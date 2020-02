El politólogo ‘experto’ de Ferreras sale al rescate de la xenófoba alcaldesa de Vic y recibe una estocada de Arrimadas

La xenofobia y el racismo son la esencia pura del separatismo. Sin embargo, algunos ‘progres’ tratan de justificar este comportamiento.

El 12 de febrero de 2020 la alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de JpC en el Parlament, Anna Erra, instó a acabar con «la costumbre de hablar en castellano con cualquier persona que por su aspecto físico no parece catalán», así como «concienciar a los catalanes autóctonos».

El mayor disparate vivido en el Parlament fue muy criticado por el resto de formaciones políticas. Sin embargo, a Lluís Orriols, politólogo colaborador de ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta), le pareció que esta actitud se trataba de un «lapsus excesivamente grotesco».

El periodista Carlos Cué, que también se encontraba en la mesa de debate, se aventuró a calificar el episodio de una «metedura de pata de calibre cañón». Aunque hemos asistido a numerosos episodios xenófobos, al colaborador de Antonio García Ferreras consideró que el discurso atentaba «contra las esencias del discurso del independentismo y el catalanismo histórico».

Instantes después la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, entraba en directo para desmontar el discurso ‘buenista’ de la progresía, en especial el infame planteamiento de Orriols:

«Es increíble que la gente se sorprenda, yo me he pasado allí unos cuantos años y ese discurso no es nada de lapsus ni es nada puntual. Se han dicho barbaridades. Tenemos a Torra diciendo que somos bestias taradas, que el castellano es la lengua de las víboras, que España es un país exportador de miseria. No podemos pensar que es un lapsus aislado, es un discurso. Es una barbaridad constante«.