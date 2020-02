Ignacio Cembrero huye como un conejo cuando Marhuenda le pregunta si la apología del comunismo debería ser delito

Ignacio Cembrero, ex corresponsal de El País en el Magreb, es un fijo de las tertulias de laSexta. Sus opiniones suelen ser observaciones triviales, anodinas y en las que el PSOE siempre sale bien parado.

Este 15 de febrero de 2020 en laSexta Noche había que volver al comodín de siempre: Franco. En Alemania, la exaltación del nazismo es un delito castigado con hasta tres años de cárcel. En Italia, hacer apología del fascismo está penado con hasta dos años de prisión. ¿Y en España? Al Gobierno de Pedro Sánchez le gustaría instalar una mordaza chavista a todo aquel que no recite el catecismo socialista.

La ‘número dos’ del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo.

«Exhumaremos a las víctimas que aún yacen en las fosas comunes, retiraremos la simbología franquista que aún queda en lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito», ha anunciado la vicesecretaria general y portavoz del PSOE en el Congreso.

Con esta decisión, se da un salto con respecto al acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que se limitaba a prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de accesopúblico. «En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos», ha justificado Lastra.

MARHUENDA ACORRALA A CEMBRERO CON LAS CHEKAS

En laSexta Noche emitieron un video con una ‘voz en off’ que decía:

«En Alemania está prohibida la producción, distribución y exhibición de la ideología nazi. Allí se puede acabar en el calabozo simplemente por hacer el saludo a la romana, y los exagentes de la SS pueden acabar en el banquillo de los acusados medio siglo después. También allí, la apología del nazismo o la negación del Holocausto son delitos castigados con penas que pueden llegar a los tres años de cárcel. En Italia, por su parte, se castiga la propaganda a favor del fascismo con penas de hasta dos años de prisión. En España, en cambio, se puede alzar el brazo derecho sin despeinarse. El franquismo no fue derrotado, y por tanto no hubo un equivalente aquí al juicio de Nuremberg, en el que se probó que el nazismo era una ideología supremacista. Así, ningún tribunal ha condenado al franquismo por crímenes de guerra o de lesa humanidad. Hubo, eso sí, una propuesta de reforma del Código Penal en 2013, propuesta que el PP bloqueó con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia».

Francisco Marhuenda aparcó por un momento sus elogios a Sánchez y fue a la yugular del asunto:

—¿Y tú que harías con el comunismo? ¿Lo prohibirías o como es de izquierdas lo permitirías? —le preguntó Marhuenda a Cembrero.

—Estamos hablando del franquismo… —se evadió Cembrero.

—25.000 españoles fueron secuestrados, torturados y castrados por los comunistas —volvió a embestir Marhuenda.

—Si me dejas hablar te lo explico. Yo creo que la solución es prohibir el negacionismo. Me parece grave que se niegue que en la posguerra hubiera decenas de miles de republicanos fusilados —remató el ex de El País sin aclarar si él prohibiría o no la apología al comunismo.

