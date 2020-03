laSexta sigue llorando por la libertad de expresión y Cayetana Álvarez de Toledo les da su medicina: «Promovéis las mentiras populistas y nacionalistas»

No esperaba María Llapart ser la elegida por Cayetana Álvarez de Toledo en el turno de preguntas. La comparecencia de Álvarez de Toledo de este 3 de marzo de 2020 llegaba después de sus mandobles desde Onda Cero a laSexta, que han reabierto la guerra entre un sector del PP y la televisión de Atresmedia.

«Tú, tú», le señalaba Álvarez de Toledo a Llapart, que parecía o no enterarse o no creerse que con la que estaba cayendo le permitiese a ella preguntar. Quizás se pensaba que todo el monte es orégano o que todos los políticos actúan como los podemitas.

Y Llapart, que venía de pasar un sofocón con los policías que protestaban frente al Congreso y sabiendo que ‘Al rojo vivo’ conectaba en directo con ella, tenía claro qué tipo de pregunta le iba a hacer a la portavoz popular. No en vano, la etiqueta propuesta por el programa de Antonio García Ferreras para que sus espectadores comenten el espacio en redes era ‘PrensaLibreARV’.

Álvarez de Toledo no se retracta e insiste en criticar a laSexta: «Hay medios que promueven las mentiras populistas y nacionalistas» https://t.co/5HWk584ivd — laSexta Noticias (@sextaNoticias) March 3, 2020

El repaso de la ‘popular’ fue excelso: «Una crítica de un periodista a un político es libertad de expresión y no entiendo por qué no se puede ejercer a la inversa. ¿O sólo la libertad de expresión está acotada para unos y no para otros?»

Llapart: Ningún dirigente de su partido ha respaldado su ataque a la libertad de expresión de laSexta. No sé que le parece Álvarez de Toledo: Yo no ataqué a la libertad de expresión de laSexta. Una crítica de un periodista a un político es libertad de expresión y no entiendo por qué no se puede ejercer a la inversa. ¿O sólo la libertad de expresión está acotada para unos y no para otros? Yo creo que esta es una reflexión importante porque hay medios que hacen negocio a costa de la democracia. Y ayer mismo lo vimos. Se dijo que el PP es un partido condenado por corrupción y que dio ordenes de dar golpes a ancianos y niños. Las dos cosas son mentira. Lo que es seguro es que nadie del PP pedirá cárcel para un periodista como ha hecho el vicepresidente de gobierno. Una persona por cierto patrocinada por esa cadena que se siente tan sensible con mis críticas (laSexta). Llapart: ¿Pero usted se siente desautorizada como portavoz al no haber defendido otros dirigentes sus palabras? Álvarez de Toledo: Es que hay libertad de expresión en el PP también. […] Cuando un periodista critica al político, está ejerciendo su libertad de expresión. ¿Por qué no vamos a poder criticar los políticos a los periodistas? Hay medios que promueven las mentiras populistas y nacionalistas

Finalizó la portavoz del PP en clara referencia a la cadena de Atresmedia.