Fallece el periodista David Gistau

Conmoción en el periodismo español. David Gistau, columnista y redactor de El Mundo y colaborador entre otros programas de ‘Herrera en COPE‘ ha fallecido este 9 de febrero de 2020 a la edad de 50 años después de sufrir en noviembre de 2019 una lesión cerebral que le mantuvo alejado de sus funciones.

Este periodista, un auténtico todoterreno, que deja mujer y cuatro hijos, ha sido corresponsal en Afganistán y en Sudáfrica, donde cubrió el Mundial de Fútbol de 2010, el primero para las vitrinas de la Selección Española.

Sus inicios periodísticos se remontan a 1998, cuando empezó a trabajar en el diario de nueva creación La Razón, dirigido por el que fuera mítico director del ABC, Luis María Ansón.

Posteriormente, en 2005, fichó por el periódico El Mundo, donde se mantuvo hasta el año 2013 cuando recibió una oferta del ABC, medio en el que permaneció un lustro, hasta 2018, cuando retorna nuevamente a su segunda ‘casa’, a la del rotativo de Unidad Editorial, donde se había especializado en hacer crónica parlamentaria.

Actualmente trabajaba con Carlos Herrera en el programa ‘Herrera en COPE’.

En sus columnas trataba temas tanto políticos y pegados a la actualidad como deportivos, con especial atención a una de sus pasiones, el boxeo, deporte que practicaba con asiduidad.

Ha publicado media docena de novelas y libros de relatos, como «Golpes bajos», que desarrolla una trama donde confluyen mafiosos, boxeadores y presentadoras de televisión en horas bajas, “Gente que se fue”, su último título.

LA RED SE LLENA DE CONDOLENCIAS

Las redes sociales se han llenado automáticamente de centenares de condolencias al conocer la triste noticia del fallecimiento de David Gistau:

¡No me lo creo! ¡Ha muerto una persona muy culta! ¡Una joya del periodismo!

No hay palabras / Muere David Gistau, la contundencia del periodismo https://t.co/IRBVzYZJIW

Una gran pérdida. A veces la vida te juega estas putadas. Tan joven y con tanto talento. Me gustaban mucho sus columnas. Su manera de escribir y ver las cosas. D. E. P. Querido Gistau https://t.co/vIkMuw6qz1

Me quedo helada al enterarme del fallecimiento de David Gistau. Me conmueve como si fuera alguien cercano porque siempre le he admirado profundamente. Se va un tipo brillante. Descansa en Paz. pic.twitter.com/ThXijKk9OO

— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) February 9, 2020