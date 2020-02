El Quilombo / Griso intenta vengarse del ‘empotrador’ negro de VOX por haberle humillado con Franco

Se la tenía guardada desde hacía tiempo. Susanna Griso se la había jurado a Bertrand Ndongo, el llamado ‘negro de VOX‘, desde cuando el 18 marzo de 2019 el camerunés insinuó que la dictadura de Franco había sido positiva para España: «Lo que no puede ser es que apoyemos a ciertos asesinos y luego a Franco le condenemos», dijo Ndongo.

Bertrand Ndongo: Yo no blanqueo al franquismo, solo digo que lo que no podemos hacer es apoyar a asesinos y a Franco como que… Que condenemos todo tipo de crímenes y que no escondamos las cosas buenas que ha hecho Franco…

Susanna Griso: ¿Te puedo dar un consejo desde la edad? Tienes 30 años y llevas apenas unos años en nuestro país… ¡Quién te manda hablar de Franco! Si ni por experiencia ni por edad le has conocido…

Bertrand Ndongo: Se puede hablar de todo…

Susanna Griso: Sí, perdona pero no tienes legitimidad…

Bertrand Ndongo: ¡Yo vivo en España! ¿Cómo no voy a tener legitimidad de hablar de cosas que tienen que ver con España?

Susanna Griso: Es que no tienen ningún recuerdo de Franco…

Bertrand Ndongo: Usted habla de la Segunda Guerra Mundial… ¿Estuvo allí? ¡Tenemos libros y medios para informarnos! Es un argumento, con todos mis respetos, un tanto absurdo.

Ante su respuesta, Griso, ocultando su furia, se permitió darle un consejo en directo «desde la edad».

-«¿Quién te manda a ti hablar de Franco?»

-«¡Yo vivo en España! ¿Cómo no voy a tener legitimidad de hablar de cosas que tienen que ver con España? –Es que no tienes ningún recuerdo de Franco… –Usted habla de la Segunda Guerra Mundial… ¿Estuvo allí? ¡Tenemos libros y medios para informarnos! Es un argumento, con todos mis respetos, un tanto absurdo».

Desde aquel día, Griso se la tiene jurada a Bertrand Ndongo. Y ahora, aprovechando que el negro se cachondeaba a mandíbula batiente de ese estudio que algún avispado rojillo ha sacado a la luz para demostrar que las mujeres de derechas tienen menos apetito sexual que las de izquierdas, se la quiso devolver.

—Según una encuesta las mujeres de izquierdas tienen más apetito sexual que las de derechas. Claro, eso es evidente porque son unas amargadas -un poco feas-, y no tienen machos empotradores. ¿Qué le va a hacer a una tía un Pablo Iglesias, un Errejón, un Monedero, un Echenique? ¿Qué sexo le van a dar estos que he nombrado? Las mujeres de izquierdas están más insatisfechas sexualmente que las de derechas porque no tienen machos empotradores y necesitan comprarse un Satisfayer —dijo Ndongo.

Marhuenda fingió no conocerle. «¿Qué cargo público tiene este señor?», preguntó. Y ahí se destapó el pastel. «Yo tuve un rifirrafe con este señor», dijo Griso sin entrar en detalles.

Tania Sánchez salió a apoyar a la presentadora: «Lo que no tiene este señor es ni idea de lo que es la sexualidad de una mujer».

—Te doy todo la razón. Como si ‘esto’ fuera solo empotrar… —remató Griso su venganza.

