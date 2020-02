¿El nuevo Perejil? Argelia invade la isla de Cabrera y el Gobierno socialista de Francina Armengol no se había dado cuenta

Argelia ha invadido la isla balear de Cabrera, al sur de Mallorca. El país africano ha decidido ampliar su soberanía marítima incluyendo aguas jurisdiccionales del Parque Natural español.

Según se ha publicado El Mundo, Argelia tomó la decisión en abril de 2018 a través de decreto y al parecer, el gobierno socialista de Francina Armengol se ha enterado ahora.

Según ha explicado la periodista María Llull, jefa de redacción de ‘Ara Balears’ en ‘Todo es mentira’:

El Gobierno balear ha conocido la noticia en 2020 pero el Gobierno español ya hizo una protesta diplomática en 2018. Esa protesta es fundamental porque si no se hace esa protesta no se puede arreglar ahora el conflicto. […] Hay intereses económicos pero Baleares es un territorio frágil y esto es un Parque Natural y la idea no es explotarlo.