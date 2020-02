El dueño de Planeta, a los arrumacos con Sánchez: Crehueras pone laSexta y La Razón a su servicio a cambio de que no toque la reforma laboral

El empresariado catalán aprovechó la visita a Cataluña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para transmitirle una exigencia: ni una palabra de tocar la reforma laboral, la que sus socios de coalición chavistas pretenden hacer saltar por los aires.

En encuentro —concertado por el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre— duró apenas una hora pero sirvió para que el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, se diera una afectuoso abrazo con Pedro Sánchez como si se tratara de un amigo de toda la vida. No olvidemos que Planeta fue la editorial que le publicó a Sánchez su ‘Manual de Resistencia’.

Todo esto sucede una vez que laSexta, la televisión del grupo convertida en órgano oficial de este Gobierno de comunistas y golpistas, se ponga a su servicio como pudimos ver este 10 de febrero de 2020 en la entrevista masaje que le hizo Ferreras a Pablo Iglesias no apta para diabéticos.

Los últimos movimientos del Grupo propietario de dos televisiones y una diario nacionales han sido en favor de Sánchez: como ejemplo, la postura de Francisco Marhuenda, director de La Razón, defendiendo la gestión de Zapatero en Venezuela en ‘Espejo Público’.

Los elogios de Marhuenda a Sánchez en laSexta Noche («es el más listo, el más seductor…») no son inocentes, como tampoco lo son los ‘trabajitos sucios’ que hace el periodista Toni Bolaño en La Razón —teledirigido desde el PSC— acudiendo al rescate del ministro José Luis Ábalos apenas unas horas de conocerse el ‘DelcyGate’.

Desde las páginas de ese periódico, las adjuntas a Marhuenda, Carmen Morodo y Pilar Gómez, se pasean por las tertulias recitando el catecismo ‘progre’ y atacando con furia a VOX mientras que su columnista estrella, Alfonso Ussía, se lamenta de ser un paria al que le censura y le esconde su propio medio: «Desde hace una semana ‘La Razón’ no cuelga mi artículo, y no me sorprende», se quejó amargamente.

Hay que recordar cómo Sánchez instaló su tienda de campaña en el plató de Ferreras durante las últimas elecciones siendo entrevistado hasta en tres oportunidades. Algo que llamó la atención de competidores como Ana Rosa Quintana o Carlos Herrera, que dieron a conocer su malestar públicamente por el trato de favor de Moncloa hacia estas cadenas.

Por no hablar de los esfuerzos de Jordi Évole, ‘el osito Mimosín’ de laSexta, en blanquear y suavizar a Oriol Junqueras, socio de Pedro Sánchez…