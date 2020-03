Marhuenda vuelve a poner en la diana a Álvarez de Toledo: esta vez por discrepar de la huelga feminazi del 8-M

Ya está claro que en Atresmedia buscan cargarse a la portavoz parlamentaria del Partido Popular –Atresmedia ordena a Marhuenda responder a la crítica de Cayetana a laSexta: «La señora actúa como si estuviera en la barra de un bar»–.

Y que Paco Marhuenda es un tipo obediente, al que preocupa mucho más seguir cobrando un sueldazo y pillar colaboraciones varias en LaSexta, que el periodismo.

Las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo contra laSexta, que nunca fueron un ataque contra la libertad de expresión, abrieron la caja de Pandora en este grupo mediático.

Que la cadena que alberga a los Ferreras, Pastor, Wyoming, Mendizálbal o Évole salgan como posesos de degollar a la diputada del PP y mano derecha de Pablo Casado puede entenderse hasta cierto punto como lógico.

Ellos defienden sus intereses y no les hace ni pizca de gracia que Álvarez de Toledo venga a enmendarles la plana.

Sin embargo, La Razón, con ideales supuestamente conservadores, ha demostrado que defiende más la parte empresarial y que pese a ser considerado dentro de la propia casa como un rotativo de derechas, a la hora de la verdad le preocupa más la presencia de su director, el mediotíntico Francisco Marhuenda, en las tertulias de Antena 3 y laSexta.

Por eso, para hacerse perdonar por los Ferreras, Iñaki López o Griso, a Marhuenda no le ha temblando el pulso en volver a poner en la diana a la portavoz popular.

Cierto es que este 4 de marzo de 2020 no lleva su soflama contra Álvarez de Toledo en el editorial principal, pero sí utiliza a José María Marco en la sección ‘Punto de mira’ para que la ponga a caldo pota:

Incluso llega a decir Marco que esta discrepancia con la decisión del PP de acudir al 8-M llega a ser más grave que su posición sobre laSexta:

También es verdad, sin embargo, que el asunto es lo suficientemente sensible –más aún que el de la Sexta, en términos internos– como para que un representante con tanta visibilidad como Álvarez de Toledo decida ir por libre y, de paso, comprometer a quien es su principal apoyo en el PP, que es Pablo Casado. Lo primero indica falta de diálogo interno, o un designio un poco jacobino –típico del medio ideológico del que proviene Álvarez de Toledo– por imponer unas razones que cree indiscutibles. Tal vez ambas cosas. Lo segundo –lo de comprometer a Casado– sugiere una falta notable de flexibilidad y, más en particular, de sensibilidad hacia quienes han sido sus amigos. No parece que nada de esto sea lo mejor para un político en democracia, democracia liberal, se recordará.

Y YA SE APUNTA A PABLO CASADO

Carmen Morodo, otra perfecta paniaguada de Atresmedia y que también vela por cuidar su pesebre en las tertulias de las televisiones del grupo, se suma gustosa no solo a la lapidación de Álvarez de Toledo, sino también pone en el punto de mira a Pablo Casado.

En una pieza informativa titula con todo el entusiasmo del mundo que ‘Casado desoye al PP y mantiene a la portavoz por miedo a Aznar‘.

Dentro de la propia noticia subraya que:

Casado está demostrando que no tiene autoridad para resolver el problema que representa para el partido que en el «número tres» del organigrama nacional haya alguien que va por libre, que se siente blindada por el apoyo que tiene de Aznar, y que tiene en contra a la mayoría de partido. «Para actuar contra Cayetana, tendría que enfrentarse a Aznar, y eso Pablo no puede hacerlo, aunque sea consciente de la gravedad del problema». A ella, como se lamentan en el PP, «le da todo igual». «Cree que Casado no está en condiciones de desautorizarla, y, además, siempre ha presumido de que no necesita al PP, que fue el PP quien fue a buscarla a ella. No al revés».