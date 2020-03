El Quilombo / Barbie Nebot suelta el bulo de que el coronavirus «no mata» y el primer fallecido en España le chafa la exclusiva

«Yo es que a base de tertulias me tengo esto muy bien estudiado. Y creo de verdad que hay una locura a nivel internacional que no entiendo. Las cifras de muertes por este virus no son para que nos pongamos como algunos se están poniendo. Es verdad que el contagio no es controlable».

La que hablaba con esa rotundidad no era otra que Marta Nebot, la colaboradora de ‘Todo es Mentira’, el programa que presume de desmentir bulos cuando en realidad no hace más que fabricarlos en serie. Y todo con permiso de su presentador, Risto Mejide, al que Nebot le restregó la ‘exclusiva’ (falsa) de que el «el virus del coronavirus no mata».

—¿Has visto el artículo de El País sobre la letalidad de este virus? —preguntó Mejide.

Ese artículo venía a decir algo que El Quilombo venimos avisando desde hace tiempo: la comparación entre el coronavirus y la gripe común es errónea: los datos que de momento se conocen de la Covid-19 dicen que el coronavirus es más contagiosa y más letal que la gripe.

—Yo entiendo la confusión. Pero el dato importante es: ¿esto mata o no mata? No mata para ponernos como nos estamos poniendo… —siguió erre que erre Nebot.

—¿Entonces por qué se están tomando las medidas de control en países de nuestro entorno? —le preguntó Risto.

—Por que mediáticamente se está utilizando… Porque la opinión pública empuja a que se tomen medidas precipitadas.. Estamos llegando a una locura absurda. El índice de mortalidad es mucho más bajo del que creemos.

Apenas horas después la Comunitat Valenciana confirmaba el primer paciente fallecido por coronavirus en España: el 13 de febrero falleció un hombre a causa de una neumonía grave de origen desconocido y una investigación retrospectiva ha revelado que tenía el Covid-19. Esta persona tenía 69 años y recientemente había viajado a Nepal.

Menos mal que el virus no mataba. Nos ponemos quedar mucho más tranquilos.

