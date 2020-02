Vergüenza en Mediaset: Risto Mejide expulsa a Juan Carlos Girauta por no arrepentirse de llamar «gilipollas» a su audiencia

Se veía venir. Risto Mejide ha aprovechado su regreso a ‘Todo es mentira’, programa del que se vio obligado a ausentarse por una lesión deportiva, para ajustar cuentas con Juan Carlos Girauta después de que éste llamase «gilipollas» a los espectadores que llamaban al programa para criticarle por su enfrentamiento con Laura Borràs.

El vengativo publicista reconvertido en regenerador del periodismo ha pinchado en hueso con el ex de Ciudadanos. Girauta se ha negado a rectificar sus palabras: «Yo no me humillo ante nadie».

Finalmente, Mejide ha cumplido su amenaza y ha expulsado a su tertuliano. Habrá que ver si Girauta regresa a ‘TEM’. Por la manera de irse de allí, no lo parece, a pesar de tener un contrato firmado con Mediaset, lo que le permite ir a otros programas del grupo como el de Ana Rosa Quintana.

La bronca con la separatista Laura Borràs, la génesis de todo

Girauta, en su calidad de tertuliano del programa de Cuatro, tuvo un fenomental encontronazo con la separatista Laura Borràs, con la que acabó a gritos.

Días después, el programa donde colabora le quiso buscar las cosquillas emitiendo una gran cantidad de llamadas de supuestamente parte de la audiencia protestando por su presencia allí y por sus formas y modales.

Girauta localizó esas llamadas como parte de la audiencia ‘separata’ que le acosa y difama desde mucho antes de estar en Ciudadanos y estuvo lejos de matizar sus palabras a Borràs. Es más, acabó llamando a esa gente «gilipollas«. Mejide observó todo desde casa y se la guardó.

Girauta niega que supiera que le iban a preparar esta encerrona

El caso es que en el enfrentamiento entre ambos subyace que Girauta no sabía que este lunes 17 de febrero Risto iba a volver a la carga con aquella polémica. El ex diputado de Ciudadanos ha desvelado que no sabía que se iba a volver sobre el tema:

Mejide: Nosotros hemos visto el vídeo y tú inicias esa caterva de insultos con ese ‘gilipollas’. Luego llegan más insultos pero claro es a posteriori. Tú sabias que hoy íbamos a emitir este vídeo Girauta: No no lo sabía Mejide: Te pido que rectifiques Girauta: Que no Risto que no, ¡échame! Eso es lo coherente Mejide: Pues te echo sí. Lo siento por los espectadores. No puede ser. Llevo 14 años en televisión Girauta: Y has hecho de todo. Has insultado concursantes… Mejide: Yo he estado en un concurso donde se me pedía la opinión como jurado. Aquí no vienes a opinar sobre la audiencia Girauta: ¡yo no vengo a humillarme ante nadie! ¡conmigo no haréis una caricatura! Quién no me ha respetado es la producción del programa, que selecciona esas llamadas contra mí. Mejide: No es cierto Girauta: Conmigo no haréis la caricatura, la haréis con otro Mejide: Buenas tardes

Por si no había suficiente, Girauta continúa en Twitter la guerra contra el programa

A pesar de haber abandonado el plató, Girauta seguía caliente y ha tuiteado desmintiendo al programa. El tertuliano expulsado por Mejide ha rectificado un tuit de ‘TEM’ y les ha hecho ver que para nada Mejide no había tenido más opción que expulsarle, sino que él mismo le había instado a que lo hiciera ya que no tenía ninguna intención de rectificar sus palabras sobre los oyentes que le criticaron.