarse con Venezuela. Zapatero lleva años desempeñando un papel extraordinariamente activo alrededor del chavismo, proporcionando legitimidad y oxígeno político a la narcotiranía venezolana.

Pero la investigación de Plus Ultra ha añadido elementos mucho más concretos. En el sumario aparecen conversaciones sobre negocios relacionados con petróleo venezolano, posibles operaciones con oro y movimiento de divisas.

Es inolvidable el episodio que España conoce perfectamente: la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas en enero de 2020, cuando la entonces vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada al territorio de la Unión Europea y ahora se maneja la hipótesis de que determinadas joyas encontradas a Zapatero hubieran podido viajar en las maletas de Delcy Rodríguez durante su parada en Barajas.

José Luis Ábalos acudió aquella noche al aeropuerto

El episodio, bautizado como Delcygate, nunca dejó de perseguir políticamente al Gobierno. Durante el posterior juicio a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, este último declaró que el viaje de Delcy había sido consensuado entre Ábalos y Pedro Sánchez.

Lo relevante es que los nombres vuelven a cruzarse dentro de investigaciones diferentes: Venezuela, Delcy Rodríguez, Ábalos, Plus Ultra y Zapatero aparecen investigados, por policías, fiscales y jueces españoles, por acciones delictivas no polìticas.

Què està tramando Sanchez? ¿Por qué ahora?

El Gobierno había perdido capacidad para sacar adelante iniciativas fundamentales en el Congreso y el rechazo de sus decretos sobre vivienda terminó precipitando la convocatoria. Pero el calendario judicial introduce inevitablemente otra dimensión en el debate público.

España entra en campaña mientras la esposa del presidente espera juicio, su hermano ya ha sido condenado, antiguos hombres fuertes del PSOE afrontan condenas o investigaciones y el expresidente socialista que durante años actuó como referente político y mediador en Venezuela está inmerso en una investigación de enorme alcance.

Acaso Sanchez convoca elecciones para impedir que esas investigaciones avancen? La disolución de las Cortes detiene los procedimientos judiciales.? No. Pero lo que si es cierto es que las elecciones se realizaràn antes de que muchas de esas causas hayan llegado a su desenlace definitivo. Los españoles deberán valorar políticamente esa circunstancia.

Y existe otra pregunta todavía más interesante: ¿qué ha visto Sánchez para cambiar de estrategia después de haber rechazado reiteradamente el adelanto electoral?

Puede tratarse de un cálculo estrictamente parlamentario. Puede considerar que esperar hasta 2027 deterioraría todavía más su posición. Puede confiar en repetir la remontada electoral que consiguió en 2023. O puede entender que éste es el momento menos desfavorable disponible. Tiene miedo, pánico?

Mientras España vota, América cambia

La convocatoria española se produce además en un escenario internacional radicalmente diferente del que existía cuando Sánchez llegó a La Moncloa.

Donald Trump gobierna nuevamente Estados Unidos. Javier Milei está al frente de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Abelardo de la Espriella, de Colombia; Keiko Fujimori, de Perú; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nasry Asfura, de Honduras, y Laura Fernández, de Costa Rica.

No son gobiernos idénticos ni forman una organización política común. Algunos son liberales, otros conservadores pero el cambio electoral es evidente: la izquierda ha perdido una cantidad considerable del territorio político que llegó a controlar en América Latina.

Brasil puede profundizar ese cambio.

Flávio Bolsonaro acaba de conseguir 56,1 millones de votos y superar a Lula en la primera vuelta. El próximo 25 de octubre los brasileños decidirán quién gobierna la mayor potencia latinoamericana.

Trump y el nuevo tablero

Donald Trump constituye inevitablemente una de las grandes referencias internacionales de ese cambio político. Trump ha proporcionado a la derecha occidental un referente internacional reconocible, una narrativa compartida y una confrontación política que desborda las fronteras nacionales.

Su alianza con Javier Milei y su proximidad política al bolsonarismo son conocidas. Al mismo tiempo, Washington ha vuelto a situar a Venezuela, Cuba, el narcotráfico, la seguridad hemisférica y la expansión de otras potencias en América Latina dentro de sus prioridades estratégicas. La disputa política ha dejado, por tanto, de ser exclusivamente nacional y Europa no está aislada de ese proceso.

España y el espejo venezolano

Pedro Sánchez utilizó precisamente esa dimensión internacional al convocar las elecciones. Planteó a los españoles si desean incorporarse a lo que calificó como una “ola ultraderechista” o mantener a España como un “baluarte” progresista.

La confrontación está planteada por el propio presidente.

España no es Venezuela, pero està encaminada. Los venezolanos conocemos muy bien la frase “esto aquí nunca podría ocurrir” y sabemos por experiencia propia, que si puede ocurrir. y es que Venezuela tampoco perdió sus instituciones en una sola noche. Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones. El deterioro posterior fue gradual: concentración del poder, debilitamiento de contrapesos, ocupación partidista de instituciones, polarización extrema y utilización creciente del Estado como instrumento del proyecto político gobernante y corrupciòn, màs corrupciòn, màs corrupciòn

Todo ello ocurrió además mientras el país disfrutaba de ingresos petroleros extraordinarios. El resultado terminó siendo una profunda crisis económica e institucional y un éxodo de millones de venezolanos. Por eso España debe mirar a Venezuela como una advertencia histórica.

Del 25 de octubre al 29 de noviembre

El 25 de octubre, Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán por la Presidencia brasileña. Poco más de un mes después, el 29 de noviembre, Pedro Sánchez someterá todo este caos y corrupción, al veredicto de los españoles.

En América, el mapa político ha experimentado una transformación profunda. La izquierda ha perdido gobiernos fundamentales. Trump ha regresado a Washington y Brasil debe convertirse en la siguiente gran pieza de ese movimiento electoral.

Ahora Europa observa y España tendrá que decidir.

Lo hará además con una pregunta que va mucho más allá de las siglas de un partido: qué nivel de transparencia exige a quienes gobiernan, qué controles desea preservar sobre el poder y qué consecuencias políticas deben producirse cuando las investigaciones judiciales alcanzan reiteradamente a quienes han ocupado las posiciones de ese poder.

Decidirán los españoles.