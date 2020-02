Losantos ve a Sánchez «carne de prisión» tras el grotesco espectáculo montado por Iván Redondo

Federico Jiménez Losantos opina este 9 de febrero de 2020 largo y tendido sobre el bochornoso espectáculo que se vivió el 6 de febrero de 2020 en la sede de la Generalitat de Cataluña con un presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tratando, ya no de igual a igual, sino de señor feudal al inhabilitado Quim Torra.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) reflexiona en su tribuna dominical de Libertad Digital que esa humillación es un primer paso para que Sánchez acabe siendo carne de cañón por dar carta de naturaleza a unas evidentes ilegalidades.

Señala Losantos que esta performance le recuerda a una famosa película:

Hace cuarenta años del estreno de The Blues Brothers , en Méjico Los hermanos Caraduras y aquí Granujas a todo ritmo, título ideal para la desternillante aventura de Jake Jim Belushi, que sale de la cárcel y, con su hermano Elwood , vuelve a ella tras pelearse con la Ley dos horas largas, en una de las mejores comedias musicales de todos los tiempos. Y como Madrid se ha convertido en el centro no sólo español sino europeo, junto a Londres, de un género hasta hace poco reservado a Broadway en Nueva York, desde Madrid llegó a Barcelona esta semana con su orquesta y coro el granuja alto para encontrarse con el granuja gordo y montar el lío.

Jiménez Losantos afirma que todo este numerito está dentro de la actividad delincuencial:

Subraya que los cuatro elementos atentan directamente contra nuestra soberanía nacional:

Detalla que Sánchez está negociando con una mercancía que no puede venderse ni alquilarse:

Sánchez promete en ese bodrio delictivo y delictuoso 44 cosas que no debe prometer porque legalmente no puede: negociar el futuro de una parte de España al margen del resto, negociar de igual a igual con esa parte de España, entregar una enorme cantidad de fondos públicos que detrae de las zonas más necesitadas, habilitar las selecciones deportivas catalanas ya denegadas por el Tribunal Constitucional; y «blindar» competencias que colocarían a la media Cataluña separatista, que discrimina a la otra media leal a la Constitución, al margen de las leyes del Estado, en situación de claro privilegio sobre otras regiones y de superioridad de unos ciudadanos sobre otros, tanto dentro de Cataluña como dentro del conjunto de España. Y quieren acostumbrarnos a ver como normal lo inaceptable: que la Ley obedezca a Sánchez y no Sánchez a la Ley.

Sánchez no puede negociar amnistías ni trato alguno que suponga negar derechos civiles a parte de los españoles, y menos aún a todos ellos. Y eso es lo que propone ese documento, que es un monumento al delito. Además de asumir el vocabulario golpista y de ponerse al mismo nivel que lo que representa Torra, una Generalidad sublevada contra la Constitución, Sánchez crea una instancia ilegal, la Mesa de Partidos, en la que atribuye a esos partidos la capacidad que no tienen ni pueden tener jamás para decidir por todos los españoles, al margen de las Cortes y del parlamento regional. No hay una sola frase o un solo propósito explícito, no digamos implícito, que no sea ilegal, ilegítimo, delictivo y delictuoso. Y llevaría a delinquir, por el interés personal de Sánchez y particular del Gobierno y sus socios, a los funcionarios del Estado, casi tres millones con los empleados públicos.