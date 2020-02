Paula Echevarría rompe su alianza con la revista Elle con «un sabor agridulce»

Polifacética, creativa, inspiradora, fiel a su estilo y con una identidad irrepetible. Estas fueron algunas de las virtudes que la revista Elle vio hace «casi 10 años» en Paula Echevarría cuando le ofrecieron uno de los proyectos más codiciosos de su carrera profesional: su blog ‘Tras la pista de Paula’.

La publicación vio en Paula toda una ‘it girl’ en potencia y, si algo se puede señalar al respecto, es que tuvieron buena puntería. En su espacio, la asturiana revelaba las últimas tendencias en moda y guiaba a sus lectoras para ponerlas en práctica de la forma más acertada y elegante. Tardó poco en convertirse en un icono, un ejemplo a seguir; y lo mismo le ocurrió en sus perfiles personales en Internet, donde mostraba los outfits que escogía para cada ocasión de su día a día.

A post shared by ELLE España (@elle_spain) on Feb 18, 2020 at 1:50am PST

View this post on Instagram

Hoy, 18 de febrero de 2020, la alianza entre la revista y la influencer ha llegado a su fin. Tras 2.215 entradas redactadas, ha sido la protagonista quien ha comunicado el colofón del acuerdo, que culmina con «un sabor agridulce», a pesar de ser consciente de que «todo, o casi todo en esta vida tiene un principio y un fin»:

«Por un lado, me da mucha pena terminar con algo que me ha hecho tan feliz y donde he compartido tantas cosas a lo largo de casi 10 años con todos vosotros, pero por otro lado veo que los tiempos han cambiado, que en realidad las cosas no terminan, simplemente avanzan y se mueven hacia otro lado, y en el caso del blog ocurre eso», ha manifestado en la web de Elle.