Épico momento de Cake Minuesa chafando a Gonzalo Boye: «¿Con qué autoridad moral vienen a Bruselas a dar discursitos los terroristas?»

Cake Minuesa, periodista todoterreno, protagonizó el 19 de febrero de 2020 un momento épico en el Parlamento Europeo donde arruinó su momento de gloria y autobombo al prófugo golpista Carles Puigdemont y, de propina, a su abogado, Gonzalo Boye.

En conversación telefónica con el programa El Quilombo de Periodista Digital, Minuesa comentó cómo fueron los momentazos vividos en la sede de la soberanía europea y como los golpistas, cuando vieron que las preguntas que les realizaba no eran de su agrado, trataron por todos los medios de acallar su voz.

Sin embargo, tal y como se ve en el vídeo y como el propio reportero relató en la entrevista, Minuesa consiguió el objetivo de dejar en bolas a los independentistas que, sin argumentos que esgrimir para replicar al periodista, usaron todo tipo de tácticas para eludir las ñacidas y lógicas cuestiones que se le tienen que hacer a alguien que habla de lo mal que está en Bruselas, pero que esconde perfectamente a sus acólitos que a final de mes percibe 9.000 euros.

A Gonzalo Boyé efectivamente le dije que con qué autoridad moral venía aquí a dar discursitos. Los terroristas y los secuestradores dándonos lecciones de vida a los demócratas en Europa . Como yo estas cosas no las entiendo trato de preguntar y de dirigirme a Carles Puigdemont y saber cómo se siente arropado por los terroristas.

Comentaba lo que vio en el Parlamento Europeo y era para llevarse literalmente las manos a la cabeza:

Lo que vi es a gente que se lleva el dinero de lo público, a gente que está ahí arropada por las televisiones públicas, a gente que realmente no tiene ningún tipo de escrúpulos de juntarse con los asesinos o con los secuestradores ejerciendo un papel de víctima. Hablaban de como les afecta la política y la justicia cuando estamos viviendo con un Gobierno que lo primero que ha hecho es nombrar (a Dolores Delgado) Fiscal General del Estado a la exministra de Justicia. A ellos que manejan los tiempos y las negociaciones con los terroristas eran los que nos decían que España era un Estado subdesarrollado y opresor y nos lo decía Gonzalo Boye, el abogado de Batasuna (Pernando Barrena), Puigdemont o Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras. que hablaba de los muertos de su país, pero cuando le hablaba de los muertos en España eso ya no tenía ningún interés.