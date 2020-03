Albert Rivera monta una rueda de prensa para dar la ‘noticia’ que va a ponerse a trabajar y le cae la del pulpo

Tres meses y 20 días después de abandonar la política, Albert Rivera ha concedido una rueda de prensa este 2 de marzo de 2020 para anunciar que tiene nuevo trabajo: será presidente ejecutivo del despacho de abogados Martínez-Echevarría.

El que fuera líder de Ciudadanos ha confesado que no se «arrepiente» de su pasado en política: «Ciudadanos lo ha sido todo para mí durante trece años. Me siento muy orgulloso. Le deseo lo mejor al partido. Si le va bien, le irá mejor a España».

Me hace mucha ilusión volver a mi profesión, el derecho y el emprendimiento me apasionan. Me han confiado liderar una nueva etapa como presidente del despacho Martinez Echevarria para España y Portugal. Desde hoy espero poder servir y ayudar a muchos ciudadanos y empresas. ⚖️ pic.twitter.com/60xkXQQObc — Albert Rivera (@Albert_Rivera) March 2, 2020

La vuelta de Rivera ha coincidido con las primarias que vive el partido en el que continúa militando. La semana que viene Inés Arrimadas y Francisco Igea pugnarán por la presidencia del partido naranja, y aunque se esperaba que Rivera se decantara por uno de los dos candidatos ha decidido mantenerse al margen: «Mi voto es secreto, pero es un secreto a voces». Sin embargo, ha añadido que «no hay que ser un lince para saber lo que pienso».

Reaparecerá el próximo 15 de abril

El excandidato de Ciudadanos ha insistido en la idea de que jamás hubo la opción de formar un gobierno con los socialistas: «Esa película que usted dice… No la he visto. He dormido mucho más que en campaña. Los españoles votaron y eligieron una mayoría». Además, Rivera ha asegurado que sigue siendo «liberal, constitucionalista… Y sigo estando preocupado por el futuro de este país».

La próxima rueda de prensa será el próximo 15 de abril, momento en el que saldrá a la luz el nuevo libro del expresidente de Ciudadanos. «El reto es mayúsculo. Voy a liderar un gran proyecto y un gran equipo», ha concluido.

A partir de ahora Albert Rivera se dedicará al mundo del derecho, lo que confiesa que para él es «un sueño desde pequeño». Sin embargo, los usuarios de las redes sociales han criticado con dureza el hecho de que el ciudadano convoque a los medios para anunciar que tiene trabajo.

Albert Rivera da una conferencia de prensa para decir que tiene trabajo 🙄

Estoy pensando en convocar una para decir que en #Sanidad hace tiempo que estamos desbordados de trabajo 😔

¿Qué os parece, la convoco o no? 😳 y la prensa basura española dándole cabida , en fin — Alo123probando (@alo123probando) March 2, 2020

Aquí @Albert_Rivera anunciando en rueda de prensa dónde va a trabajar. ¿De verdad que es necesario dar una rueda de prensa para eso? Mucha añoranza de protagonismo es lo que tiene. Por otro lado, el despacho Martínez-Echeverría puede pasar de 57 casos ganados a 10 rápidamente… https://t.co/NTRmuEjG7K — Malagata (@Malagata13) March 2, 2020

4 años de experiencia. De los 23 a los 27. Con esto, presidente de un despacho. Dedazo?

Rivera 16/03/2019: ‘Quiero ser el presidente del diálogo, de la unión y de la meritocracia, no de la claudicación y de los dedazos’. pic.twitter.com/KN2fuVA9pM — Iker Miranda (@mirandaiker) March 2, 2020