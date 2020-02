Las preguntas que el ‘interrogador’ Franganillo debería formular a Sánchez en su próxima entrevista

¿Se atreverá Carlos Franganillo, presentador del Telediario -2 de TVE, en hacerle en una próxima entrevista a Pedro Sánchez cuestiones tan directas y yendo a matar como las que le hizo a Santiago Abascal?

Hughes, en un artículo en el ABC, denuncia el estilo del periodista de la televisión pública cuando tuvo delante al líder de VOX y recuerda un hecho esencial, la pasión desbordada por entrevistar a terroristas como Otegui:

Franganillo, que ya apuntó maneras contándonos a Trump, se convirtió en Franganazo para entrevistar a Abascal. A los sindicatos de TVE no les molesta Otegui, pero sí el de Vox, y no pudiendo aplicarle la censura consiguieron que un corredor de los 101 kilómetros de la Legión saliera macilento, quizás para no dejar mal al demudado Franganillo, que pasaba el trago de una entrevista que era más que una entrevista.