Las redes enfurecen contra la «racista» Paula Vázquez por atacar al negro de VOX: «Otra que quiere pillar del feminismo»

No se sabe si el exceso de botox afecta al sistema cerebral, pero la presentadora Paula Vázquez ha disparado las alarmas de la ciencia con un tuit que huele a racismo y delito de odio.

Vázquez, que ha dejado de ser noticia en la televisión tras encadenar un fracaso tras otro, se dedica en su tiempo libre a insultar a VOX y ganarse el aprecio de la tropa podemita.

La gallega atacó a Bertrand Ndongo, conocido como «el negro de VOX» por decir que las “mujeres de izquierdas” estaban “más insatisfechas sexualmente” porque no tienen “machos empotradores”, a lo que Alonso contestó:

“Hoy son ya 10 mujeres ASESINADAS por machismo en España en UN MES. El puto discurso de VOX, y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando” escribió, rematado con los hashtags #APORELLOS y #HastaElCoño.

Bertrand Ndongo le respondió con cifras:

En las redes los comentarios al tuit de Vázquez fueron en su mayoría en defensa del camerunés.

No Paula, no les ha matado VOX, ni tampoco Beltrán, al que tú llamas negro de esa forma despectiva. Les han matado asesinos y asesinas, y no solo a mujeres, también a hombres y niños, pero en esos tú no te fijas. Ni en las niñas prostituidas de Baleares. Ves lo que quieres??.

— Arturo Remis🇪🇸💚🇮🇱 (@arturogaseoso) February 9, 2020