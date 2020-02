El día que Miguel Lago, lugarteniente de Risto Mejide, llamó «gilipollas» a algunos oventenses por hacer cola para un Starbucks

Juan Carlos Girauta no fue el primero en llamar «gilipollas» a alguien. En ese programa, que tan exquisitos se pusieron con el ex de Ciudadanos a la hora de aplicarle castigo si no se retractaba de sus palabras, hay sentado otro tipo, que no es precisamente Risto Mejide, al que la situación le tendría cuanto menos que sonar.

Miguel Lago, lugarteniente de Mejide en ‘Todo es mentira’, programa donde sucedieron los hechos, insultó precisamente con esa palabra hace dos años a todos los ovetenses que hicieron cola para la inauguración de un nuevo establecimiento del Starbucks.

Y es que la puesta en marcha de esta popular cadena de cafés provocó largas colas el día de su inauguración en la ciudad de Oviedo. Hasta allí se desplazó el cómico -si es que no es demasiado excesivo llamarlo así- que por aquel entonces aún no pululaba por ‘TEM’ para mofarse de aquellas personas en un vídeo que acabó por hacerse viral. El ‘humorista’ llamó «gilipollas» a los que soportaron largas colas.

Curiosamente, a Lago le premiaron con tan sesudo monumento al humor con un programa, mientras que al ex de Ciudadanos le expulsaron por lo mismo.

Mejide le exigió a Girauta que se retractara por llamar «gilipollas» a los espectadores que le insultaron

Girauta reaccionó de manera muy gráfica a la encerrona del programa en el que colabora(ba) cuando le pusieron unas cuantas llamadas seleccionadas con el fin de pintarle la cara tras su rudo enfrentamiento con la separatista Laura Borràs.

En aquel momento Risto Mejide estaba ausente pero cuando pudo por fin regresar al programa que le paga por presentarlo lo hizo con la idea de ajustar cuentas con el ex diputado.

Como pinchó en hueso y se encontró con el que hasta entonces era su tertuliano estaba lejos de pedir perdón por ello, Mejide, acostumbrado a sus aires de matón y dictador, acabó por echarle del plató.

Sin embargo, la audiencia bajó el pulgar al ‘modus operandi’ del publicista reconvertido a regenerador del periodismo y en Mediaset tienen un problema

Risto se baja los pantalones y pide a Girauta que vuelva

Así las cosas, este 18 de febrero de 2020 observamos una situación desconocida: la bajada de pantalones de Risto Mejide. El publicista finalizó el programa pidiendo perdón a Girauta, la condición que este había puesto a la dirección del programa para volver. Veremos a ver qué pasa ahora.