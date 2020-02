La ‘defensa’ a ultranza de Reverte de la libertad de expresión hasta en el caso del “miserable” Willy Toledo

El actor Willy Toledo es juzgado hoy, 17 de febrero de 2020, por un comentario que realizó en Facebook en 2017 insultando a Dios y a la Virgen: «Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea». Por estos hechos le acusa la Asociación Española de Abogados Cristianos que pide 22 meses de multa para él.

Por su parte, Arturo Pérez-Reverte, personaje muy activo en las redes sociales, no ha dudado en manifestarse en Twitter calificando a Toledo de «miserable» pero a la vez defendiendo «su derecho a insultar a Dios (a cualquier dios), y a ciscarse en reyes, caballos, sotas o lo que estime oportuno». Y añadía: «Quien nunca haya blasfemado, que tire la primera piedra».

Este individuo siempre me pareció un miserable; pero defiendo su derecho a insultar a Dios (a cualquier dios), y a ciscarse en reyes, caballos, sotas o lo que estime oportuno. Quien nunca haya blasfemado, que tire la primera piedra. https://t.co/AP78IPcfdr — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) February 16, 2020

Willy Toledo es acusado de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, y otro de obstrucción a la Justicia ya que el actor fue llamado a declarar en tres ocasiones, no acudiendo en las dos primeras citaciones. Por su parte aseguró que no había cometido “delito alguno” sino que había “ejercido su libertad de expresión”.

Esta mañana antes del juicio, el actor ha manifestado que le «ofenden los discursos homófobos, racistas, machistas, pero no voy por la vida denunciando».