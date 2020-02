El Quilombo / La comunista Pardo de Vera confiesa sus traumas con la ‘ouija’ y el más allá por haber ido a un colegio católico

«La ‘ouija’ es muy peligrosa… muy peligrosa», decía Ana Rosa Quintana como quién ha visto a un muerto viviente. En ‘El Programa de Ana Rosa’ debatían sobre cómo una mujer coreana Jang Ji-sung, utilizaba una realidad virtual para poder “reunirse” nuevamente con su hija Nayeon y abrazarla.

La niña falleció con apenas siete años de edad de una enfermedad rara en 2016. «Eso es horroroso», no paraba de repetir Isabel San Sebastián al ver las imágenes de la madre coreana llorando a través de las gafas de realidad virtual.

Ana Rosa volvió al tema de la ‘ouija’. «¿A que sí, a que la ‘ouija’ es muy peligrosa?», le preguntó a la exdirectora de ‘Público Today’, Ana Pardo de Vera, condesa comunista del Pazo de Meirás, como si fuera una experta en el tema al venir de tierra de meigas.

—La explicación científica es que conocemos muy poco de nuestro cerebro. Esto puesto en manos de niños o niñas que no controlan su cerebro… porque yo me acuerdo de jugar a la ‘ouija’ e irme a confesar y la bronca que me cayó del cura…

—¡Y mira, ni tan mal! -le soltó San Sebastián entre carcajadas.

Un espectro recorría el mundo en ese mismo momento, como diría Marx, y en este caso sobrevolaba el plató de Telecinco. Era el espectro del diabólico cura que le echó la bronca a Pardo de Vera cuando era pequeña.

—Yo estaba por hacer la confirmación. Qué le íbamos a hacer, en mi familia era así… Recuerdo al cura saliendo del confesionario y plantándome un bronca diciendo «no puedes, eso es un pecado de lo más gordos…» Es que la mente es desconocida para los científicos —remató Pardo de Vera como si fuera una experta en neurología y más allá.

Ya lo dijo José Saramago: «Ser comunista es un estado de espíritu».

